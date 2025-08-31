Hamupipőke vagy számító némber? XIV. Lajos titkos feleségének élete

1683 októberében egy gyertyafényes estén meghitt esküvői szertartást celebráltak Versailles kápolnájában. Külső szemlélők közemberek jelentéktelen frigyének gondolhatták, pedig a vőlegény maga Franciaország királya, XIV. Lajos volt, az ara pedig gyerekei nevelője, Françoise d'Aubigné, Maintenon márkinője. Az intelligens asszony figyelemre méltó módon küzdötte fel magát a francia trónig, aki a ami napig megosztó történelmi személyiség.

Madame de Maintenon volt XIV. Lajos titkos felesége.

Forrás: Hulton Archive

Döcögős kezdetek: Françoise d'Aubigné születés és korai évei

Kevés rosszabb helyről indulhat valaki élete, mint egy börtön falain belülről. Márpedig XIV. Lajos második felesége egy nyugat-franciaországi börtönben látta meg a napvilágot egy elítélt bűnöző, Costant és a börtönigazgató lányának sarjaként. Pedig Françoise d'Aubigné nagyapja közép nemesi származású, nem mellesleg elismert költő volt, a társadalom megbecsült tagja.

A lány szerencsétlenségre nagyapja iszákos, szerencsejátékozó fiát kitagadta az örökségéből.

Így egész családja ki volt téve Constant szeszélyeinek, aki szabadulása után a Holland Antillákon próbált ültetvényt működtetni. Vállalkozása kudarcba fulladt, így két év után otthagyta családját és visszatért Franciaországba. Françoise és testvérei végül követték apjukat Európába, azonban nyomorúságos körülmények közt éltek: a lány egy ideig kénytelen volt koldulni La Rochelle utcáin.

Françoise d'Aubigné tinédzser évei zavarosak voltak: rövid ideig egy hugenotta nagynénje nevelte, később keresztanyja édesanyja, Madame de Neuillant vette szárnyai alá. Ő volt az a rokon, aki abban a reményben íratta kolostorba, hogy katolikus hitet és némi tisztességet neveljenek a lázadó lányba. Egy apáca hatására végül átvette az államvallást, azonban az aranyéveknek vége szakadt, amikor a rokon nem fizette tovább a díjakat.

Út a palotába: XIV. Lajos titkos feleségének felemelkedése

Miután nem volt maradása a kolostorban, hozzáadták Paul Scarron íróhoz, aki 20 évvel idősebb volt a lánynál, több deformitással és reumával küszködött. Mivel azonban Françoise d'Aubigné árva volt és hozomány nélküli, végül elfogadta a házasságot. Férje külső hiányosságait szellemességgel, intelligenciával és társasági érzékkel pótolta.

Scarron Párizsban pezsgő társasági életet folytatott, ifjú felesége pedig egy csapásra a szalonok sztárja lett.

Mivel nagynénjénél, illetve a kolostorban kiváló oktatásban részesült, eszével és természetes bájával mindenkit lenyűgözött. Az arisztokraták és művészek körében tovább csiszolta társalgási készségeit, legjobb taktikai lépése mégis az volt, hogy tudatosan egyszerűen öltözött, még a finom ékszereket is elvetette. Ugyanis felismerte, hogy nem versenyezhet a divathölgyekkel, kiszámított egyszerűsége pedig tetszett a nemeseknek.