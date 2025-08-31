Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hamupipőke vagy számító némber? XIV. Lajos titkos feleségének élete

Hulton Archive - Culture Club
versailles feleség szerető
Bába Dorottya
2025.08.31.
A Napkirály második feleségének története még a legszebb tündérmeséket is kenterbe veri. Françoise d'Aubigné a szegénységből küzdötte fel magát XIV. Lajos kegyeibe, a történelem egyik leginkább megosztó nőjévé válva.

1683 októberében egy gyertyafényes estén meghitt esküvői szertartást celebráltak Versailles kápolnájában. Külső szemlélők közemberek jelentéktelen frigyének gondolhatták, pedig a vőlegény maga Franciaország királya, XIV. Lajos volt, az ara pedig gyerekei nevelője, Françoise d'Aubigné, Maintenon márkinője. Az intelligens asszony figyelemre méltó módon küzdötte fel magát a francia trónig, aki a ami napig megosztó történelmi személyiség.

Madame de Maintenon és XIV. Lajos
Madame de Maintenon volt XIV. Lajos titkos felesége.
Forrás: Hulton Archive

Döcögős kezdetek: Françoise d'Aubigné születés és korai évei

Kevés rosszabb helyről indulhat valaki élete, mint egy börtön falain belülről. Márpedig XIV. Lajos második felesége egy nyugat-franciaországi börtönben látta meg a napvilágot egy elítélt bűnöző, Costant és a börtönigazgató lányának sarjaként. Pedig Françoise d'Aubigné nagyapja közép nemesi származású, nem mellesleg elismert költő volt, a társadalom megbecsült tagja.

A lány szerencsétlenségre nagyapja iszákos, szerencsejátékozó fiát kitagadta az örökségéből.

Így egész családja ki volt téve Constant szeszélyeinek, aki szabadulása után a Holland Antillákon próbált ültetvényt működtetni. Vállalkozása kudarcba fulladt, így két év után otthagyta családját és visszatért Franciaországba. Françoise és testvérei végül követték apjukat Európába, azonban nyomorúságos körülmények közt éltek: a lány egy ideig kénytelen volt koldulni La Rochelle utcáin.

Françoise d'Aubigné tinédzser évei zavarosak voltak: rövid ideig egy hugenotta nagynénje nevelte, később keresztanyja édesanyja, Madame de Neuillant vette szárnyai alá. Ő volt az a rokon, aki abban a reményben íratta kolostorba, hogy katolikus hitet és némi tisztességet neveljenek a lázadó lányba. Egy apáca hatására végül átvette az államvallást, azonban az aranyéveknek vége szakadt, amikor a rokon nem fizette tovább a díjakat.

Út a palotába: XIV. Lajos titkos feleségének felemelkedése

Miután nem volt maradása a kolostorban, hozzáadták Paul Scarron íróhoz, aki 20 évvel idősebb volt a lánynál, több deformitással és reumával küszködött. Mivel azonban Françoise d'Aubigné árva volt és hozomány nélküli, végül elfogadta a házasságot. Férje külső hiányosságait szellemességgel, intelligenciával és társasági érzékkel pótolta.

Scarron Párizsban pezsgő társasági életet folytatott, ifjú felesége pedig egy csapásra a szalonok sztárja lett.

Mivel nagynénjénél, illetve a kolostorban kiváló oktatásban részesült, eszével és természetes bájával mindenkit lenyűgözött. Az arisztokraták és művészek körében tovább csiszolta társalgási készségeit, legjobb taktikai lépése mégis az volt, hogy tudatosan egyszerűen öltözött, még a finom ékszereket is elvetette. Ugyanis felismerte, hogy nem versenyezhet a divathölgyekkel, kiszámított egyszerűsége pedig tetszett a nemeseknek.

Illustration by Camille Gilbert from 1890. (Photo by Stefano Bianchetti/Corbis via Getty Images)
Börtönből Versaillesba: XIV. Lajos második felesége nagy befolyásra tett szert.
Forrás: Corbis Historical

Számos arisztokratával és művésszel ápolt szoros barátságot, akik férje halálakor megmentették az eladósodástól. Különösen hasznosnak bizonyult Madame Athénaïs de Montespan-nal való barátsága, aki nem mellesleg XIV. Lajos szeretője volt és közös gyerekeik számára keresett nevelőnőt. Így Françoise útja Versaillesba vezetett.

Hamupipőke vagy számító némber? XIV. Lajos második feleségének élete az udvarban

A Napkirály és a nevelő kapcsolata minden volt, csak nem szerelem első látásra, ugyanis XIV. Lajos első benyomása az volt Françoise-ról, hogy prűd és elviselhetetlen. A nő kedvessége és intelligenciája, valamint gyerekei iránt érzett szeretete azonban megenyhített a francia királyt, kapcsolatuk szépen lassan barátsággá alakult. A nő nyugodt, racionális természete üdítő változatosságot jelentett Montespan után.

A források szerint maga Françoise d'Aubigné volt az, aki ösztönözte a királyt házasságon kívül született gyerekei törvényesítésére.

Végül megemelte a nő fizetését, ajándékokkal halmozta el, melyből Françoise később megvásárolta a Maintenon-kastélyt, a királytól pedig megkapta Maintenon márkinője címet. A pár kapcsolata a történészek szerint 1680 körül vett romantikus fordulatot, az egykori nevelő hatására pedig megváltozott az udvari élet Versaillesban: megszűntek a féktelen mulatságok, de szeretője sugallatára feleségével, Mária Terézia francia királynéval is kedvesebb volt.

Eure-et-Loir: the castle of Maintenon. Offered by Louis XIV in 1674 to his mistress Françoise d'Aubigné, the estate of Maintenon is the successful synthesis of a medieval square court, a main Renaissance residence and a classical-style inspired wing joined by the marquise. Eure-et-Loir: le château de Maintenon. Offert par Louis XIV en 1674 à sa favorite Françoise d'Aubigné, le domaine de Maintenon est la synthèse réussie d'une cour carrée médiévale, d'un corps de logis Renaissance et d'une aile adjointe par la marquise d'inspiration classique. (Photo by Catherine BIBOLLET/Gamma-Rapho via Getty Images)
Maintenon kastély, XIV. Lajos titkos feleségének rezidenciája ma is sok látogatót vonz.
Forrás: Gamma-Rapho

A királyné halála után XIV. Lajos francia király és gyerekei egykori nevelője összeházasodtak. Mivel Françoise közrendű volt, a frigyet titokban tartották, ám a király lelkesedését nem osztotta mindenki: sokan egy számító, törtető némbert láttak benne, aki egyedül az intrikához értett. Ő lett az ancien régime legmegosztóbb alakja, akit vagy csodáltak vagy gyűlöltek.

Françoise d'Aubigné, a Napkirály befolyásos hitvese

Nem volt ajánlatos alábecsülni Maintenon márkinőjét, mivel nagy befolyásra tett szert. Többek között az ő lakosztályában tartották a politikusok tanácskozásaikat, de nagyköveteket is fogadott, jelentős szerepe volt a spanyol örökösödési háborúban is. Ugyan sok utálója akadt, helyzete és befolyása miatt mégse merték nyíltan támadni.

XIV. Lajos 1715-ben bekövetkezett halála után az általa alapított lánynevelő intézetbe vonult vissza, ahol pár évvel később őt is utolérte a halál.

Maintenon márkiné alakja a mai napig megosztja a történettudományt, hisz rengetegen még mindig a számító, felkapaszkodott nőt látják benne, ám a másik iskola magasztalja érdemeit. Egy dolog biztos: XIV. Lajos titkos feleségének története miden, csak nem átlagos.

