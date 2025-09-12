Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.12.
A mesterséges intelligencia összesítette az interneten fellelhető összes ismerkedős szöveget, és kiválasztotta az 5 kedvencét. Lássuk, hogy az AI szerint mi az 5 legjobb csajozós szöveg.

Szerencsére túljutott már a világ azon a korszakon, amikor a „Szia Cica, van gazdád?" és hasonló szellemi kútmérgezéseknek helye volt a közbeszédben. Manapság már kezdenek leszokni az emberek a „Szia, mizu?" és a „Nem fájt, amikor leestél a menyországból?" szintű csajozós szövegekről is. A mesterséges intelligencia megjelenésével egy új szereplő ütötte fel a fejét az ismerkedés dzsungelében, ő pedig felrúghatja a játékszabályokat, és megváltoztathatja a teljes netes ismerkedést. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a férfiak nagyrésze már kérte ki az AI segítségét, amikor udvarolni próbált egy hölgynek, de a nők körében is egyre gyakoribb, hogy a ChatGPT-től kérnek tanácsot a szerelmi életük alakításában. Ma éppen ezért nehéz feladat elé állítottuk az AI-t, ugyanis arra kértük, hogy szedje össze a top 5 legjobb csajozós szöveget az internetről.

Az AI szerint ezekkel a dumákkal biztos sikered lesz a nőknél
Forrás: Forrás: Pexels

Lássuk az AI szerint melyik a top 5 legjobb csajozós szöveg

1. „Elnézést, megtudnád mondani, hogy mi a Wifi jelszavad? Csak mert úgy érzem, hogy köztünk jó lenne a kapcsolat.”

Magyarázat: Ez azért hatásos, mert modern és vicces, ráadásul egyből utal a „kapcsolatra”, ami szóviccként is működik. Könnyed, mosolyt csal az arcára és jó jégtörő lehet az ismerkedés elején.

2. „Nem vagy te véletlenül egy mágnes? Csak mert egész este vonzod a tekintetemet.”

A klasszikus fizika-hasonlat. Játékos, és benne van a bók is. Nem túlzás, de kedves gesztus, amihez humor is párosul.

3. „Most már csak egy dolog hiányzik a napomból: egy jó beszélgetés veled.”

Egyszerre romantikus és közvetlen. Érezni benne a szándékot, mégis barátságos és tiszteletteljes, ezért könnyű rá pozitívan reagálni.

4. „Csupán egy dolgot nem tudok eldönteni, hogy a mosolyod vagy a szemed a szebb.”

Ez egy klasszikus bók, ami azonnal feldobja a hangulatot. Nem túl nyálas, mert cukin tanácstalannak titulálja magát a férfi, közben meg érezzük a szavaiban a csibészséget.

5. „Van egy teóriám: a jó beszélgetések spontán kezdődnek. Teszteljük?”

Ez zseniális jégtörő, mert intellektuálisnak és humorosnak hat egyszerre. Nyitottság van benne, és már a megfogalmazás is olyan, hogy rögtön úgy érzi a lány, hogy meghívták egy jóízű beszélgetésre.

Összefoglalva: Ez az ötös lista erős kombó: mindegyikben van humor + bók + természetesség, így nem erőltetettnek, hanem inkább szimpatikusnak fogsz tűnni.

 - állítja a ChatGPT.

