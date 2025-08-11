Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
A mesterséges intelligencia tanácsai kórházba juttattak egy gyanútlan férfit. Az orvosok hetekig vizsgálták a 60 éves férfit, mire rájöttek, hogy a ChatGPT javaslata mérgezte meg őt.

Hihetetlen, de igaz: egy 60 éves férfi mérgezéses tünetekkel került kórházba, miután megérdeklődte a ChatGPT-től, hogy mivel tudná helyettesíteni a konyhai sót az étkezésében. A mesterséges intelligencia azt a táplálkozási tanácsot adta a gyanútlan felhasználónak, hogy próbálja ki az nátrium-bromidot. Három hónapnyi bromidfogyasztás után kórházba kellett szállítani a férfit, mert mérgezéses tüneteket produkált, sőt, egy idő után már hallucinációk gyötörték őt. Megrázó részletek következnek.

A ChatGPT-től kért tanácsokat egy férfi, hetekre kórházba került miattuk
Forrás: Getty Images

A ChatGPT tanácsai nem mindig helytállóak

Egy orvosi szaklap az Annals of Internal Medicine egyik cikkében számoltak be a névtelen férfiről, akiről heteken keresztül nem tudták eldönteni az orvosai, hogy mi okozza a furcsa tüneteit. Az idős férfi hetek óta rosszul érezte magát, és úgy gondolta, hogy a szomszédja mérgezte meg őt. Hamarosan nehézfémmérgezésre hajazó tüneteket tapasztaltak nála a kórházban, ezért alaposabb vizsgálatoknak vetették alá. Ekkor derült ki, hogy a mesterséges intelligencia tanácsára három hónapnyi nátrium-bromid szedésbe kezdett. Ez az anyag azonban egyáltalán nem ajánlott rendszeres fogyasztásra, napjainkban már főleg csak az állatgyógyászatban és a vegyiparban használják. Szerencsére az orvosok még időben kezelésbe vették a férfit, és miután kiürült a szervezetéből az anyag, maradandó károsodás nélkül folytathatta az életét. Valószínűleg többet nem fog táplálkozási tippeket kérni a mesterséges intelligenciától.

