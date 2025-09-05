A következő listán szereplő szakítós szövegekkel szinte minden ember találkozott már élete során. Ezek azok a dumák, amiket az érzelmileg éretlen emberek előszeretettel puffogtatnak, hogy ne kelljen őszintén elárulniuk, mi a baj a párkapcsolatukkal. Ezek a látszólag kedvesnek és kimértnek tűnő kifejezések valójában csak közhelyek, amelyekkel a használójuk azt akarja elérni, hogy ne bántsa meg nagyon a másikat, de ne is kelljen sokat gondolkoznia azon, hogy milyen módszerrel ugorhasson ki a kapcsolatából. Lássuk, hogy az AI szerint melyik az 5 leggázabb szakítós szöveg.

Az AI szerint ez a top 5 leggázabb szakítós szöveg

Forrás: Shutterstock

Az AI jobban ismeri a közhelyes szakítós dumákat, mint bárki más

Nehéz feladat elé állítottuk a mesterséges intelligenciát: megkértük, hogy szedje össze a top 5 legrosszabb érvet, amit egy szakítás során használni szoktak az emberek. Az általa összeállított listán szerepő szakítós szövegektől PTSD-énk lett (poszttraumás stressz) és görcsberándult a gyomrunk. Mintha az összes példával találkoztunk volna életünk során legalább egyszer.

Az 5 legrosszabb és legkínosabb szakítószöveg

A szakítás sosem könnyű, de van egy pont, amikor a rosszul megválasztott mondatok nemcsak fájdalmat okoznak, hanem évek múltán is felidézhető, keserédes sztorivá válnak. Íme öt olyan szakítószöveg, amit jobb, ha sosem mondunk ki – hacsak nem akarunk végleg beégni, vagy örök fájdalmat okozni a partnerünknek.

„Nem te vagy a hibás, hanem én.”

Az örök klasszikus, amit annyiszor hallottunk, hogy már közhelyszámba megy. Az üzenet általában annyit jelent: „Pontosan tudom, hogy te nem rontottál el semmit, de mégsem akarom folytatni.” Az átlátszó jóindulat miatt a másik fél csak értetlenül áll, és tudja, hogy nem volt vele őszinte a másik.

„Szükségem van egy kis térre.”

Ez a mondat önmagában akár korrekt is lehetne, de a valóságban sokszor egyenlő a „nem akarlak többé látni” fordítással. A „tér” kérése azt sugallja, hogy valaki menekülni próbál a kapcsolat elől, miközben a másik fél kétségbeesetten próbálja megfejteni, vajon ez ideiglenes szünetet vagy végleges lezárást jelent. Ráaásul ehhez miért kell szakítani? Miért nem beszéljük meg, és hagyunk a kapcsolaton belül nagyobb teret egymásnak?

„Jobbat érdemelsz nálam.”

Nálunk ez a duma számít a legrosszabb választásnak. Nem csak kiabál róla, hogy hülyeség, hanem egyben azt is jelenti, hogy te nem akarsz minket többé boldoggá tenni, inkább keressünk valakit mást, akit érdekel mi van velünk. Első hallásra nemes gesztusnak tűnik, de valójában burkolt menekülés. Hiszen ha a másik jobbat érdemel, az azt jelenti, hogy ő az, aki nem akar megpróbálni jobbá válni. Ez inkább önfelmentés, mintsem őszinte vallomás.

„Már nem vagyok szerelmes… de barátok maradhatunk.”

Erre csak annyit tudunk mondani, hogy a szemét kivitte önmagát. Létezik bárki a világon, aki komolyan elhiszi, hogy szerelemből lehet őszinte barátság? Kevés kínosabb helyzet van annál, mint amikor valaki egy teljes érzelmi kapcsolatot próbál „lefokozni” barátsággá – azonnal, a szakítás pillanatában. A frissen szakított félnek ilyenkor az utolsó dolog, amit hallani akar, az, hogy „de amúgy jó haver vagy”.

„Nem tudom, mit akarok az élettől.”

Azt viszont látjuk, hogy nem vagy csapatjátékos, különben akkor együtt keresnénk a választ rá... Ez a mondat sokszor inkább ködösítés, mint őszinte vallomás. A másik fél számára semmitmondó, és leginkább azt sugallja: „azt tudom, hogy veled nem akarom folytatni, de nincs bátorságom nyíltan kimondani.”