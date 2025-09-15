Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az AI szerint nem tudsz jól dönteni – De legalább kiszámíthatóan hibázol

agy meghozatal előny ai mesterséges intelligencia
Csére Erik
2025.09.15.
Napi szinten legalább 35 ezer döntést hozunk. Mit reggelizzek? Elküldjem azt az e-mailt? Randizzak a tinderes arccal, aki a „szarkazmus az anyanyelvem” szöveget írta magáról? És mi van, ha rosszul döntök?

A mesterséges intelligencia nemcsak gyorsabb nálunk, de hatékonyabban is hoz döntéseket – méghozzá anélkül, hogy halálra agyalná magát. Egy új kutatás szerint, amíg az emberi agy hajlamos túlgondolni, túlelemezni, túlizgulni és emiatt halogatni a döntések meghozatalát, addig az AI simán átvág a bizonytalanságon, mint kés a vajon. A fő kérdés: tényleg jobb döntéshozó lehet egy gép, mint egy hús-vér ember?

Az AI gondolkodásban is lepipálja az embert?
Agy vs. algoritmus: ki dönt jobban?

A tanulmány a Pennsylvaniai Egyetemről származik, és nem kevesebbet állít, mint hogy az emberek gyakran azért hoznak rossz döntéseket, mert nem tudják kiszűrni az irreleváns információkat. A mesterséges intelligencia viszont sokkal jobban fókuszál: nem pánikol, nem vacillál, nem húzza az időt – csak számol és dönt. A kutatók AI segítségével feltérképezték az emberi döntéshozás mikéntjét, hogy aztán ítéletet mondjanak róla.

„Az emberi agy tele van zajjal. Az AI viszont nem stresszel rá azon, hogy mi lenne, ha…” – mondja Bassam Khoury kutatásvezető.

Miért bénázunk mi, emberek?

Az egyik kulcsfogalom a „kognitív elfogultság” – vagyis az a mentális rövidzárlat, ami miatt az agyunk teljesen haszontalan adatokat is beépít a döntésbe. Ahelyett, hogy higgadtan mérlegelnénk a lehetőségeket, agyalunk a múlt hibáin, túlságosan bízunk az ösztöneinkben vagy rettegünk a lehetséges bukástól.

Ez a túl sok zaj az, ami miatt az emberek sokkal inkább hajlamosak rossz döntéseket hozni – például újra összejönni az exszel, megvenni a 120 ezer forintos légtisztítót vagy elhinni, hogy „most már tényleg megváltozik”.

AI: a hideg fejű tanácsadó

A kutatók szerint az AI egyik legnagyobb előnye az, hogy képes „előny-hátrány” alapú döntéshozatalt végezni, és kiszűrni a felesleges érzelmi zajt. Vagyis ha a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy ne menj vissza a volt párodhoz, akkor azt statisztikailag gondolja. És lehet, hogy igaza is van.

Mit jelent ez ránk nézve?

A kutatás nem azt mondja, hogy az emberek hülyék, csak azt, hogy az agyunk túl komplex ahhoz, hogy mindig logikusan működjön. Az AI ezzel szemben olyan, mint egy jéghideg elemző, aki nem alszik, nem unatkozik, és sosem fog impulzívan rendelni 10 kiló macskakaját hajnali háromkor.

Akkor most bízzuk az életünket a gépre?

Oké, de mi a helyzet a morális döntésekkel? Mondjuk egy AI eldöntheti, hogy melyik útvonalon gyorsabb hazafelé, de vajon tudja-e, hogy kinek mondjuk el először, ha kirúgtak? A kutatók szerint a gépek jelenleg még nem értenek az érzelmi finomságokhoz, viszont a stratégiai döntések terén (üzlet, egészség, pénzügyek) simán köröket vernek ránk.

És ez nem sci-fi – már most is egyre több területen bízzuk magunkat algoritmusokra: társkeresőtől az orvosi diagnózison át az állásinterjúkig. A kérdés már csak az, hogy meddig akarjuk megtartani az illúziót, hogy mi vagyunk az okosabbak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
