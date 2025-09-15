Az AI szerint nem tudsz jól dönteni – De legalább kiszámíthatóan hibázol

A mesterséges intelligencia nemcsak gyorsabb nálunk, de hatékonyabban is hoz döntéseket – méghozzá anélkül, hogy halálra agyalná magát. Egy új kutatás szerint, amíg az emberi agy hajlamos túlgondolni, túlelemezni, túlizgulni és emiatt halogatni a döntések meghozatalát, addig az AI simán átvág a bizonytalanságon, mint kés a vajon. A fő kérdés: tényleg jobb döntéshozó lehet egy gép, mint egy hús-vér ember?

Az AI gondolkodásban is lepipálja az embert?

Forrás: Shutterstock

Agy vs. algoritmus: ki dönt jobban?

A tanulmány a Pennsylvaniai Egyetemről származik, és nem kevesebbet állít, mint hogy az emberek gyakran azért hoznak rossz döntéseket, mert nem tudják kiszűrni az irreleváns információkat. A mesterséges intelligencia viszont sokkal jobban fókuszál: nem pánikol, nem vacillál, nem húzza az időt – csak számol és dönt. A kutatók AI segítségével feltérképezték az emberi döntéshozás mikéntjét, hogy aztán ítéletet mondjanak róla.

„Az emberi agy tele van zajjal. Az AI viszont nem stresszel rá azon, hogy mi lenne, ha…” – mondja Bassam Khoury kutatásvezető.

Miért bénázunk mi, emberek?

Az egyik kulcsfogalom a „kognitív elfogultság” – vagyis az a mentális rövidzárlat, ami miatt az agyunk teljesen haszontalan adatokat is beépít a döntésbe. Ahelyett, hogy higgadtan mérlegelnénk a lehetőségeket, agyalunk a múlt hibáin, túlságosan bízunk az ösztöneinkben vagy rettegünk a lehetséges bukástól.

Ez a túl sok zaj az, ami miatt az emberek sokkal inkább hajlamosak rossz döntéseket hozni – például újra összejönni az exszel, megvenni a 120 ezer forintos légtisztítót vagy elhinni, hogy „most már tényleg megváltozik”.

AI: a hideg fejű tanácsadó

A kutatók szerint az AI egyik legnagyobb előnye az, hogy képes „előny-hátrány” alapú döntéshozatalt végezni, és kiszűrni a felesleges érzelmi zajt. Vagyis ha a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy ne menj vissza a volt párodhoz, akkor azt statisztikailag gondolja. És lehet, hogy igaza is van.

Mit jelent ez ránk nézve?

A kutatás nem azt mondja, hogy az emberek hülyék, csak azt, hogy az agyunk túl komplex ahhoz, hogy mindig logikusan működjön. Az AI ezzel szemben olyan, mint egy jéghideg elemző, aki nem alszik, nem unatkozik, és sosem fog impulzívan rendelni 10 kiló macskakaját hajnali háromkor.