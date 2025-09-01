Az ananász pajkos jelentése: az új titkos kód a hálószobádból

Nem minden ananász ártatlan – különösen a fejjel lefelé fordított verzió!

Vigyázz, hogy nyilvánosan melyik oldalára fordítod az ananászt!

Az ananász titkos jelentése, amit csak kevesen ismernek

Ha nem vagy olasz és nem utasítod el az ananász pizzafeltétként való használatát, akkor valószínűleg nem tartod különösen megosztónak az ananászt, pedig ha fejjel lefelé fordítják, ez a látszólag ártatlan gyümölcs hirtelen egy igazán pajzán jelentést ölt.

A swinger közösségekben ugyanis ez egyféle zöld lámpa: ha ilyen kiegészítőt hordasz magadnál, akkor az azt jelenti, hogy nyitott vagy egy kis csoportos huncutkodásra.

De miért pont ananász?

Kiváló kérdés! Nos, talán hallottál már róla, hogy a trópusi gyümölcs évek óta a szeretet és azon belül is a vendégszeretet szimbóluma, főleg Dél-Amerikában és a Karib-térségben. Hogy a vendégszeretetből hogyan csapott át ez az egész egy swinger buliba, az a mai napig rejtély, de a nyitott közösségek évek óta használatos egyezményes jele lett a lefelé fordított ananász.

De mi is az a swinger?

A swingerezők olyan párok, akik kapcsolatban élnek, de nyitottak és gyakran cserélnek pár másokkal egy estére. A swingerkedés magába foglalhat csoportokat és akár egyedülállóakat is, a lényeg a nyitottságon és a befogadáson van – szó szerint!

Fontos, hogy ilyen esetekben minden saját akaratból történik és minden igény és vágy kommunikálva legyen.

A swinger kapcsolatban élők hatalmas hangsúlyt fektetnek a bizalomra, a nyílt kommunikációra és a társas szórakozásra.