Az egykori titkosügynök elárulta: ezt a három embertípust kerüld el a lehető legmesszebb!

Az amerikai titkosszolgálat korábbi tisztja Evy Poumpouras a leszerelése után tévés műsorvezetőként, és íróként szerzett hírnevet magának. A viselkedéselemzés feketeöves bajnoka számtalan cikkében foglalkozott azzal, hogy bemutassa, hogy milyen sémák és minták alapján lehet kiismerni az embereket, és milyen személyiségtípusok léteznek, amelyekkel nem érdemes egy társaságban kerülni. Evy összeszedett három olyan embertípust, akikről azt állítja, hogy semmi jó nem sülhet ki belőle, ha közelebbi viszonyba kerülnénk velük.

Lássuk, hogy melyik három embertípust tartja a legkártyékonyabbnak a szakértő

Evy pszichológus mesterdiplomával rendelkezik, és a titkosszolgálatnál a hazugságvizsgálat és a vallatás volt a fő szakterülete, így biztosak lehetünk benne, hogy nem a levegőbe beszélt, amikor a Mirror számára elárulta, hogy melyik a három legmegbízhatatlanabb és legkártyékonyabb embertípus:

Háromféle embertípust kell gondosan elkerülni: azokat, akik mindig drámáznak, azokat, akik mindig konfliktusba kerülnek, és azokat, akik mindig panaszkodnak. Nézzük meg közelebbről, hogy miért.

- kezdte beszámolóját az ex-titkosügynök.

1. A drámakirálynő

„Azok az emberek, akik mindig drámáznak, és mindig történik valami jelenet az életükben, azoknál valami nincsen rendben. Azt gondolhatod, hogy ez nem a te problémád, hanem az övék, de higgy nekem: a dráma át fog szivágorni a te életedbe is és olyan lesz mint egy forró vulkán, ami negatív irányba fogja lökni az életedben” - árulta el a szakértő.

2. A konfliktuskereső

Azok az emberek, akik állandóan a harcokat és a balhékat keresik, azoknak mindig mélyen legbelül saját magukkal van problémájuk. Az ilyen emberek rendszeresen azt mondják, hogy nem keresik a konfliktust, mégis megtalálja őket, de ez nem igaz. A valóság az, hogy azért kerülnek mindig balhéba, mert kialakították azt a viselkedési mintát, ami keresi az összetűzést másokkal, ez pedig hibáztatáshoz és vádaskodáshoz vezet.

- tette hozzá az ex-titkosügynök.

3. Az örök pesszimisták

„Biztos ti is ismertek olyan embereket, akik folyton csak panaszkodnak. Ez a hiba a világban, ez a hiba a munkahelyen, ez zavar a párkapcsolatomban. Állandóan csak vélt vagy valós problémákat fedeznek fel maguk körül, miközben saját magukban semmi kivetnivalót nem találnak. Ez a legnagyobb probléma velük, soha semmiért nem vállalják a felelősséget, semmi nem miattuk történik úgy ahogy. Ha van egy célod az életben, akkor a panaszkodás és az állandó hibakeresés nem fog segíteni benne, hogy elérd. Ha viszont úgy állsz hozzá, hogy minden, ami történik az csak rajtad múlik, és felelősséget vállalsz a tetteidért, akkor képes leszel irányítani a környezetedet és az életedet” - zárta sorait Evy.

