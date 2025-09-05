Ez lehet, hogy fájni fog! – Ha ilyen ember vagy, inkább NE legyen kutyád

Egy kutya – bármennyire is aranyos – nem divatkiegészítő, hanem érző élőlény, aki napi szintű figyelmet, gondoskodást, kapcsolatot és felelősséget igényel. A kutyatartás tehát nem csupán cuki kutyaruhák, szívecskés nyakörvek és instasztorik sorozata. Mutatjuk azokat a személyiségtípusokat, akik egyszerűen nem valók gazdinak, még akkor sem, ha ezt nehéz beismerniük.

Ha hiszed, ha nem, az nem felelős kutyatartás, ha kisgyerekként bánsz a háziállatoddal.

Forrás: Shutterstock

Ezeknek az embereknek nem való a kutyatartás

A kutya imádnivaló, hűséges és intelligens társ, de nem mindenki való gazdinak, vélekedik Sam Basso, elismert kutyatréner, aki nem finomkodott, amikor kerek-perec kijelentette:



Sok olyan emberrel találkozom, akiknek nem szabadna kutyát tartaniuk. Ha megsértődsz azon, amit most mondani fogok, akkor ne tarts kutyát.

A kutyatartás napi szintű felelősség, következetesség és egy teljesen másfajta életmód. Most megmutatjuk, mely embertípusok mondjanak le inkább a háziállatról: a kutya érdekében.

A lusták, akik csak gondolatban gazdik

Ez a személyiségtípus imádja a kutya ötletét, de a gyakorlati részben már nem annyira ügyes. Napi rendszeres séta? Elmarad. A játékidő? Elfelejtve. Sam szerint ezek a gazdik inkább kifogást találnak, mint motivációt. „Mindig van valami jobb dolguk annál, mint hogy a kutyával foglalkozzanak” – mondja. Ettől pedig a kutya szenved, mert nem elég a szeretet, neki idő, figyelem és rendszeresség kell.

Anya és apa, amikor a kutya a gyerek

Vannak, akik szó szerint kisbabaként kezelik a kutyát. Túlféltik, elkényeztetik, és mindent megtesznek, csak azt nem, amire tényleg szüksége lenne. Sam szerint „ők azok, akik elveszik a kutyától annak a lehetőségét, hogy valóban kutyaként élhessen.” Ez gyakran szorongáshoz és viselkedési zavarokhoz vezet, hiszen a kutyák nem kisgyerekek, hanem szabályokra és következetességre vágyó állatok.

A szigorú spórolósok, amikor a kutya csak kiadás

Itt nem a pénztelenség a gond, hanem az értékrend. A zsugori gazdik megveszik ugyan az új telefont, de a kutya orvosi költségeit vagy a jó minőségű tápot már sajnálják kifizetni. „Számukra a spórolás arról szól, hogy a lehető legminimálisabb összeget költsék a kutyájukra” – mondja a kutyatréner. Pedig a felelős gazdi vállalja, hogy a kutyatartás nem csak idő-, de pénzigényes is.