Ez lehet, hogy fájni fog! – Ha ilyen ember vagy, inkább NE legyen kutyád

Egy kutya – bármennyire is aranyos – nem divatkiegészítő, hanem érző élőlény, aki napi szintű figyelmet, gondoskodást, kapcsolatot és felelősséget igényel. A kutyatartás tehát nem csupán cuki kutyaruhák, szívecskés nyakörvek és instasztorik sorozata. Mutatjuk azokat a személyiségtípusokat, akik egyszerűen nem valók gazdinak, még akkor sem, ha ezt nehéz beismerniük.
A kutya imádnivaló, hűséges és intelligens társ, de nem mindenki való gazdinak, vélekedik Sam Basso, elismert kutyatréner, aki nem finomkodott, amikor kerek-perec kijelentette:
Sok olyan emberrel találkozom, akiknek nem szabadna kutyát tartaniuk. Ha megsértődsz azon, amit most mondani fogok, akkor ne tarts kutyát.
A kutyatartás napi szintű felelősség, következetesség és egy teljesen másfajta életmód. Most megmutatjuk, mely embertípusok mondjanak le inkább a háziállatról: a kutya érdekében.
Ez a személyiségtípus imádja a kutya ötletét, de a gyakorlati részben már nem annyira ügyes. Napi rendszeres séta? Elmarad. A játékidő? Elfelejtve. Sam szerint ezek a gazdik inkább kifogást találnak, mint motivációt. „Mindig van valami jobb dolguk annál, mint hogy a kutyával foglalkozzanak” – mondja. Ettől pedig a kutya szenved, mert nem elég a szeretet, neki idő, figyelem és rendszeresség kell.
Vannak, akik szó szerint kisbabaként kezelik a kutyát. Túlféltik, elkényeztetik, és mindent megtesznek, csak azt nem, amire tényleg szüksége lenne. Sam szerint „ők azok, akik elveszik a kutyától annak a lehetőségét, hogy valóban kutyaként élhessen.” Ez gyakran szorongáshoz és viselkedési zavarokhoz vezet, hiszen a kutyák nem kisgyerekek, hanem szabályokra és következetességre vágyó állatok.
Itt nem a pénztelenség a gond, hanem az értékrend. A zsugori gazdik megveszik ugyan az új telefont, de a kutya orvosi költségeit vagy a jó minőségű tápot már sajnálják kifizetni. „Számukra a spórolás arról szól, hogy a lehető legminimálisabb összeget költsék a kutyájukra” – mondja a kutyatréner. Pedig a felelős gazdi vállalja, hogy a kutyatartás nem csak idő-, de pénzigényes is.
Nekik a kutya nem társ, hanem díszlet. Státuszszimbólum, amivel bókokat vagy lájkokat zsebelhetnek be. A baj csak az, hogy amikor elmúlik az újdonság varázsa, jön az elhanyagolás vagy a teljes elhagyás. „Azért vesznek kutyát, mert a kutya valami pluszt ad a gazdinak” - hangsúlyozza Sam. Pedig a felelős kutyatartás nem arról szól, hogy plusz kreditekkel ajándékozzuk meg magunkat. Ezek az embertípusok híján vannak az együttérzésnek, a kutya pedig csupán eszköz a céljaikhoz.
Végül itt vannak azok, aki nemes egyszerűséggel veszélyesek. Nem oltatják be a kutyát, hagyják kóborolni, nem reagálnak az agresszív viselkedésre és nem védik meg sem a kutyát, sem a környezetét. Ez nemcsak szimplán felelőtlen, hanem adott esetben törvénybe is ütközhet. a kutyatréner szerint ezek az emberek „nem értik, hogy a kutyatartás szabályokat, következetességet és védelmet jelent”.
A kutya nem hobbi és nem szeszély, hanem egy élőlény, aki teljesen rád van utalva. Ha bármelyik típusban magadra ismersz, ideje őszintén átgondolni, hogy valóban felkészültél-e arra, hogy felelős gazdi legyél. Mert ahogy Sam mondja: ha most megsértődsz, akkor talán tényleg nem neked való egy kutya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.