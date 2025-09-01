Egy esküvő mindig hatalmas élmény a házasulandóknak, és az őket ünneplő vendégek számára is. De mi van azokkal a meghívotakkal, akiknek egyedülállóként kell végignéznie, hogy mások boldogan táncolnak a párjaikkal éjszaka, ők pedig csak magányosan üldögélnek az asztaluknál? Nos, az ő számukra találták ki a Tinder-esküvőt. Egy fiatal házaspár ugyanis azt szerette volna, ha a lagzijuk során senki sem maradna egyedül, ezért készítettek egy társkereső alkalmazást a szingli vendégek számára.
Egyáltalán nem meglepő, hogy a TikTokon percek alatt terjedtek el a felvételek arról a nem mindennapi esküvőről, ahol a férjjelölt készített egy társkereső alkalmazást a násznép számára. Az applikáció teljesen úgy működött, mint mondjuk a Tinder, azzal egy kis csavarral, hogy a vendégeknek az ismerkedési szándékot egy QR-kód segítségével kellett jelezniük - írja a Mirror. Az ismerkedni vágyók pedig pár perc után már azonnal szaladhattak is felkérni egy táncra a matchüket. Persze ezzel a megmozdulással a gyakran kínos szingli asztal is egy teljesen új értelmet nyer. A Tinder-esküvő videója több tízezer hozzászólást és kedvelést kapott, az emberek imádják a kreatív ötletet:
Oké, ez az ötlet zseniális! Egy szingliknek szóló felület, az összes ismerkedni vágyó ember képével és QR-kódjával. A lagzi alatt bármikor beszélhettek, vagy megoszthatjátok egymással, hogy hol ültök, vagy mikor lenne kedvetek táncolni. IMÁDOM!
- írta az egyik hozzászóló. Egy másik felhasználó pedig így kommentálta:
Ez aranyos, végre nem a csokordobásnál kell találgatnunk, hogy ki egyedülálló és ki nem. Most meg konkrétan lebeszélhetem valakivel, hogy üljön mellém a ceremónia alatt, vagy igyunk egyet a menyecsketánc után. Ráadásul így okafogyottá válik a szingli-asztal hagyománya, ami sok kínos pillanatot hozott már az emberek számára
A videó még most is pörög, és egyre többen szeretnék kipróbálni a sajátos szinglimentő esküvőt. Valóban jobb ajándék a násznépnek, mint a házaspár nevével ellátott hűtőmágnes vagy az esküvői torta maradéka.
