Szerelem luxuskivitelben – A világ öt legdrágább esküvője

Kővári F. Luca
2025.08.08.
Csillogás, luxus, szerelem? Ezeknél az esküvőknél csak a képzelet szabhatott határt.

Ezek az extravagáns ünnepségek a mesebeli ruhákkal, káprázatos helyszínekkel és fesztiválokat is megirigylő látványosságokkal a valaha volt legdrágább esküvők voltak. Legyen szó egy királyi párról vagy milliárdosok gyerekeiről, ezeknél az eseményeknél még a vendégek is úgy érezhették, hogy ez életük eseménye. 

Diana és Károly esküvője
A királyi pár esküvője
Forrás: WireImage

Milliárdosok esküvői, amik egy vagyonba kerültek

Lássuk milyen körülmények között mondták ki az „igen”-t azok a párok, akiknél nem volt szempont, hogy alacsony legyen a költségvetés és az örök szerelmüket világraszóló ünnepséggel tárták a nyilvánosság elé.

1. Khadija Uzhakhova és Said Gutseriev – 1 milliárd dollár

A valaha volt legdrágább esküvőt 2016-ban Moszkvában rendezték 1 milliárd dolláros (376,7 milliárd) költségekkel. Said egy orosz olajmágnás Mikhail Gutseriev fia, aki elképelhetetlenül sok pénzt fordított élete nagy napjára. 

Khadija egy hatalmas, fejedelmi, gyöngyökkel és kristályokkal díszített Elie Saab ruhakölteményben parádézott, ami állítólag több mint 11 kg-ot nyomott. 

A torta kiválasztásánál sem fogta vissza magát az ifjú pár, mert az majdnem három méter magas volt. A falakat gyönyörű, friss virágokkal borították, mintha egy tündérkertben járna az ember. A szállításért pedig a Bentley-autók flottája volt a felelős. Olyan neves sztárfellépők koronázták meg az eseményt, mint Jennifer Lopez, Sting és Enrique Iglesias.

2. Anant Ambani és Radhika Merchant – kb. 600 millió dollár

Ez az esküvő a tavalyi év egyik legnagyobb eseménye volt, egy többnapos esküvőt összesen hét hónapos ünnepségsorozat előzte meg. A 216 milliárd forintnyi esküvőt Ázsia leggazdagabb embere Mukesh Ambani fizette legkisebb fia és arája ünneplésére. 

MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA - 2024/07/05: Anant Ambani (son of Indian businessman Mukesh Ambani) and his fiancée Radhika Merchant pose for a photo on the red carpet during the sangeet ceremony at Jio World Centre in Mumbai. (Photo by Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Forrás: Getty Images

A rendezvényen olyan kedvenc sztárjaik léptek fel, mint Rihanna, Andrea Bocelli, Justin Bieber, Katy Perry és a Backstreet Boys.

Nemcsak a földön, hanem még a tengerre is elvitték a bulit, mert a Földközi-tengeren luxushajókon mulatott a násznép (összesen nyolcszáz fő). Vendégek közt volt: Bill Gates, Ivanka Trump és Mark Zuckerberg is. A jószívű, adakozó pár azzal segítette a hátrányos helyzetű szerelmeseket, hogy kifizettek egy tömeges esküvőt, 50 hátrányos helyzetű párnak. 

na, - Kim Kardashian and Khloe Kardashian’s visit India to attend Anant Ambani and Radhika Merchant’s wedding on the latest episode of the 'The Kardashians' --------- * *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 975289093, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Kardashians
Forrás: Profimedia

3. Isha Ambani és Anand Piramal – 100 millió dollár

2018-ban ment férjhez Mukesh Ambani lánya, Isha Ambani Anand. Mukesh ezen az eseményen sem fogta vissza a pénztárcáját. Két városban is zajlottak az ünneplések: Mumbai-ban és Udaipur-ban. 

A sztárfellépő Beyoncé és John Legend volt.

A pazar helyszínre kézzel készült meghívóval lehetett bejutni, ahol nagyszerű ételek és hírességek részvétele tette világhírűvé a szerelmesek egybekelését.

July 3, 2024, Mumbai, Maharashtra, India: (L-R) Isha Ambani and Anand Piramal pose for a photo with their children at the 'Mameru' (traditional ceremony in Gujarati culture) ceremony, part of pre wedding celebration of Anant Ambani and Radhika Merchant at Ambani's residence Antilia in Mumbai. 'Mameru' also known as 'Mosalu' (traditional ceremony in Gujarati culture) where the groom's mother's (Nita Ambani) family came to bless the couple along with gifts and offerings. The groom's maternal uncles and family presented the bride and the groom with a traditional set of gifts.,Image: 887222768, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Forrás: Profimedia

4. Vanisha Mittal és Amit Bhatia – 55 millió dollár

A 2004-es párizsi esküvő az egyik legkorábbi milliárdos szintű esemény volt, ami hat napig tartott. 

A pár nem bajlódott a helyszín kiválasztásával − a Napkirály rezidenciájában − a Versailles-i Palotában fogadta a vendégeket, majd Kylie Minogue fellépésével és tűzijátékkal folytatódott az este, amit az Eiffel-torony felett lőttek fel.

Lakshmi Mittal, az indiai milliárdos iparmágnás lehozta a csillagokat is az égről a lányáért és kedves vejéért, az ezüstös meghívókkal és Michelin-csillagos menüvel.

451156971
Forrás: Getty Images

5. Károly herceg és Diana hercegnő – 48 millió dollár

Végezetül jöjjön egy történelmi, királyi esküvő, amit 1981-ben tartottak 166 millió forintból. Károly és Diana eskütételét a St. Paul-székesegyházban rendezték meg, de a világ minden tájára közvetítették, így több mint 750 millió ember nézte az műsort. 

LONDON, ENGLAND - JULY 29: Prince Charles, Prince of Wales and Diana, Princess of Wales, wearing a wedding dress designed by David and Elizabeth Emanuel and the Spencer family Tiara, leave St. Paul's Cathedral following their wedding on July 29, 1981 in London, England. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)
Forrás: Getty Images

Diana mesébe illő ruhája, közel 8 méter hosszú volt és bonyolult virágdíszekkel volt kirakva. 

Az évszázad esküvőjeként emlegetett ünnepet Diana az utolsó pillanatban majdnem le is mondta, de már nem volt rá ideje. A problémákkal teli házasságuknak 1996-ban lett vége.

