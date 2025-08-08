Szerelem luxuskivitelben – A világ öt legdrágább esküvője

Ezek az extravagáns ünnepségek a mesebeli ruhákkal, káprázatos helyszínekkel és fesztiválokat is megirigylő látványosságokkal a valaha volt legdrágább esküvők voltak. Legyen szó egy királyi párról vagy milliárdosok gyerekeiről, ezeknél az eseményeknél még a vendégek is úgy érezhették, hogy ez életük eseménye.

A királyi pár esküvője

Milliárdosok esküvői, amik egy vagyonba kerültek

Lássuk milyen körülmények között mondták ki az „igen”-t azok a párok, akiknél nem volt szempont, hogy alacsony legyen a költségvetés és az örök szerelmüket világraszóló ünnepséggel tárták a nyilvánosság elé.

1. Khadija Uzhakhova és Said Gutseriev – 1 milliárd dollár

A valaha volt legdrágább esküvőt 2016-ban Moszkvában rendezték 1 milliárd dolláros (376,7 milliárd) költségekkel. Said egy orosz olajmágnás Mikhail Gutseriev fia, aki elképelhetetlenül sok pénzt fordított élete nagy napjára.

Khadija egy hatalmas, fejedelmi, gyöngyökkel és kristályokkal díszített Elie Saab ruhakölteményben parádézott, ami állítólag több mint 11 kg-ot nyomott.

A torta kiválasztásánál sem fogta vissza magát az ifjú pár, mert az majdnem három méter magas volt. A falakat gyönyörű, friss virágokkal borították, mintha egy tündérkertben járna az ember. A szállításért pedig a Bentley-autók flottája volt a felelős. Olyan neves sztárfellépők koronázták meg az eseményt, mint Jennifer Lopez, Sting és Enrique Iglesias.

2. Anant Ambani és Radhika Merchant – kb. 600 millió dollár

Ez az esküvő a tavalyi év egyik legnagyobb eseménye volt, egy többnapos esküvőt összesen hét hónapos ünnepségsorozat előzte meg. A 216 milliárd forintnyi esküvőt Ázsia leggazdagabb embere Mukesh Ambani fizette legkisebb fia és arája ünneplésére.

A rendezvényen olyan kedvenc sztárjaik léptek fel, mint Rihanna, Andrea Bocelli, Justin Bieber, Katy Perry és a Backstreet Boys.

Nemcsak a földön, hanem még a tengerre is elvitték a bulit, mert a Földközi-tengeren luxushajókon mulatott a násznép (összesen nyolcszáz fő). Vendégek közt volt: Bill Gates, Ivanka Trump és Mark Zuckerberg is. A jószívű, adakozó pár azzal segítette a hátrányos helyzetű szerelmeseket, hogy kifizettek egy tömeges esküvőt, 50 hátrányos helyzetű párnak.