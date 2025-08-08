Szerelem luxuskivitelben – A világ öt legdrágább esküvője

Ezek az extravagáns ünnepségek a mesebeli ruhákkal, káprázatos helyszínekkel és fesztiválokat is megirigylő látványosságokkal a valaha volt legdrágább esküvők voltak. Legyen szó egy királyi párról vagy milliárdosok gyerekeiről, ezeknél az eseményeknél még a vendégek is úgy érezhették, hogy ez életük eseménye.
Lássuk milyen körülmények között mondták ki az „igen”-t azok a párok, akiknél nem volt szempont, hogy alacsony legyen a költségvetés és az örök szerelmüket világraszóló ünnepséggel tárták a nyilvánosság elé.
A valaha volt legdrágább esküvőt 2016-ban Moszkvában rendezték 1 milliárd dolláros (376,7 milliárd) költségekkel. Said egy orosz olajmágnás Mikhail Gutseriev fia, aki elképelhetetlenül sok pénzt fordított élete nagy napjára.
Khadija egy hatalmas, fejedelmi, gyöngyökkel és kristályokkal díszített Elie Saab ruhakölteményben parádézott, ami állítólag több mint 11 kg-ot nyomott.
A torta kiválasztásánál sem fogta vissza magát az ifjú pár, mert az majdnem három méter magas volt. A falakat gyönyörű, friss virágokkal borították, mintha egy tündérkertben járna az ember. A szállításért pedig a Bentley-autók flottája volt a felelős. Olyan neves sztárfellépők koronázták meg az eseményt, mint Jennifer Lopez, Sting és Enrique Iglesias.
Ez az esküvő a tavalyi év egyik legnagyobb eseménye volt, egy többnapos esküvőt összesen hét hónapos ünnepségsorozat előzte meg. A 216 milliárd forintnyi esküvőt Ázsia leggazdagabb embere Mukesh Ambani fizette legkisebb fia és arája ünneplésére.
A rendezvényen olyan kedvenc sztárjaik léptek fel, mint Rihanna, Andrea Bocelli, Justin Bieber, Katy Perry és a Backstreet Boys.
Nemcsak a földön, hanem még a tengerre is elvitték a bulit, mert a Földközi-tengeren luxushajókon mulatott a násznép (összesen nyolcszáz fő). Vendégek közt volt: Bill Gates, Ivanka Trump és Mark Zuckerberg is. A jószívű, adakozó pár azzal segítette a hátrányos helyzetű szerelmeseket, hogy kifizettek egy tömeges esküvőt, 50 hátrányos helyzetű párnak.
2018-ban ment férjhez Mukesh Ambani lánya, Isha Ambani Anand. Mukesh ezen az eseményen sem fogta vissza a pénztárcáját. Két városban is zajlottak az ünneplések: Mumbai-ban és Udaipur-ban.
A sztárfellépő Beyoncé és John Legend volt.
A pazar helyszínre kézzel készült meghívóval lehetett bejutni, ahol nagyszerű ételek és hírességek részvétele tette világhírűvé a szerelmesek egybekelését.
A 2004-es párizsi esküvő az egyik legkorábbi milliárdos szintű esemény volt, ami hat napig tartott.
A pár nem bajlódott a helyszín kiválasztásával − a Napkirály rezidenciájában − a Versailles-i Palotában fogadta a vendégeket, majd Kylie Minogue fellépésével és tűzijátékkal folytatódott az este, amit az Eiffel-torony felett lőttek fel.
Lakshmi Mittal, az indiai milliárdos iparmágnás lehozta a csillagokat is az égről a lányáért és kedves vejéért, az ezüstös meghívókkal és Michelin-csillagos menüvel.
Végezetül jöjjön egy történelmi, királyi esküvő, amit 1981-ben tartottak 166 millió forintból. Károly és Diana eskütételét a St. Paul-székesegyházban rendezték meg, de a világ minden tájára közvetítették, így több mint 750 millió ember nézte az műsort.
Diana mesébe illő ruhája, közel 8 méter hosszú volt és bonyolult virágdíszekkel volt kirakva.
Az évszázad esküvőjeként emlegetett ünnepet Diana az utolsó pillanatban majdnem le is mondta, de már nem volt rá ideje. A problémákkal teli házasságuknak 1996-ban lett vége.
