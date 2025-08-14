Könnyekben tört ki a menyasszony, akinek egy héttel az esküvője előtt tették tönkre a haját – Fotó

Nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessen a 24 éves menyasszony, miután meglátta az elkészült frizuráját.

A 24 éves menyasszony hihetetlen frizurát kapott. Forrás: TikTok / @chloecbanos

Tönkretették a menyasszony haját: milliók háborodtak fel

A valaha volt legrosszabb időzítés

Egyetlen nap van az életünkben, amikor térden állva imádkozunk, hogy minden tökéletesen sikerüljön: az esküvőnk. Hónapokig fogyókúrázunk, növesztjük a hajunkat, próbálunk szépen lebarnulni, hatezer sminket és frizurát kipróbálunk, hogy ezen az egyetlen napon úgy nézhessünk ki, mint egy igazi hercegnő, aki túlragyogja még az eljegyzési gyűrű fényét is.

Na, ezt a napot választotta ki egy amerikai hairstylist arra, hogy örökké traumatizáljon egy 24 éves nőt.

Tragédia a fodrászszalonban

Chloe csupán egy egészségügyi vágást szeretett volna, hogy a tincsei minél ragyogóbbak legyenek a nagy napon, ehelyett helyenként mínusz 10 centit és egy medúza frizurát kapott.

Ha nem ismernéd ezt a stílust, segítünk: ez az a haj, amit a sztárok közül is csak az igazán bevállalósak viselnek és ők is csak egy-egy különleges alkalomra, feltehetően parókából.

A medúzahaj lényege ugyanis, hogy éles rétegeket vágnak a hajba, ami miatt úgy néz ki a frizura, mint a Barbie babád haja régen, amikor meggyaláztad egy ollóval. Extra? Mindenképp. Ideális az esküvődre? Aligha.

Nem meglepő hát, hogy az eredményt látva Chloe könnyekben tört ki és azonnal az internet népéhez fordult segítségért.

Többek szerint a fodrász szándékosan ronthatta el a lány haját, hiszen öt éve vágja neki hibátlanul ugyanezt a frizurát. Végül a nagy napra hajhosszabbítást kért (természetesen egy másik szalonban), ami tökéletesen eltakarta az elrontott hajvágást és szebb volt, mint valaha!