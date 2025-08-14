Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

Könnyekben tört ki a menyasszony, akinek egy héttel az esküvője előtt tették tönkre a haját – Fotó

Shutterstock - Aquarius Studio
hajápolás frizura menyasszony
Nagy Kata
2025.08.14.
Minden nő rémálma történt meg egy 24 éves amerikai lánnyal: közvetlenül az esküvője előtt kapta meg élete legrosszabb hajvágását. A menyasszony úgy kapott medúza frizurát, hogy azt sosem kérte.

Nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessen a 24 éves menyasszony, miután meglátta az elkészült frizuráját. 

Menyasszony mutatja az elrontott haját
A 24 éves menyasszony hihetetlen frizurát kapott. Forrás: TikTok / @chloecbanos

Tönkretették a menyasszony haját: milliók háborodtak fel 

A valaha volt legrosszabb időzítés

Egyetlen nap van az életünkben, amikor térden állva imádkozunk, hogy minden tökéletesen sikerüljön: az esküvőnk. Hónapokig fogyókúrázunk, növesztjük a hajunkat, próbálunk szépen lebarnulni, hatezer sminket és frizurát kipróbálunk, hogy ezen az egyetlen napon úgy nézhessünk ki, mint egy igazi hercegnő, aki túlragyogja még az eljegyzési gyűrű fényét is. 

Na, ezt a napot választotta ki egy amerikai hairstylist arra, hogy örökké traumatizáljon egy 24 éves nőt. 

Tragédia a fodrászszalonban 

Chloe csupán egy egészségügyi vágást szeretett volna, hogy a tincsei minél ragyogóbbak legyenek a nagy napon, ehelyett helyenként mínusz 10 centit és egy medúza frizurát kapott. 

Ha nem ismernéd ezt a stílust, segítünk: ez az a haj, amit a sztárok közül is csak az igazán bevállalósak viselnek és ők is csak egy-egy különleges alkalomra, feltehetően parókából.

A medúzahaj lényege ugyanis, hogy éles rétegeket vágnak a hajba, ami miatt úgy néz ki a frizura, mint a Barbie babád haja régen, amikor meggyaláztad egy ollóval. Extra? Mindenképp. Ideális az esküvődre? Aligha. 

Nem meglepő hát, hogy az eredményt látva Chloe könnyekben tört ki és azonnal az internet népéhez fordult segítségért.

Többek szerint a fodrász szándékosan ronthatta el a lány haját, hiszen öt éve vágja neki hibátlanul ugyanezt a frizurát. Végül a nagy napra hajhosszabbítást kért (természetesen egy másik szalonban), ami tökéletesen eltakarta az elrontott hajvágást és szebb volt, mint valaha! 

Megnősült Jeff Bezos - Álomszép ruhában mondta ki az igent Lauren Sánchez: videó

Feleségül vette menyasszonyát pénteken este a milliárdos Jeff Bezos. Lauren Sánchez már posztolt is a nagy napról az Instagramon.

Újra divat a 80-as évek kedvenc frizurája, amit csak elrontani lehet

A “chaotic haircut” (avagy káoszfrizura) a Z generációnak köszönhetően újra feltámadni látszik, hogy visszahozza a nyolcvanas évek grandiózus hajkatasztrófáit a 21. századba.

Kánikulafrizura: 3 tipp, hogy ne ragadjon az arcodhoz a hajad

A hajad is szenved a 35 fokban? Mutatjuk a nyár legpraktikusabb kánikulafrizuráit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu