Így kapcsold be a főnöködön a szeretetgombot − 9 dolog, amivel belophatod magad a szívébe

4. Őrizd meg a pozitív hozzáállásodat

A hangulatembereket senki sem kedveli igazán. Ha valami problémád akad, azt inkább hagyd otthon, ne vidd magaddal a munkahelyedre. Vannak nehezebb napok, ez érthető és a munkahelyi stressz sem elkerülhetetlen. De ne hagyd, hogy ez befolyásolja a pozitív hozzáállásodat és a teljesítményedet. A rugalmas alkalmazkodás a váratlan helyzetekhez olyan erény, amit értékelni fog.

Maradj mindig következetes a munkádban, mutasd meg a főnöködnek, hogy túl tudsz lendülni a nehézségeken és profin elvégzed a munkád.

5. Vállald a felelősséget

Csak az hibázik, aki dolgozik. Ha netalán elkövetsz egy hibát, akkor legyél karakán és vállald érte a felelősséget. Kérj érte bocsánatot, és javítsd ki mihamarabb a tévedésedet. Ez segíthet a bizalomépítésben és a jó kapcsolat kialakításában a főnököddel. Ez jelzi felé az elkötelezettségedet, és hogy nem sumákolsz, hanem maximálisan őszinte vagy.

6. Ismerd meg a kommunikációs stílusát

Minden felettes más kommunikációs csatornát részesít előnyben: van, aki a személyes meetingeket kedveli, más inkább e-mailen keresztül kommunikál, esetleg egy telefonhívással lehet a leggyorsabban elérni. A főnököd értékelni fogja, ha alkalmazkodsz az általa preferált kapcsolattartási módhoz.

7. Tiszteld az idejét

Az előz ponthoz kapcsolódik, hogy tiszteletben tartod a főnököd idejét, például már azzal is, hogy nem zaklatod felesleges telefonhívásokkal. Egyszerre milliónyi feladattal kell foglalkoznia, ezért gondold át: biztos szükséges a kérdéseddel zargatnod őt? Próbáld meg önállóan megoldani a felmerülő problémákat, és ha nem megy, első körben kérj segítséget a kollégáidtól.