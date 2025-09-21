Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így kapcsold be a főnöködön a szeretetgombot − 9 dolog, amivel belophatod magad a szívébe

Tóth Bori
2025.09.21.
Megtalálni a közös hangot a feletteseddel egyáltalán nem lehetetlen küldetés. Ha a munkád során odafigyelsz a következő kilenc dologra, a főnököd nemcsak értékelni fogja a hozzáállásodat, hanem szívesebben támogatja majd a szakmai előmeneteledet is.

Néha a munkahelyünkön a kollégákkal is akadhatnak nehézségeink, de velük általában azért könnyebb megtalálni a közös hangot. A főnökünkkel kialakított jó kapcsolat azonban komolyabb kihívás jelenthet. De nem lehetetlen küldetés! Ha hosszú távú szakmai sikerekre vágysz, tartsd be a következő kilenc szabályt, hogy elnyerd a felettesed szimpátiáját és támogatását.

Így nyűgözd le a főnököd
Ezt a 9 dolgot vesd be, hogy te legyél a főnök kedvence.
Találd meg az utat a főnököd szívéhez!

Ismerd meg, milyen lépésekkel érheted el, hogy te legyél a főnök kedvence! Ehhez érdemes a személyes és szakmai hozzáállásodon is elgondolkodnod, hiszen ezek együttesen járulnak hozzá a sikerhez. De miért is fontos, hogy a főnök kedveljen? Ha a vezetőddel jó kapcsolatot ápolsz, az nemcsak a szakmai előmeneteledre lehet pozitív hatással. Csökkentheti a stresszt és könnyebbé teszi a mindennapi munkát. Ha követed az alábbi kilenc szabályt, az segít, hogy eredményesebben és hatékonyabban teljenek a dolgos hétköznapok. 

1. Legyél jó csapatjátékos

Egy vezető számára az egyik legfontosabb érték, hogy a csapata gördülékenyen dolgozzon együtt. Ahol a széthúzás helyett az együttműködés, egymás támogatása a fontos, ott a munka is hatékonyabban halad és kevesebb konfliktus nehezíti a mindennapokat. Mutasd meg, hogy jól dolgozol együtt másokkal: segíts annak a kollégádnak, akik esetleg elakad egy feladattal.

Oszd meg tudásodat és tapasztalataidat a többiekkel, így látják majd, hogy nemcsak a saját eredményeid, hanem a közös siker is fontos számodra.

2. Légy aktív

Ha eddig miden megbeszélésen csak hallgattál, akkor itt az idő, hogy változtass ezen. Készülj fel előre, legyenek kérdéseid, ötleteid, és ha felmerül egy probléma, bátran javasolj megoldásokat. Így a főnököd is látni fogja, hogy hajlandó vagy kicsit többet is beletenni, minthogy csak letudd azt a munkád, amit nagyon muszáj. Proaktivitásoddal bizonyíthatod, hogy értékes tagja vagy a csapatnak.

3. Tartsd be, amit ígérsz

Ha megígéred, hogy egy feladatot bizonyos idő alatt elvégzel, gondoskodj róla, hogy be is tartsd ezt. Csak olyan munkát vállalj el, amiről tudod, hogy el tudod végezni, de ha lehetőséged van rá, próbálj meg még többet nyújtani. Ha ezt következetesen megteszed, a főnököd látni fogja, hogy számíthat rád.

4. Őrizd meg a pozitív hozzáállásodat

A hangulatembereket senki sem kedveli igazán. Ha valami problémád akad, azt inkább hagyd otthon, ne vidd magaddal a munkahelyedre. Vannak nehezebb napok, ez érthető és a munkahelyi stressz sem elkerülhetetlen. De ne hagyd, hogy ez befolyásolja a pozitív hozzáállásodat és a teljesítményedet. A rugalmas alkalmazkodás a váratlan helyzetekhez olyan erény, amit értékelni fog. 

Maradj mindig következetes a munkádban, mutasd meg a főnöködnek, hogy túl tudsz lendülni a nehézségeken és profin elvégzed a munkád.

5. Vállald a felelősséget

Csak az hibázik, aki dolgozik. Ha netalán elkövetsz egy hibát, akkor legyél karakán és vállald érte a felelősséget. Kérj érte bocsánatot, és javítsd ki mihamarabb a tévedésedet. Ez segíthet a bizalomépítésben és a jó kapcsolat kialakításában a főnököddel. Ez jelzi felé az elkötelezettségedet, és hogy nem sumákolsz, hanem maximálisan őszinte vagy. 

6. Ismerd meg a kommunikációs stílusát

Minden felettes más kommunikációs csatornát részesít előnyben: van, aki a személyes meetingeket kedveli, más inkább e-mailen keresztül kommunikál, esetleg egy telefonhívással lehet a leggyorsabban elérni. A főnököd értékelni fogja, ha alkalmazkodsz az általa preferált kapcsolattartási módhoz.

7. Tiszteld az idejét

Az előz ponthoz kapcsolódik, hogy tiszteletben tartod a főnököd idejét, például már azzal is, hogy nem zaklatod felesleges telefonhívásokkal. Egyszerre milliónyi feladattal kell foglalkoznia, ezért gondold át: biztos szükséges a kérdéseddel zargatnod őt? Próbáld meg önállóan megoldani a felmerülő problémákat, és ha nem megy, első körben kérj segítséget a kollégáidtól. 

Minél több problémát tudsz sikeresen megoldani saját magad, annál nagyobb tiszteletet vívhatsz ki a vezetődnél.

8. A problémákat négyszemközt beszéld meg vele

Ha bármilyen gondod adódik a munkáddal kapcsolatban, az próbáld meg négyszemközt rendezni, ne mások előtt. Értékelni fogja a diszkréciódat és ezzel erősítheted a kettőtök közötti bizalmat.

 9. Időben jelezd, ha nem leszel elérhető

Amikor szabadságot vagy szabadnapot tervezel, igyekezz minél hamarabb szólni róla. Így a főnököd megfelelően tud tervezni a távolléteddel, és ezzel azt is jelzed felé, hogy felelősségteljes vagy. 

