A Z generáció szerint délután 1-re véget érhetne a munkanap: meg is indokolták, miért

A Z generáció tehát nem lusta, csak mást ért produktivitás alatt. És ahogy ők lesznek egyre nagyobb arányban a munkaerőpiac aktív résztvevői, úgy a jövő munkamodellje is egyre inkább az ő igényeikhez fog igazodni. Talán egyszer tényleg eljön az idő, amikor a munkanap hivatalosan is ebéd után ér véget. És talán nem is lenne ez olyan rossz.