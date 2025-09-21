Esővel, záporral, zivatarral jön az igazi ősz: 10 fokot esik a hőmérséklet

A meleg szerelmeseinek már csak pár napjuk maradt, hogy élvezzék a szeptemberi nyarat. Hamarosan zordabbra fordul az időjárás, a jövő hét második felére 10 fokot is csökken a hőmérséklet.

Vasárnap és hétfőn még 30-33 fokos ragyogó napsütéses meleg lesz, de kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Szedán mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet, csütörtökön pedig már csak 20-21 fokra számíthatunk - írja a Köpönyeg.

Mediterrán ciklon okozza a változást

Kedden egy hullámzó frontzóna, illetve annak déli ágán képződő mediterrán ciklon egyre közelebb kerülhet a Kárpát-medencéhez, és ennek hatására kezd el ősziesre fordulni az idő - írja a Met.hu.