Jó hír a nyár szerelmeseinek: visszatér a kánikula − Ekkor érkezik a rekkenő hőség

Ha azt hitted, hogy most már nyugodtan elpakolhatod a nyári ruháidat, tévedtél. Az idő folyamatosan melegszik, hétvégén kánikula lesz.

Ha imádod a meleget és a standolást, ez a te hétvégéd lesz. Az időjárás-előrejelzés szerint 32 fokos kánikula érkezik: ha teheted, használd ki, mert a jövő hét közepén újra itt a hidegfront.

Csütörtökön 24, de pénteken már 29 fok is lehet − olvasható a Köpönyegen. A levegő a hétvégére még tovább melegszik, verőfényes, csapadékmentes időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig 30-32 fok körül várható. Vasárnap kifejezetten nyárias, napfényes, szinte strandidő várható. Eső továbbra sem valószínű. A déli szél megélénkülhet. A délutáni csúcs 27–32 fok körül lesz, a déli tájakon hőség ígérkezik és ez hétfőn sem lesz másképp: délután 27–33 fok közötti kánikula várható, majd kedden egy hidegfront éri el hazánkat. 

 

