Ebből az egy dologból azonnal kiderül, ha intelligens vagy – A filozófia doktora szerint

Volt már olyan, hogy valakivel beszélgetve pillanatok alatt rájöttél, nem ő a legélesebb kés a fiókban? Egy filozófus szerint már pár mondattal kideríthető, hogy ki igazán intelligens ember.

Sokszor előfordul, hogy beszélgetés közben pillanatok alatt képet alkotunk a másikról – okosnak, műveltnek vagy éppen ellenkezőleg, felszínesnek látjuk. De vajon tényleg meg lehet állapítani néhány perc után, mennyire intelligens valaki? Egy filozófus szerint igen, és nem ott kell keresni a választ, ahol elsőre gondolnánk.

Filozófus, a filozófia doktora szerint az önismeret és az önvizsgálat jelzi, hogy ki az intelligens ember
Nézz mélyen egy filozófus szemébe: a felelősségvállalás az intelligens ember leárulkodóbb jele.
Forrás: Shutterstock

Nem a diplomád tesz intelligens emberré, hanem az, hogy felelősséget vállalsz-e!

Julian de Medeiros filozófus szerint az intelligencia egyik legbiztosabb jele nem az, hogy mennyi könyvet olvastál, mennyire penge vagy matekból, vagy hány nyelven beszélsz. A valódi különbséget az mutatja, hogy hajlandó vagy-e felelősséget vállalni. De Medeiros a TikTok videójában Ernest Bevin brit politikust idézi: 

Az ostoba emberek mindig bűnbakot keresnek.

Ez pedig nagyon igaz! Gondolj csak bele, hány olyan emberrel találkoztál már, aki sosem magában kereste a hibát, hanem a körülményekben, más emberekben, vagy a „világ gonoszságában”? Ez az önvizsgálat, és egyben az intelligencia teljes hiánya.

@julianphilosophy Intelligent vs. unintelligent #quotes #life #intelligent #wisdom ♬ original sound - Julian de Medeiros

A pszichológia szerint az önreflexió az igazi IQ-teszt

Az intelligencia nem egy száraz definíció, sokkal inkább egy komplexebb jelenség. A pszichológia szerint az okosság nem csak matematikai vagy nyelvi készségekben mérhető. Többek között van érzelmi-, interperszonális- és intraperszonális intelligencia is. Ezek jelzik, mennyire érted magad, másokat, és mekkora képességet mutatsz az önvizsgálatra. Egy kellő önismerettel rendelkező ember képes felelősséget vállalni, és önreflexíven megközelíteni a helyzeteket. „Mit rontottam el? Hogyan javíthatnék rajta?” Ez nemcsak önvizsgálat, hanem egyben fejlődési lehetőség is. Egy olyan személy, aki képes belátni a hibáit, sokkal könnyebben tanul belőlük, mint az, aki mindig másra mutogat.

Nem csak a tudás határozza meg, hogy mennyire vagyunk okosat, egy intelligens ember ennél sokkal több.
A tárgyi tudás kiemelhet és lehetőséget nyújt, az intelligencia pedig az önvizsgálat útján fejleszt.
Forrás: Shutterstock

Az önismeret hiánya a legnagyobb csapda

A modern világ tele van olyan kulturális és társadalmi narratívákkal, ahol mindenki mindenért valaki mást okol. Ez pontosan az, amiről de Medeiros beszél: a kollektív felelősségvállalás hiánya. Ha nem vagy hajlandó szembenézni a saját döntéseiddel, könnyen elveszel a kifogások és ellenségképek gyártásában. Az intelligens ember viszont tudja, ahhoz, hogy az életben fejlődhessen, az első lépés az önismeret és az önreflexió. Ez persze fájdalmas lehet, hiszen nem könnyű beismerni még magunknak sem, hogy valamit elrontottunk. De hosszú távon ez az egyetlen út, ami előre visz.

De Medeiros szerint tehát nem a diplomád, a munkád vagy az IQ-teszted dönti el, mennyire vagy okos. Az intelligencia valódi fokmérője az, hogy képes vagy-e felelősséget vállalni a hibáidért, és hajlandó vagy-e önvizsgálatra!  

