Jöjjön az önreflexió – A kedvenc színed elárulja, mik a legnagyobb gyengeségeid

Még ha nincs is 30 darab azonos színű zsírkrétád, bizonyára akkor is van egy kedvenc színed, ami felé vonzódsz és amivel szereted körbevenni magad – ez a szín pedig többet árul el rólad, mint gondolnád.

A kedvenc színed igazán árulkodó lehet.

Forrás: Shutterstock

Kedvenc színed rámutat a legnagyobb hibáidra

Bár gyerekkorunkban az egyik legmeghatározóbb ismertetőjegyünk volt, felnőttként már elveszett a jelentősége annak, hogy mi a kedvenc színűnk – legalábbis jóval ritkább azon esetek száma, amikor komolyan eltűnődünk azon, hogy az utcán előttünk csámpázó férfi vajon a kéket, vagy a sárgát szereti-e jobban.

Pedig a kedvenc színünk összefüggésben állhat a személyiségünkkel és azzal, hogyan látjuk a világot. Szóval, elő a színes ceruzákat, válaszd ki a leginkább neked tetszőt és lássuk, mit árul el rólad!

Kék

A kék az egyik legközkedveltebb szín a világon, nem véletlenül: nyugalmat és boldogságot áraszt. A szín kedvelői megbízhatóak és kiegyensúlyozottak, laza és nyugodt emberek. Ezzel azonban sokszor együtt jár a túlgondolás és a túlzott önkritika is.

Piros

Ha a piros a kedvenc színed, akkor minden bizonnyal szenvedélyes, extrovertált és különleges személyiség vagy, de vigyáznod kell az agresszióval, vagy a túlzott szereplési vággyal, ugyanis ezek is jellemzőek lehetnek rád.

Zöld

A kékhez hasonlóan ez is egy földszín, ami jellemzően az egészséggel és a természetességgel párosul. Kedvelői produktívak, céltudatosak, de olykor irigyek és rosszindulatúak is lehetnek.

Sárga

A sárga egy szellemileg stimuláló szín és akik vonzódnak hozzá, általában társaságkedvelőek és fantáziadúsak. Nehézségeik lehetnek azonban a fegyelem hiányával és a szervezőképességgel.

Narancs

A narancs szín olyan, amit vagy utálsz, vagy imádsz, de ha az utóbbi csoportba tartozol, akkor lelkes, vidám és megnyerő vagy, emellett pedig meglehetősen kreatív. Vigyázz azonban azzal, hogy a spontaneitásod ne csapjon át kiszámíthatatlanságba, vagy megbízhatatlanságba.

Lila

A királyi szín élénk, erőteljes és erős egyéniséggel társul. Kedvelői fantáziadúsak és gyakran spirituális beállítottságúak, ugyanakkor éppen emiatt hajlamosak elrugaszkodni a valóságtól.