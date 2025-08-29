Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 29., péntek Beatrix, Erna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
önismeret

Jöjjön az önreflexió – A kedvenc színed elárulja, mik a legnagyobb gyengeségeid

Shutterstock - gihanart
önismeret kedvenc szín személyiségteszt
Nagy Kata
2025.08.29.
Valószínűleg már évtizedek teltek el azóta, hogy bárki is megkérdezte tőled, mi a kedvenc színed – kivéve, ha az online társkeresés poklában sínylődsz és volt már egy-két pocsék randid. Most viszont pont erre az infóra lesz szükség ahhoz, hogy egy kicsit tanulj önmagadról.

Még ha nincs is 30 darab azonos színű zsírkrétád, bizonyára akkor is van egy kedvenc színed, ami felé vonzódsz és amivel szereted körbevenni magad – ez a szín pedig többet árul el rólad, mint gondolnád. 

Fiatal nő a kedvenc színeivel
A kedvenc színed igazán árulkodó lehet. 
Forrás: Shutterstock

Kedvenc színed rámutat a legnagyobb hibáidra 

Bár gyerekkorunkban az egyik legmeghatározóbb ismertetőjegyünk volt, felnőttként már elveszett a jelentősége annak, hogy mi a kedvenc színűnk – legalábbis jóval ritkább azon esetek száma, amikor komolyan eltűnődünk azon, hogy az utcán előttünk csámpázó férfi vajon a kéket, vagy a sárgát szereti-e jobban. 

Pedig a kedvenc színünk összefüggésben állhat a személyiségünkkel és azzal, hogyan látjuk a világot. Szóval, elő a színes ceruzákat, válaszd ki a leginkább neked tetszőt és lássuk, mit árul el rólad!

Kék

A kék az egyik legközkedveltebb szín a világon, nem véletlenül: nyugalmat és boldogságot áraszt. A szín kedvelői megbízhatóak és kiegyensúlyozottak, laza és nyugodt emberek. Ezzel azonban sokszor együtt jár a túlgondolás és a túlzott önkritika is. 

Piros 

Ha a piros a kedvenc színed, akkor minden bizonnyal szenvedélyes, extrovertált és különleges személyiség vagy, de vigyáznod kell az agresszióval, vagy a túlzott szereplési vággyal, ugyanis ezek is jellemzőek lehetnek rád. 

Zöld

A kékhez hasonlóan ez is egy földszín, ami jellemzően az egészséggel és a természetességgel párosul. Kedvelői produktívak, céltudatosak, de olykor irigyek és rosszindulatúak is lehetnek. 

Sárga 

A sárga egy szellemileg stimuláló szín és akik vonzódnak hozzá, általában társaságkedvelőek és fantáziadúsak. Nehézségeik lehetnek azonban a fegyelem hiányával és a szervezőképességgel. 

Narancs

A narancs szín olyan, amit vagy utálsz, vagy imádsz, de ha az utóbbi csoportba tartozol, akkor lelkes, vidám és megnyerő vagy, emellett pedig meglehetősen kreatív. Vigyázz azonban azzal, hogy a spontaneitásod ne csapjon át kiszámíthatatlanságba, vagy megbízhatatlanságba. 

Lila

A királyi szín élénk, erőteljes és erős egyéniséggel társul. Kedvelői fantáziadúsak és gyakran spirituális beállítottságúak, ugyanakkor éppen emiatt hajlamosak elrugaszkodni a valóságtól. 

Ha ezeken a napokon születtél, előbb-utóbb milliomos leszel

A számmisztika szerint bizonyos születési napok gazdagságot és akár milliomos sorsot is előre jelezhetnek.

Mutasd a tojásod, megmondom, ki vagy: ez a személyiségteszt mindenre fényt derít

Vannak az unalmas, kiszámítható tesztek, amik mindig ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, amikre már fejből tolod a választ, és van ez a személyiségteszt, ami egy olyan aspektusból világít a lelked mélyére, amire egészen biztosan nem számítottál.

Ez az egyetlen igazságtalan kérdés az állásinterjún eldöntheti, hogy felvesznek-e

Van egy ártatlannak tűnő kérdés, amely az állásinterjúk egyik legalattomosabb csapdája – a HR-esek ugyanis ez alapján döntik el, hogy kellesz-e nekik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu