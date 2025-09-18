Bármikor megszállhatsz a romantika királynőjének otthonában: kiadó Jane Austen háza

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem az a kérdés, hogy szívesen belecsöppennél-e a híres írónő életébe, hanem az, hogy hány napra? Csapj a hónod alá egy Jane Austen-regényt, és irány Anglia!

Ki ne szeretne belesni egy híres író otthonába? Oda, ahol egyszerre élt és alkotott, amelynek falaiba szinte beleivódott a művész lelkének egy darabja. A Jane Austen-rajongók most örülhetnek, hiszen Angliába utazva akár több napot is eltölthetnek az írónő egykori házában.

Jane Austen angol írónő egykori otthona kiadó
Jane Austen egykori otthona kiválóan tükrözi az írónő személyiségét.
Forrás: Archive Photos

Jane Austen otthona

A Büszkeség és balítélet szerzője a mai napig az egyik legkedveltebb női romantikus regényíró. Bár művei több mint 200 évvel ezelőtt íródtak, a bennünk megfogalmazott örök érvényű kérdések és konfliktusok a modern nők (és persze férfiak) számára is élvezetesek. Jane Austen művészete és szellemisége pedig most még közelebb kerülhet hozzád, írja a Homes&Gardens. Már egyetlen napra is kibérelheted azt a Bath-ban található házat, amelyben az írónő 1801 és 1805 között élt családjával. 

Az Austen-ház egykori komornyikkamráját és konyháját alakították át egy gyönyörű, két hálószobás, két fürdőszobás lakássá. A nappali és iroda kombinációja alkotja a lakótér nagy részét. Az irodaoldal a marhabőr szőnyeg alól kikandikáló eredeti kőpadlóval nagyban tükrözi az otthon grúz stílusát – gazdag díszítettség, szimmetria, monumentális terek, a kő és a tégla használata akár a belső terekben is. A beépített polcok és a fa székek antik hangulatot csempésznek, míg a különféle csecsebecsék és a galériafal modern otthonosságot kölcsönöz a térnek.

Az angliai Bath-ban található házat úgy alakítottá ki, hogy az megfeleljen Jane Austen  
Forrás:  credit: Airbnb

A nappali másik oldala inkább a modern esztétika felé hajlik. A feltűnően kék bársonykanapé, a mintás fotel és az antikolt kék szekrénysor szinte hívogat a pihenésre. A helyiség enteriőrjébe ráadásul belefér némi 21. századi modernitás, mint például a síkképernyős tévé.  A hálószoba dekorációs ötletei szintén otthonosak, tökéletesen egyensúlyozva a régi és az új között. A kisebb háló is imádni való, de a fő hálószoba egy antik faágy és egy kék virágmintás tapétával borított fal hívogató közelségével varázsolja el a Jane Austen-rajongókat. A modern berendezésekkel felszerelt konyhában visszaköszön a kék, a hatalmas ablakaiból pedig csodás kilátás nyílik az izgalmas kertre. 

Jane Austen regényeihez hasonlóan ez a ház is többet nyújt, egyszerű funkcionális térnél. Egyszerre eklektikus, földhözragadt, szeszélyes és történelmi, minden egyes részletében megidézve az írónő egyszerű eleganciáját, és különcségét. 

Jane Austen egykori otthona a modern és a régensidőszak lenyűgöző mixe..
