Bármikor megszállhatsz a romantika királynőjének otthonában: kiadó Jane Austen háza

Ki ne szeretne belesni egy híres író otthonába? Oda, ahol egyszerre élt és alkotott, amelynek falaiba szinte beleivódott a művész lelkének egy darabja. A Jane Austen-rajongók most örülhetnek, hiszen Angliába utazva akár több napot is eltölthetnek az írónő egykori házában.

Jane Austen egykori otthona kiválóan tükrözi az írónő személyiségét.

Jane Austen otthona

A Büszkeség és balítélet szerzője a mai napig az egyik legkedveltebb női romantikus regényíró. Bár művei több mint 200 évvel ezelőtt íródtak, a bennünk megfogalmazott örök érvényű kérdések és konfliktusok a modern nők (és persze férfiak) számára is élvezetesek. Jane Austen művészete és szellemisége pedig most még közelebb kerülhet hozzád, írja a Homes&Gardens. Már egyetlen napra is kibérelheted azt a Bath-ban található házat, amelyben az írónő 1801 és 1805 között élt családjával.

Az Austen-ház egykori komornyikkamráját és konyháját alakították át egy gyönyörű, két hálószobás, két fürdőszobás lakássá. A nappali és iroda kombinációja alkotja a lakótér nagy részét. Az irodaoldal a marhabőr szőnyeg alól kikandikáló eredeti kőpadlóval nagyban tükrözi az otthon grúz stílusát – gazdag díszítettség, szimmetria, monumentális terek, a kő és a tégla használata akár a belső terekben is. A beépített polcok és a fa székek antik hangulatot csempésznek, míg a különféle csecsebecsék és a galériafal modern otthonosságot kölcsönöz a térnek.

Az angliai Bath-ban található házat úgy alakítottá ki, hogy az megfeleljen Jane Austen

A nappali másik oldala inkább a modern esztétika felé hajlik. A feltűnően kék bársonykanapé, a mintás fotel és az antikolt kék szekrénysor szinte hívogat a pihenésre. A helyiség enteriőrjébe ráadásul belefér némi 21. századi modernitás, mint például a síkképernyős tévé. A hálószoba dekorációs ötletei szintén otthonosak, tökéletesen egyensúlyozva a régi és az új között. A kisebb háló is imádni való, de a fő hálószoba egy antik faágy és egy kék virágmintás tapétával borított fal hívogató közelségével varázsolja el a Jane Austen-rajongókat. A modern berendezésekkel felszerelt konyhában visszaköszön a kék, a hatalmas ablakaiból pedig csodás kilátás nyílik az izgalmas kertre.