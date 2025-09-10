Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az angol szépfiú, aki már zöldfülűként több szívet tört össze, mint Mr. Darcy − Colin Firth 65 éves lett

NORTHFOTO - Armando Gallo
színész Colin Firth sármos születésnap
Hajdú Viktória
2025.09.10.
Bridget Jones óta tudjuk, hogy Mr. Darcy egy főnyeremény. Colin Firth 65 évesen is a világ egyik legbiztosabb választása.

Colin Firth 65 éves lett. Viszont ő az egyik olyan férfi, akit nem lehet kihúzni a titkos szerelmi listánkról. Mr. Darcy fehér inge óta tudjuk, hogy a brit színész millió szívet tört össze, és mi is köztük vagyunk. Az Oscar-díjat már rég hazavitte, de a mi szeretetünket még mindig fogva tartja.

Colin Firth
Colin Firth mindig is a sármos angol színész marad, aki a legjobb választás minden szerelmi háromszögben. 
Forrás: Dave Benett Collection

Colin Firth 65 éves: Mr. Darcy, akitől még ma is elájulnánk

Oké, kevesen tudják, de Colin Firth nem az a tipikus „brit arisztokrata fiúcska”. Colin Firth származása szerint ugyan brit, de gyerekkora részben Nigériában telt, mert az apja ott tanított. Igen, Nigéria. Nem rossz kezdés, igaz? Aztán persze visszakerült Grayshottba, ahol Shakespeare és Dickens annyira rabul ejtették, hogy nem is volt kérdés, színész lesz.

Mr. Darcy és a fehér ing: a világ egyik legnagyobb tömeges szívtörése

1995. BBC. Büszkeség és balítélet. Colin Firth Mr. Darcyként fehér ingben lép ki a vízből. Onnantól minden nőnek újra kellett gondolnia a „Ki az álomférfi?” kérdést. Millió szív lobbant lángra, férfiak százaiban alakult ki kisebbségi komplexus, és Colin Firth pillanatok alatt a világ egyik legnagyobb szívtiprója lett.

És ha ez nem lett volna elég, jött a Bridget Jones naplója. Darcy 2.0. Renée Zellweger ügyetlen, de szerethető Bridgetje és Hugh Grant macsója mellett Colin Firth volt az a biztonságos, de mégis vonzó férfi, akit mindenki választana a végén. A Bridget Jones naplója folytatása pedig csak megerősítette: ha van férfi, aki miatt mi is feladnánk a függetlenségünket, hát az ő.

Colin Firth on set in Bathgate, Lothian during filming for an upcoming Sky series about the Lockerbie bombing. Picture date: Wednesday March 20, 2024.
Colin Firth 65 éves lett
Forrás: PA Wire

Colin Firth legjobb filmjei közé tartozik az Igazából szerelem, amiben egy cukin ügyetlen írót alakított, aki portugálul vall szerelmet, de a Mamma mia! sanzonéneklő apukáját is emlékezetesen alakította. De a nagybetűs siker A király beszéde volt. VI. György királyként bebizonyította, hogy nemcsak a szívünket, hanem az Akadémiát is le tudja venni a lábáról. Colin Firth Oscar-díja innentől borítékolható volt.

Szerelem, házasság, válás – És a valóságban is szívtipró

Colin Firth felesége sokáig Livia Giuggioli volt, akivel két gyereke is született. Igen, a válás csúnya volt, és igen, tele volt vele a sajtó. De valljuk be, Firth válása inkább csak azt jelentette, hogy egy kicsit újra reménykedhetünk. És miközben más sztárok életében egyik botrány jön a másik után, Colin megmaradt az elegáns brit úriembernek, aki inkább a Survival International ügyét támogatja, mint hogy bulvárhírekben szerepeljen. Mert hát ő ilyen. 2019 óta nem is keveredett semmi más szerelmi ügybe. Legalábbis a képernyőn kívül. 

Colin Firth 65 éves lett – És még mindig miatta sóhajtozunk

Szóval, Colin Firth 65 éves lett, de ugyanazzal a sármmal, ugyanazzal a higgadt eleganciával tör össze szíveket, mint amikor Mr. Darcyként előlépett a vízből. Egyetlen különbség van: most már Oscar-díj is van a polcán.

És mi a helyzet velünk? Még mindig titokban arról álmodunk, hogy egyszer úgy néz majd ránk, mint Bridgetre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
