Elephantisz könyvéhez képest a Káma-Szútra teadélután egy apácazárdában

Élt egy görög költőnő a kr. e. 1. században, aki olyan pikáns kézikönyvet írt, hogy attól még egy felnőttfilmes is szögre akasztja a combfixet. A Káma-szútra méltó vetélytársra lelet Elephantisz könyvében.

A világ talán leghíresebb szex-kézikönyve a Káma-szútra, mely évezredek óta az erotikatörténet alappillérének számít. Azonban létezik egy másik versenyző egyenesen az ókori Görögországból, mely a pikáns részletekben még indiai kollégáját is lekörözi. Ismerkedjünk meg Elephantisz könyvével.

Az ógörög Káma-Szútra
Tiberius villájának romjai Capri szigetén, egykor  ógörög Káma-Szútra 
Ki volt Elephantisz, az ógörög Káma-Szútra szerzője?

A történelmi források alapján valamikor a kr.e. 1. század végén élt Elephantis, aki elsősorban orvosként és költőként tevékenykedett. Plinius szerint szülésznő volt, míg Galénosz szerint képes volt kezelni a kopaszságot; ezen felül korabeli kozmetikai kezelésekről is írt egyes feljegyzések szerint.

Leghíresebb munkája azonban kétség kívül Elephantisz könyve volt, mely egy képekkel gazdagon illusztrált, obszcén szex-kézikönyv.

A Káma-Szútra ógörög kihívója mintegy kilenc pozitúrát sorolt fel, melyekhez olyan részletességgel adtak leírást, amilyet csak az igazán tapasztaltak tudtak kivitelezni. Műveinek széles rajongótábora volt az ókorban, ahova elért az antik kultúra, műveit ott is ismerték.

Egyik legnagyobb tisztelője nem más volt, mint Tiberius császár, akinek Capri szigetén található villája gazdag erotikus gyűjteménnyel rendelkezett, melynek ékköve Elephantisz munkássága volt. A császári villa falait díszítő, változatos aktusokat ábrázoló freskókat is a költőnő illusztrációi alapján készítették, a kéjenc császár vágyait leső kurtizánoknak pedig le kellett utánozni azokat.

Mi lett Elephantisz könyvével?

Noha Tiberius császár Elephantisz összes művét palotájába vitette, hogy megőrződjön az utókornak, az végül mégis elveszett az évezredek során. Egyedül más történelmi forrásokban írnak arról, hogy valaha létezett a Káma-Szútra görög változata.

Elephantisz személye sem teljesen tisztázott: mivel az ógörög és római kurtizánok között gyakori volt, hogy állatneveket viseltek, a történészek szerint elképzelhető, hogy több különböző személyről van szó.

Így csak következtetni lehet arra, milyen is lehetett a hírhedt ógörög kézikönyv. Kiindulva abból, hogy Tiberius volt az egyik leglelkesebb rajongója, akinek hálószobájában történtekre még a perverz is szolid kifejezés és akinek kéjvágya nem ismert határokat, jó támpontot ad Elephantisz könyvének frivol tartalmáról.

