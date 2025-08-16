Az igazi Hamupipőke véres története: Musza királynő rabszolgalányból vált uralkodóvá

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bába Dorottya
2025.08.16.
Az egyik legkedveltebb mesehős Hamupipőke, akinek élt egy történelmi verziója az ókorban. Az igazi Hamupipőke története azonban minden, csak nem gyerekmese.

Számos verzióban létezik Hamupipőke története, egy történelmi személy élete azonban sok ponton kapcsolódik a meséhez. Musza Párthus királynő rabszolgalányból lett uralkodónő, története pedig olyan, mint egy Disney-mese és a Trónok harca szerelemgyereke. Lássunk egy elképesztő históriát!

Az igazi hamupipőke története
Musza párthus királynő Hamupipőke története véresebb volt, mint a Trónok harca.
Forrás: Wikipedia

Rabszolgalányból királyné: hogyan lett Musza párthus uralkodónő?

Mivel életét római rabszolgalányként kezdte, Musza előélete, valódi származása a feledés homályába vész. Valószínűleg a római rabszolgák szomorú statisztikáját gyarapította volna, ha Augustus római császár nem akarta volna i. e. 20-ban visszaszerezni a párthusok által 33 évvel korábban megszerzett római zászlókat. Ugyanis a Római Birodalomban a hadi lobogók elvesztése súlyos presztízsveszteség volt, a császár pedig így akarta visszaszerezni hatalmát.

Augustus római császár, illetve IV. Phraatész párthus király békekötésének részeként került a rabszolgalány a pártus udvarba, a király elrabolt fiával egyetemben.

IV. Phraatész több felesége és gyereke volt előtte – köztük négy fiú – azonban nem kellett sokáig várni arra, hogy Musza legyen a kedvence. A római Hamupipőke üvegcipő helyett azonban egy fiúgyermekkel biztosította be helyzetét, aki szintén a Phraatész nevet kapta.

Ha Musza egy fokkal kevésbé lett volna ambiciózus, a romantikus tündérmese talán folytatódott volna, ám a történelem ennél kreatívabb meseíró.

Tudtad?

Az eredeti Hamupipőke-mese az ókori Egyiptomból származik, ahol szintén egy rabszolganő lett a fáraó felesége, a mesének pedig 350-1500 különböző verziója létezik.

Az igazi Hamupipőke története Trónok harcás fordulatot vesz

Az egykori rabszolgalány immár királyi hitves volt, csakhogy nem elégedett meg ennyivel: hatalmat akart, feltett szándéka volt saját fiát a trónra ültetni. Ennek érdekében arra kérte férjét i. e. 9-ben, hogy négy további fiát és feleségét küldje Rómába, elkerülendő az örökösödési konfliktust, közben szépen lassan szövögette hálóját.

I.e. 2-ben aztán megmérgezte férjét és fiával társuralkodóként foglalta el a trónt, aki az V. Phraatész nevet kapta.

Teljesen egyenrangú volt fiával, megkapta a Musza királynő titulust, ám a pártus arisztokrácia nem lelkesedett azért, hogy egy egykori rabszolganő legyen az uralkodójuk. Talán az ő hatásukra tudható be Iosephus Flavius történetíró híresztelése, mivel a királynő vérfertőzést folytatott fiával.

Musza pártus uralkodónő
Végül hat év után elűzték Musza pártus uralkodónőt és fiát a trónról.
Forrás: Wikipedia - CNG Coins / Classical Numismatic Group Phraates Musa

Hat év uralkodás után a nemesség megelégelte az ország Rómához való túlzott közeledését így elkergették Muszát és fiát, hogy III. Orodest ültessék a trónra. Az ő uralma sem tartott sokáig, hisz alig két évvel később gyilkosság áldozata lett, hogy a történelem iróniájaként IV. Phraatész egyik Rómába küldött fia kerüljön a birodalom trónjára.

Így vagy úgy, az igazi Hamupipőke története nem végződött happy enddel: életük hátralevő részét Rómában töltötték száműzetésben, bár további sorsuk a történelem lapjainak homályába vész.

