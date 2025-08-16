Az igazi Hamupipőke véres története: Musza királynő rabszolgalányból vált uralkodóvá

Számos verzióban létezik Hamupipőke története, egy történelmi személy élete azonban sok ponton kapcsolódik a meséhez. Musza Párthus királynő rabszolgalányból lett uralkodónő, története pedig olyan, mint egy Disney-mese és a Trónok harca szerelemgyereke. Lássunk egy elképesztő históriát!
Mivel életét római rabszolgalányként kezdte, Musza előélete, valódi származása a feledés homályába vész. Valószínűleg a római rabszolgák szomorú statisztikáját gyarapította volna, ha Augustus római császár nem akarta volna i. e. 20-ban visszaszerezni a párthusok által 33 évvel korábban megszerzett római zászlókat. Ugyanis a Római Birodalomban a hadi lobogók elvesztése súlyos presztízsveszteség volt, a császár pedig így akarta visszaszerezni hatalmát.
Augustus római császár, illetve IV. Phraatész párthus király békekötésének részeként került a rabszolgalány a pártus udvarba, a király elrabolt fiával egyetemben.
IV. Phraatész több felesége és gyereke volt előtte – köztük négy fiú – azonban nem kellett sokáig várni arra, hogy Musza legyen a kedvence. A római Hamupipőke üvegcipő helyett azonban egy fiúgyermekkel biztosította be helyzetét, aki szintén a Phraatész nevet kapta.
Ha Musza egy fokkal kevésbé lett volna ambiciózus, a romantikus tündérmese talán folytatódott volna, ám a történelem ennél kreatívabb meseíró.
Az eredeti Hamupipőke-mese az ókori Egyiptomból származik, ahol szintén egy rabszolganő lett a fáraó felesége, a mesének pedig 350-1500 különböző verziója létezik.
Az egykori rabszolgalány immár királyi hitves volt, csakhogy nem elégedett meg ennyivel: hatalmat akart, feltett szándéka volt saját fiát a trónra ültetni. Ennek érdekében arra kérte férjét i. e. 9-ben, hogy négy további fiát és feleségét küldje Rómába, elkerülendő az örökösödési konfliktust, közben szépen lassan szövögette hálóját.
I.e. 2-ben aztán megmérgezte férjét és fiával társuralkodóként foglalta el a trónt, aki az V. Phraatész nevet kapta.
Teljesen egyenrangú volt fiával, megkapta a Musza királynő titulust, ám a pártus arisztokrácia nem lelkesedett azért, hogy egy egykori rabszolganő legyen az uralkodójuk. Talán az ő hatásukra tudható be Iosephus Flavius történetíró híresztelése, mivel a királynő vérfertőzést folytatott fiával.
Hat év uralkodás után a nemesség megelégelte az ország Rómához való túlzott közeledését így elkergették Muszát és fiát, hogy III. Orodest ültessék a trónra. Az ő uralma sem tartott sokáig, hisz alig két évvel később gyilkosság áldozata lett, hogy a történelem iróniájaként IV. Phraatész egyik Rómába küldött fia kerüljön a birodalom trónjára.
Így vagy úgy, az igazi Hamupipőke története nem végződött happy enddel: életük hátralevő részét Rómában töltötték száműzetésben, bár további sorsuk a történelem lapjainak homályába vész.
