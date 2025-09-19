Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek Vilhelmina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munkahely

"Nem rúglak ki, elérem, hogy magadtól felmondj": ez lenne a munkáltatók válasza a csendes felmondásra?

Moment RF - sukanya sitthikongsak
munkahely hr kirúgás
Bába Dorottya
2025.09.19.
A munkaerőpiac világában friss jelenségnek tekinthető a quiet firig. Hogy mi is ez? A munkáltató a leépítés, elbocsátás helyett eléri, hogy az alkalmazott maga mondjon fel.

Egy kolléga elbocsátása macerás és sok konflikussal is járhat. Sokan nem is szívesen vállalják a leépítéssel, nyílt elbocsátással járó feszültséget, helyette cselhez folyamodnak: elérik, hogy az alkalmazott maga döntsön a felmondás mellett. Valóban megéri hosszú távon a munkaadóknak így intézni a leépítéseket? Biztosan nem. 

Csendes kirúgás az észrevétlen leépítés
A kirúgás új, toxikus formája ütötte fel a fejét: a csendes leépítése.
Forrás: E+

Quiet firing, az észrevétlen leépítés

Munkavállalók körében már egy ideje elterjedt az ún. csendes felmondás, amikor a kilépni tervező munkavállaló csak az elvárható legminimálisabb munkát végzi, és megvárja, hogy elküldjék, mielőtt továbblépne. A quiet firing, azaz a csendes kirúgás is hasonlóról szól, csak ott a munkáltató a „kezdeményező”, tehát szándékosan úgy alakítja a munkakörülményeket, hogy a munkavállaló ne lásson más megoldást, mint a felmondás. A módszerek igen változatosak lehetnek, munkahely típusa, a szakma, a pozíció függvénye, hogy kit, miként vesznek rá az önkéntes felmondásra.

Bevált módszerek csöndes kirúgásra:

  • Irreálisan nagy munkaterhelés
  • Bónuszok eltörlése, fizetésemelés befagyasztása
  • A home office lehetőségének eltörlése
  • Unalmas feladatok kiosztása
  • Az alkalmazott kevésbé fontos, kihívást nem jelentő pozícióba helyezése
  • Állandó kritika, pszichés terhelés
  • Kommunikáció hiánya

A csendes leépítés hamis előnyei

Egy cégnek elsőre kedvezőbbnek tűnik ilyen módszerrel elűznie az alkalmazottját, hisz nem kell végkielégítést fizetnie, kevesebb jogi kötelezettsége van, emellett megőrizheti jó hírnevét a munkaerőpiacon. Sok munkáltató egyszerű konfliktuskerülésből dönt a csendes leépítés mellett, ráadásul jogilag sem támadható a módszer, csakhogy az ebből származó előnyök kérészéletűek.

A fagyi visszanyal, avagy a csendes leépítés hátrányai

Ez a toxikus leépítési módszer rengeteg kárt okoz az alkalmazottaknak: pszichés problémák, depresszió, kiégés, szorongás, munkakedv csökkenése, stressz, munka-magánélet egyensúlyának felborulása, az anyagi problémákról már nem is beszélve. A legnagyobb gond talán az, hogy nem mindig egyértelmű, hogy a munkavállalót tényleg az ajtón kívül szeretnék-e látni vagy valóban átszervezés vagy a pozíció megszűnése van a háttérben. 

A rossz munkahelyi légkör, valamint a gyors fluktuáció a HR-esek szerint nem csak az alkalmazottnak rossz, a cégre se vet jó fényt. 

Az internet és a közösségi fórumok világában a mérgező munkakörülmények hamar kiderülnek, melyek rontják a cég hírnevét és elrettentik a potenciálisan jó munkaerőt.

4 biztos jele annak, hogy ki fognak rúgni a munkahelyedről

Ki fognak rúgni? Ez a 4 jel árulkodik róla

Ritka kincs vagy, ha ez az 5 szokás igaz rád

A pszichológusok szerint ezek a tulajdonságok árulják el, hogy valóban jó ember vagy.

Ha így kérsz fizetésemelést, biztos nem jársz sikerrel - A HR-esek elárulták a titkot

A jó munka megérdemli a megfelelő anyagi elismerést, de nem mindegy, hogyan tárgyalsz a béremelésről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu