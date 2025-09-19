"Nem rúglak ki, elérem, hogy magadtól felmondj": ez lenne a munkáltatók válasza a csendes felmondásra?

Egy kolléga elbocsátása macerás és sok konflikussal is járhat. Sokan nem is szívesen vállalják a leépítéssel, nyílt elbocsátással járó feszültséget, helyette cselhez folyamodnak: elérik, hogy az alkalmazott maga döntsön a felmondás mellett. Valóban megéri hosszú távon a munkaadóknak így intézni a leépítéseket? Biztosan nem.

A kirúgás új, toxikus formája ütötte fel a fejét: a csendes leépítése.

Quiet firing, az észrevétlen leépítés

Munkavállalók körében már egy ideje elterjedt az ún. csendes felmondás, amikor a kilépni tervező munkavállaló csak az elvárható legminimálisabb munkát végzi, és megvárja, hogy elküldjék, mielőtt továbblépne. A quiet firing, azaz a csendes kirúgás is hasonlóról szól, csak ott a munkáltató a „kezdeményező”, tehát szándékosan úgy alakítja a munkakörülményeket, hogy a munkavállaló ne lásson más megoldást, mint a felmondás. A módszerek igen változatosak lehetnek, munkahely típusa, a szakma, a pozíció függvénye, hogy kit, miként vesznek rá az önkéntes felmondásra.

Bevált módszerek csöndes kirúgásra: Irreálisan nagy munkaterhelés

Bónuszok eltörlése, fizetésemelés befagyasztása

A home office lehetőségének eltörlése

Unalmas feladatok kiosztása

Az alkalmazott kevésbé fontos, kihívást nem jelentő pozícióba helyezése

Állandó kritika, pszichés terhelés

Kommunikáció hiánya

A csendes leépítés hamis előnyei

Egy cégnek elsőre kedvezőbbnek tűnik ilyen módszerrel elűznie az alkalmazottját, hisz nem kell végkielégítést fizetnie, kevesebb jogi kötelezettsége van, emellett megőrizheti jó hírnevét a munkaerőpiacon. Sok munkáltató egyszerű konfliktuskerülésből dönt a csendes leépítés mellett, ráadásul jogilag sem támadható a módszer, csakhogy az ebből származó előnyök kérészéletűek.

A fagyi visszanyal, avagy a csendes leépítés hátrányai

Ez a toxikus leépítési módszer rengeteg kárt okoz az alkalmazottaknak: pszichés problémák, depresszió, kiégés, szorongás, munkakedv csökkenése, stressz, munka-magánélet egyensúlyának felborulása, az anyagi problémákról már nem is beszélve. A legnagyobb gond talán az, hogy nem mindig egyértelmű, hogy a munkavállalót tényleg az ajtón kívül szeretnék-e látni vagy valóban átszervezés vagy a pozíció megszűnése van a háttérben.

A rossz munkahelyi légkör, valamint a gyors fluktuáció a HR-esek szerint nem csak az alkalmazottnak rossz, a cégre se vet jó fényt.

Az internet és a közösségi fórumok világában a mérgező munkakörülmények hamar kiderülnek, melyek rontják a cég hírnevét és elrettentik a potenciálisan jó munkaerőt.