"Nem rúglak ki, elérem, hogy magadtól felmondj": ez lenne a munkáltatók válasza a csendes felmondásra?

Egy kolléga elbocsátása macerás és sok konflikussal is járhat. Sokan nem is szívesen vállalják a leépítéssel, nyílt elbocsátással járó feszültséget, helyette cselhez folyamodnak: elérik, hogy az alkalmazott maga döntsön a felmondás mellett. Valóban megéri hosszú távon a munkaadóknak így intézni a leépítéseket? Biztosan nem.
Munkavállalók körében már egy ideje elterjedt az ún. csendes felmondás, amikor a kilépni tervező munkavállaló csak az elvárható legminimálisabb munkát végzi, és megvárja, hogy elküldjék, mielőtt továbblépne. A quiet firing, azaz a csendes kirúgás is hasonlóról szól, csak ott a munkáltató a „kezdeményező”, tehát szándékosan úgy alakítja a munkakörülményeket, hogy a munkavállaló ne lásson más megoldást, mint a felmondás. A módszerek igen változatosak lehetnek, munkahely típusa, a szakma, a pozíció függvénye, hogy kit, miként vesznek rá az önkéntes felmondásra.
Egy cégnek elsőre kedvezőbbnek tűnik ilyen módszerrel elűznie az alkalmazottját, hisz nem kell végkielégítést fizetnie, kevesebb jogi kötelezettsége van, emellett megőrizheti jó hírnevét a munkaerőpiacon. Sok munkáltató egyszerű konfliktuskerülésből dönt a csendes leépítés mellett, ráadásul jogilag sem támadható a módszer, csakhogy az ebből származó előnyök kérészéletűek.
Ez a toxikus leépítési módszer rengeteg kárt okoz az alkalmazottaknak: pszichés problémák, depresszió, kiégés, szorongás, munkakedv csökkenése, stressz, munka-magánélet egyensúlyának felborulása, az anyagi problémákról már nem is beszélve. A legnagyobb gond talán az, hogy nem mindig egyértelmű, hogy a munkavállalót tényleg az ajtón kívül szeretnék-e látni vagy valóban átszervezés vagy a pozíció megszűnése van a háttérben.
A rossz munkahelyi légkör, valamint a gyors fluktuáció a HR-esek szerint nem csak az alkalmazottnak rossz, a cégre se vet jó fényt.
Az internet és a közösségi fórumok világában a mérgező munkakörülmények hamar kiderülnek, melyek rontják a cég hírnevét és elrettentik a potenciálisan jó munkaerőt.
