Ritka kincs vagy, ha ez az 5 szokás igaz rád

Vannak emberek, akik belépnek a szobába, és egyszerűen mindenki megérzi: ők mások. Nem a ruhájuk, nem a fizetésük és nem is a kapcsolati hálójuk miatt, hanem azért, mert a személyiségük olyan erős, őszinte és különleges, hogy kiemeli őket a tömegből. A pszichológia szerint, ha bizonyos tulajdonságok és szokások rád is igazak, akkor te is igazi ritka kincs vagy. És valljuk be, jó embernek lenni sosem megy ki a divatból.

A jó emberek személyisége tiszta, őszinte és kincsként ragyogja körbe őket.

Forrás: Shutterstock

Jó ember vagy, ha ezek a szokások és tulajdonságok jellemeznek téged

1. Bízol a saját véleményedben

Nem azt jelenti, hogy makacs vagy, hanem hogy pontosan tudod: a saját értékeid és gondolataid többet érnek bármilyen külső elvárásnál. Meghallgatsz másokat, de a döntéseidet a saját belső iránytűd alapján hozod meg. Ez a szokás nemcsak magabiztossá tesz, de megvéd a felesleges stressztől is. A YourTango pszichológusa szerint, aki a saját ítélőképességében bízik, stabilabb mentális egészséget és kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat él meg.

2. Nálad a boldogság fontosabb, mint a pénz

Persze jó dolog, ha tele a bankszámla, de te pontosan tudod: az igazi kincs a család, a barátok és a minőségi idő. Ha neked is természetes, hogy inkább a boldogságot keresed, mint a luxusvillát vagy a legújabb sportkocsit, akkor biztosan azok közé tartozol, akikből sugárzik a valódi érték. És ez az a tulajdonság, ami miatt mások mindig szívesen vannak a közeledben.

3. Az intuíciód az egyik legerősebb fegyvered

Te az a típus vagy, aki egy pillantásból megérzi, hogy kiben lehet megbízni, és kiben nem. Az intuíciód nem téved: segít, hogy a megfelelő embereket engedd be az életedbe, és kiszűrd azokat, akik csak elvennének belőled. A pszichológia szerint ez a szokás nemcsak párkapcsolatokban, hanem a munkahelyen is aranyat ér.

A jó embereket mindig körbeveszik mások, hiszen személyiségük feltölti a többieket.

Forrás: Shutterstock

4. Az igazságot mondod – finoman, de mindig

Nem bírod a képmutatást, és nem vagy hajlandó színlelni. Ha valamit gondolsz, kimondod, de nem bántóan, hanem őszintén, tisztelettel. Ez az egyik legnagyobb tulajdonság, ami miatt az emberek megbíznak benned. Hiszen tudják, hogy veled nincsenek játszmák, mindig tiszta lapokkal játszol.