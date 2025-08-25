4 biztos jele annak, hogy ki fognak rúgni a munkahelyedről

Nem minden jelet kell végzetesnek venni. Vannak helyzetek, amikor egyszerűen a cég működésében áll be változás, vagy a vezetőnek van rosszabb időszaka. Mindez lehet pusztán átmeneti hullámvölgy, de valami súlyosabb változás előszele is. Ha egyszerre tapasztalod a mellőzést, a kritizálást, a kirekesztést, esetleg a provokációt, akkor valóban ideje elgondolkodnod, hogyan tovább. Ha ki akarnak, úgyis ki fognak rúgni, de azzal mindenképp előrébb leszel, ha elkezdesz önéletrajzokat küldeni. És most nézzük a 4 árulkodó jelet, amiből gyaníthatod, hogy hamarosan meneszteni akarnak.

Rendszeresen elhallgatnak előled fontos részleteket, de rajtad kérik számon a hiányzó információt. Vajon ki fognak rúgni?

1. A főnököd másként kezd viszonyulni hozzád

Ez szokott az első árulkodó jel lenni. Ha eddig rendszeresen visszajelzett a munkádra, most viszont csak rövid válaszokat kapsz, vagy épp kerüli a veled való kommunikációt, az nem véletlen. Az is gyanús lehet, ha már nem hívnak meg olyan megbeszélésekre vagy eseményekre, amelyeken korábban rendszeresen jelen voltál, és amelyeken kikérték a véleményed.

2. Hirtelen minden rossz lesz, amit csinálsz

Ha minden munkádban találnak kivetnivalót, akkor lehet, hogy nem pusztán a teljesítményeddel van gond, hanem előkészítik a terepet egy döntéshez.

Ehhez kapcsolódik, amikor egyre több adminisztratív feladatra, jelentésírásra vagy részletes beszámolóra köteleznek, mintha minden mozdulatodat dokumentálni kellene.

3. Állandóan változó szabályok és célok

Ha a vezetőség folyamatosan új irányelveket talál ki, majd rövid időn belül ismét felülírja azokat, azzal lehetetlenné teszi a következetes munkavégzést. Az állandó változtatások bizonytalanságban tarthatnak téged, végül azon kapod magad, hogy fogalmad sincs, mit kell csinálnod. És ekkor találják meg rajtad a fogást!

4. Elhallgatott információk, szándékos ködösítés

Előfordulhat, hogy főnököd és kollégáid nem promptolnak megfelelően, azaz nem adnak át pontosan minden szükséges információt a feladataidhoz, csak homályos utalásokat kapsz. Ember legyen a talpán, aki ebből ki tudja találni, pontosan mit, mikorra és milyen minőségben kell abszolválni.

Ez szándékos taktika is lehet a felettes részéről, hiszen így könnyen hibázhatsz, amit aztán felhasználhatnak ellened.

Ha rendszeresen azt tapasztalod, hogy fontos részleteket csak utólag tudsz meg, vagy mindig rajtad kérik számon a hiányzó információt, akkor érdemes elgondolkodni, megéri-e számodra minden egyes héten stresszben lenni.