4 biztos jele annak, hogy ki fognak rúgni a munkahelyedről

Nem minden jelet kell végzetesnek venni. Vannak helyzetek, amikor egyszerűen a cég működésében áll be változás, vagy a vezetőnek van rosszabb időszaka. Mindez lehet pusztán átmeneti hullámvölgy, de valami súlyosabb változás előszele is. Ha egyszerre tapasztalod a mellőzést, a kritizálást, a kirekesztést, esetleg a provokációt, akkor valóban ideje elgondolkodnod, hogyan tovább. Ha ki akarnak, úgyis ki fognak rúgni, de azzal mindenképp előrébb leszel, ha elkezdesz önéletrajzokat küldeni. És most nézzük a 4 árulkodó jelet, amiből gyaníthatod, hogy hamarosan meneszteni akarnak.
Ez szokott az első árulkodó jel lenni. Ha eddig rendszeresen visszajelzett a munkádra, most viszont csak rövid válaszokat kapsz, vagy épp kerüli a veled való kommunikációt, az nem véletlen. Az is gyanús lehet, ha már nem hívnak meg olyan megbeszélésekre vagy eseményekre, amelyeken korábban rendszeresen jelen voltál, és amelyeken kikérték a véleményed.
Ha minden munkádban találnak kivetnivalót, akkor lehet, hogy nem pusztán a teljesítményeddel van gond, hanem előkészítik a terepet egy döntéshez.
Ehhez kapcsolódik, amikor egyre több adminisztratív feladatra, jelentésírásra vagy részletes beszámolóra köteleznek, mintha minden mozdulatodat dokumentálni kellene.
Ha a vezetőség folyamatosan új irányelveket talál ki, majd rövid időn belül ismét felülírja azokat, azzal lehetetlenné teszi a következetes munkavégzést. Az állandó változtatások bizonytalanságban tarthatnak téged, végül azon kapod magad, hogy fogalmad sincs, mit kell csinálnod. És ekkor találják meg rajtad a fogást!
Előfordulhat, hogy főnököd és kollégáid nem promptolnak megfelelően, azaz nem adnak át pontosan minden szükséges információt a feladataidhoz, csak homályos utalásokat kapsz. Ember legyen a talpán, aki ebből ki tudja találni, pontosan mit, mikorra és milyen minőségben kell abszolválni.
Ez szándékos taktika is lehet a felettes részéről, hiszen így könnyen hibázhatsz, amit aztán felhasználhatnak ellened.
Ha rendszeresen azt tapasztalod, hogy fontos részleteket csak utólag tudsz meg, vagy mindig rajtad kérik számon a hiányzó információt, akkor érdemes elgondolkodni, megéri-e számodra minden egyes héten stresszben lenni.
Először is, próbálj meg higgadt maradni. Ne uralkodjon el rajtad a pánik, és ne öntsön el rögtön a düh.
Semmiképp nem jó ötlet cinikusan kommunikálni a főnököddel és a kollégákkal, mert ez csak olaj lesz a tűzre.
Gondold végig higgadtan, van-e valami, amin javíthatsz: pontosság, rugalmasság, kommunikáció? Egy őszinte, tényekre alapozott beszélgetés a főnököddel sokszor még időben tisztázhatja a helyzetet. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne a főnöködet korhold , inkább magadról beszélj, hogy te hogyan éled meg a jelenlegi helyzetet.
Mivel ezzel szemben nem kell sem védekezni, sem támadni, a főnök sokkal nagyobb valószínűséggel hallja meg a mondanivalónkat.
Mutasd ki, hogy hajlandó vagy fejlődni, és kérj konkrét visszajelzést arról, mit vár el tőled mostanában. Ha látják, hogy proaktív vagy, az már önmagában is sokat számít. Ily módon esélyt adunk neki, hogy megértse, mi zajlik bennünk.
Senki nem állítja, hogy higgadtnak maradni könnyű belső munka. Magunkon dolgozni épp annyi erőfeszítésbe kerül, mint megtanulni egy idegen nyelvet, de munkahelyi kapcsolataink és önmagunk kiegyensúlyozása érdekében érdemes elsajátítani.
Érdemes némiképp előre gondolkodni: frissítsd az önéletrajzod, építsd a kapcsolati hálódat, figyeld a munkaerőpiaci lehetőségeket. Nem azért, mert biztosan menned kell, hanem azért, mert így magabiztosabban állsz majd bármilyen döntés elé.
A legfontosabb, hogy ne csorbuljon az önértékelésed.
Egy kirúgás sosem kellemes, de nem jelenti azt, hogy értéktelen lennél.
Sokszor inkább új irányokat, jobb lehetőségeket nyit meg az ember előtt. Ha figyelsz a jelekre, és időben reagálsz, a legrosszabb forgatókönyvet elkerülheted. Vagy legalább felkészülten ér majd.
