Hirtelen jött lángolásból fájdalmas csalódás? Lehet, hogy te is a love bombing áldozata vagy

A párkapcsolat elején, amikor még helyén van az a bizonyos rózsaszín szemüveg, a legtöbben erőteljesen érzelmeket és érzéseket tapasztalunk, amiket ki is mutatunk - ez teljesen normális. Azonban nem minden korai szenvedélyes közeledés mögött van olyan szándék, amire elsőre gondolnál... Ismerkedj meg a love bombinggal!

A love bombing kifejezés a TikTokon terjedt el, de ma már szaknyelvben is használják.

Forrás: Getty Image

A love bombing kifejezés - azaz, amikor valaki szó szerint bombáz a szeretetével - a TikTokon terjedt el, de ma már szaknyelvben is használják. A love bombing téma mai napig keresett a közösségi médiában, mert egyre többen ébrednek rá, hogy áldozatául estek ennek a manipulációs technikának.

Mit is jelent pontosan a love bombing manipuláció?

A love bombing egy manipulatív viselkedésforma, amikor az egyik fél túlzott szeretetnyilvánítással, figyelemmel, ajándékokkal bombázza a partnerét. Mindezt azért, hogy elnyerje a bizalmát, hogy aztán teljes érzelmi kontrollt gyakorolhasson másik felett. Ez a pszichológiai manipuláció egyik formája, amelyet leggyakrabban a nárcisztikus emberek alkalmaznak. Ők azok, akik a kapcsolat elején állandóan bókokkal halmaznak el, idealizálják minden mozdulatodat, különösen nagy figyelemmel halmoznak el, és úgy tűnnek fel, mintha egy álompartnerrel lenne dolgod.

Azonban jön a robbanás pillanata! Ha úgy érzik, 100%-ban megnyertek maguknak, a viselkedésük egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik. Érzelmi távolságtartás, teljes kontroll és természetesen folytonos érzelmi zsarolás következik. A love bombingot alkalmazó emberek nárcisztikus viselkedése gyakran ciklikus: az intenzív közeledés után jön egy nagy távolságtartás, és ez érzelmileg rettentően kimerítő a másik fél számára.

A love bombing jelei:

Túl gyors érzelmi kötődés: Már az első hetekben arról beszél, hogy te vagy az igazi és, hogy még sosem érzett így senki iránt.

Állandó figyelem: Nonstop üzenetek, folyamatos hívások, állandó ajándékok, mintha minden ideje és szabad gondolata körülötted forogna.

Grandiózus gesztusok: Rövid ismeretség után nagy ígéretek, vakációk, luxusajándékok.

Izoláció: Megpróbál elhatárolni a legfontosabb emberektől, elválaszt a legjobb barátaidtól, családodtól és gyakran mond olyasmit, hogy "csak mi ketten számítunk".

Nincsenek határok: Ha megpróbálsz határokat szabni, akkor azokat nem tartja tiszteletben.

A love bombing célja nem az őszinte érzelem kinyilvánítása, hanem a teljes kontroll, a manipulátor így próbálja meg elérni, hogy partnere teljesen függjön tőle. Egy ilyen kapcsolatban jelentősen sérülhet az önértékelésed - akár verbális bántalmazásnak is kitehet a manipulátor.