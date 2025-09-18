Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
manipuláció

Hirtelen jött lángolásból fájdalmas csalódás? Lehet, hogy te is a love bombing áldozata vagy

E+ - Sohl
manipuláció nárcisztikus szerelem
Pszichológiai manipuláció, hamis ígéretek és fájdalmas szakítások – ez a love bombing sötét oldala. Bemutatjuk, pontosan mit takar ez a megtévesztő viselkedésforma, milyen jelekre érdemes figyelni, és hogyan védekezhetsz ellene, mielőtt túl késő lenne.

A párkapcsolat elején, amikor még helyén van az a bizonyos rózsaszín szemüveg, a legtöbben erőteljesen érzelmeket és érzéseket tapasztalunk, amiket ki is mutatunk - ez teljesen normális. Azonban nem minden korai szenvedélyes közeledés mögött van olyan szándék, amire elsőre gondolnál... Ismerkedj meg a love bombinggal!

love bombing manipuláció
A love bombing kifejezés a TikTokon terjedt el, de ma már szaknyelvben is használják.
Forrás:  Getty Image

A love bombing kifejezés - azaz, amikor valaki szó szerint bombáz a szeretetével - a TikTokon terjedt el, de ma már szaknyelvben is használják. A love bombing téma mai napig keresett a közösségi médiában, mert egyre többen ébrednek rá, hogy áldozatául estek ennek a manipulációs technikának. 

Mit is jelent pontosan a love bombing manipuláció?

A love bombing egy manipulatív viselkedésforma, amikor az egyik fél túlzott szeretetnyilvánítással, figyelemmel, ajándékokkal bombázza a partnerét. Mindezt azért, hogy elnyerje a bizalmát, hogy aztán teljes érzelmi kontrollt gyakorolhasson másik felett. Ez a pszichológiai manipuláció egyik formája, amelyet leggyakrabban a nárcisztikus emberek alkalmaznak. Ők azok, akik a kapcsolat elején állandóan bókokkal halmaznak el, idealizálják minden mozdulatodat, különösen nagy figyelemmel halmoznak el, és úgy tűnnek fel, mintha egy álompartnerrel lenne dolgod. 

Azonban jön a robbanás pillanata! Ha úgy érzik, 100%-ban megnyertek maguknak, a viselkedésük egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik. Érzelmi távolságtartás, teljes kontroll és természetesen folytonos érzelmi zsarolás következik. A love bombingot alkalmazó emberek nárcisztikus viselkedése gyakran ciklikus: az intenzív közeledés után jön egy nagy távolságtartás, és ez érzelmileg rettentően kimerítő a másik fél számára.

A love bombing jelei:

  • Túl gyors érzelmi kötődés: Már az első hetekben arról beszél, hogy te vagy az igazi és, hogy még sosem érzett így senki iránt.
  • Állandó figyelem: Nonstop üzenetek, folyamatos hívások, állandó ajándékok, mintha minden ideje és szabad gondolata körülötted forogna.
  • Grandiózus gesztusok: Rövid ismeretség után nagy ígéretek, vakációk, luxusajándékok.
  • Izoláció: Megpróbál elhatárolni a legfontosabb emberektől, elválaszt a legjobb barátaidtól, családodtól és gyakran mond olyasmit, hogy "csak mi ketten számítunk".
  • Nincsenek határok: Ha megpróbálsz határokat szabni, akkor azokat nem tartja tiszteletben.

A love bombing célja nem az őszinte érzelem kinyilvánítása, hanem a teljes kontroll, a manipulátor így próbálja meg elérni, hogy partnere teljesen függjön tőle. Egy ilyen kapcsolatban jelentősen sérülhet az önértékelésed - akár verbális bántalmazásnak is kitehet a manipulátor. 

Mit tehetsz egy ilyen helyzetben?

  1. Merj róla beszélni!
  2. Ha valami túl igaz, hogy szép legyen általában az is!
  3. Tartsd meg a határaidat!
  4. Hallgass a belső megérzéseidre!
  5. Ne félj kilépni!

A love bombing nem a szenvedélyes, mindent legyőző szerelem, hanem egy érzelmi csapda, amiből nagyon nehéz menekülni. Légy óvatos, ha látod a jeleket állj ki magadért és a határaidért!

Válassz a romantikus filmek közül és megmondjuk, mikor találkozol életed szerelmével

Te is imádod a romantikus filmeket és legszívesebben abban a világban élnél? Most megtudhatod, mikor jön el a te filmes pillanatod és mikor talál rád az igazi szerelem.

A hajad megmutatja, ha szerelmes vagy? A TikTok szerint igen!

Ismerkedj meg a hajteória TikTok trenddel!

Randirémálom: 6 filmes klisé, ami a vásznon romantikus, de a való életben nagyon para

A filmekben romantikus, a randin inkább para. Ami Hollywoodban működik, az a valóságban simán ghostingot hozhat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu