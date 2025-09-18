Hirtelen jött lángolásból fájdalmas csalódás? Lehet, hogy te is a love bombing áldozata vagy

A párkapcsolat elején, amikor még helyén van az a bizonyos rózsaszín szemüveg, a legtöbben erőteljesen érzelmeket és érzéseket tapasztalunk, amiket ki is mutatunk - ez teljesen normális. Azonban nem minden korai szenvedélyes közeledés mögött van olyan szándék, amire elsőre gondolnál... Ismerkedj meg a love bombinggal!
A love bombing kifejezés - azaz, amikor valaki szó szerint bombáz a szeretetével - a TikTokon terjedt el, de ma már szaknyelvben is használják. A love bombing téma mai napig keresett a közösségi médiában, mert egyre többen ébrednek rá, hogy áldozatául estek ennek a manipulációs technikának.
A love bombing egy manipulatív viselkedésforma, amikor az egyik fél túlzott szeretetnyilvánítással, figyelemmel, ajándékokkal bombázza a partnerét. Mindezt azért, hogy elnyerje a bizalmát, hogy aztán teljes érzelmi kontrollt gyakorolhasson másik felett. Ez a pszichológiai manipuláció egyik formája, amelyet leggyakrabban a nárcisztikus emberek alkalmaznak. Ők azok, akik a kapcsolat elején állandóan bókokkal halmaznak el, idealizálják minden mozdulatodat, különösen nagy figyelemmel halmoznak el, és úgy tűnnek fel, mintha egy álompartnerrel lenne dolgod.
Azonban jön a robbanás pillanata! Ha úgy érzik, 100%-ban megnyertek maguknak, a viselkedésük egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik. Érzelmi távolságtartás, teljes kontroll és természetesen folytonos érzelmi zsarolás következik. A love bombingot alkalmazó emberek nárcisztikus viselkedése gyakran ciklikus: az intenzív közeledés után jön egy nagy távolságtartás, és ez érzelmileg rettentően kimerítő a másik fél számára.
A love bombing célja nem az őszinte érzelem kinyilvánítása, hanem a teljes kontroll, a manipulátor így próbálja meg elérni, hogy partnere teljesen függjön tőle. Egy ilyen kapcsolatban jelentősen sérülhet az önértékelésed - akár verbális bántalmazásnak is kitehet a manipulátor.
A love bombing nem a szenvedélyes, mindent legyőző szerelem, hanem egy érzelmi csapda, amiből nagyon nehéz menekülni. Légy óvatos, ha látod a jeleket állj ki magadért és a határaidért!
