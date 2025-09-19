Müller Péter: "Ha süllyed a csónakod, ne úszni tanulj, hanem repülni!"

Ha süllyed a csónakod, ne úszni tanulj, hanem repülni! Növessz szárnyakat!... A földi bajok csak arra jók, hogy fölemelkedj belőlük!
Megoldani semmit sem lehet, csak föléje emelkedve. Amíg benne vagy, nyomaszt a helyzet, a gond, a félelem, és a zűrzavar. Ha föléje kerülsz, eltölti a lényedet a derű. Hazakerültél.
