Presser Gábor nagykoncert az MVM Dome-ban – Egy felejthetetlen este, amit nem szabad kihagyni!

2025.09.03.
Az Eventim koncertajánlata: Presser Gábor koncert-"a" 403. billentyű

 

Forrás: Encore Production kft., Fotó: Lettner Krisztina

Az októberi koncertszezon egyik legjobban várt eseménye kétségkívül Presser Gábor nagykoncertje lesz az MVM Dome-ban, ahol a magyar zenei élet ikonja újra színpadra áll – ezúttal minden eddiginél grandiózusabb formában. 

Presser Gábort aligha kell bemutatni. A zeneszerző, előadó, szövegíró és zenei gondolkodó neve egybeforrt a magyar könnyűzene legnagyobb pillanataival. A Locomotiv GT, az Omega, valamint legendás színházi és filmzenei munkái révén generációk nőttek fel dalain. A mostani koncert nemcsak egy újabb fellépés: ez egy különleges életmű-összegző este lesz, ahol a közönség újra átélheti azokat az érzelmi és zenei pillanatokat, amelyek Presser munkásságát halhatatlanná tették. 

A koncertre 2025. október 11-én, 10én pedig a főpróbára kerül sor a budapesti MVM Dome-ban, amely méltó helyszíne lesz ennek az egyedülálló eseménynek. A várhatóan teltházas esteken klasszikus dalok, ritkán hallott különlegességek és meglepetésvendégek is helyet kapnak. A zenei kíséretet természetesen kiváló zenészek biztosítják, és a látványvilág is a legmagasabb színvonalat képviseli. 

🎟 Jegyek már kaphatók az Eventim.hu weboldalon és partnereinknél országszerte! 
A korábbi Presser-koncertek tapasztalatai alapján gyorsan fogynak a helyek, így érdemes időben biztosítani a belépőt. 

Miért érdemes ott lenni? 

Egyedülálló zenei élmény egy legendától 

Grandiózus produkció, különleges vendégekkel 

Az év egyik legfontosabb magyar koncertje 

Ne maradj le erről a különleges estéről! Ünnepeljük együtt Presser Gábor életművét – egy este, ami biztosan örökre megmarad az emlékezetünkben. 

👉 Vásárolj jegyet most az Eventim.hu oldalon! https://www.eventim.hu/hu/jegyek/presser-gabor-koncert-a-403-billentyu-budapest-mvm-dome-660378/event.html 

 

