Terhes volt a tinilány, aki azt hitte, emésztési zavarokkal küzd: csak a szülésnél derült ki, mi a helyzet

Shutterstock - New Africa
Nagy Kata
2025.09.07.
Egy 27 éves anya felfedte elképesztő történetét: 16 évesen csak a szülést megelőzően jött rá, hogy fájdalmas gyomorgörcsei nem emésztési zavarok voltak, hanem valójában kilenc hónapos terhes volt.

Verity McConnell egyik este váratlanul vajúdni kezdett és egy egészséges kislánynak adott életet anélkül, hogy tudta volna, hogy terhes. 

Verity McConnell terhessége
Verity McConnell megosztotta különös terhessége történetét. 
Forrás: Forrás: TikTok

Menstruációs görcsnek vélte a vajúdását

Az  Aberdeenből származó Verity McConnell története az egész világot lesokkolta: a most 27 éves nő 16 éves korában épp az egyik középiskolai barátja születésnapi bulijában tartózkodott, amikor extrém gyomorgörcsök kezdték el kínozni. A lány első gondolata az volt, hogy valószínűleg menstruációs görcsökről van szó, ezért hazament és egy fájdalomcsillapító után aludni próbált. 

Pár óra szenvedés után azonban annyira eszkalálódott a helyzet, hogy Verity és édesanyja már vakbélproblémákra gyanakodott, így felhívták a kórházat, ahol legnagyobb meglepetésükre a szülészetre irányították őket, ahol 10 óra elteltével a lány egy egészséges, 3,7 kilós gyermeknek adott életet.

Természetesen az egész család teljesen lesokkolódott, pláne, hogy Verirtynek a terhesség alatt is rendszeres menstruációja volt és külsőleg sem volt semmi jele a várandósságnak: az orvosok szerint a baba a lány háta felé helyezkedett el, így fordulhatott elő, hogy egyáltalán nem látszott rajta az állapota. 

Verity McConnell a fenti képen mutatja, hogy nézett ki 6 hónapos terhesen. 
Forrás: Forrás: TikTok

A ma 27 éves, háromgyerekes nő úgy emlékszik vissza, mintha az egész egy fura álom lett volna: nem értette, hogy mi történik és nem tudta, hogyan legyen anya, a babának pedig nem voltak holmijai, a kórház által adományozott ruhákban és pelenkákban vitték haza. 

Verity azóta két másik gyermeket is szült és férjével együtt Aberdeenben él, a további terhességei pedig teljesen átlagosak voltak. 

