Terhes volt a tinilány, aki azt hitte, emésztési zavarokkal küzd: csak a szülésnél derült ki, mi a helyzet

Verity McConnell egyik este váratlanul vajúdni kezdett és egy egészséges kislánynak adott életet anélkül, hogy tudta volna, hogy terhes.

Verity McConnell megosztotta különös terhessége történetét.

Forrás: Forrás: TikTok

Menstruációs görcsnek vélte a vajúdását

Az Aberdeenből származó Verity McConnell története az egész világot lesokkolta: a most 27 éves nő 16 éves korában épp az egyik középiskolai barátja születésnapi bulijában tartózkodott, amikor extrém gyomorgörcsök kezdték el kínozni. A lány első gondolata az volt, hogy valószínűleg menstruációs görcsökről van szó, ezért hazament és egy fájdalomcsillapító után aludni próbált.

Pár óra szenvedés után azonban annyira eszkalálódott a helyzet, hogy Verity és édesanyja már vakbélproblémákra gyanakodott, így felhívták a kórházat, ahol legnagyobb meglepetésükre a szülészetre irányították őket, ahol 10 óra elteltével a lány egy egészséges, 3,7 kilós gyermeknek adott életet.

Természetesen az egész család teljesen lesokkolódott, pláne, hogy Verirtynek a terhesség alatt is rendszeres menstruációja volt és külsőleg sem volt semmi jele a várandósságnak: az orvosok szerint a baba a lány háta felé helyezkedett el, így fordulhatott elő, hogy egyáltalán nem látszott rajta az állapota.

Verity McConnell a fenti képen mutatja, hogy nézett ki 6 hónapos terhesen.

Forrás: Forrás: TikTok

A ma 27 éves, háromgyerekes nő úgy emlékszik vissza, mintha az egész egy fura álom lett volna: nem értette, hogy mi történik és nem tudta, hogyan legyen anya, a babának pedig nem voltak holmijai, a kórház által adományozott ruhákban és pelenkákban vitték haza.

Verity azóta két másik gyermeket is szült és férjével együtt Aberdeenben él, a további terhességei pedig teljesen átlagosak voltak.