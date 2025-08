Nem vagy terhes, a menopauza sem időszerű, mégsem menstruálsz? — 4 lehetséges ok, ami a háttérben meghúzódhat

4. Életmódbeli tényezők, ideértve a táplálkozást is

Az étkezési zavarok vagy az alultápláltság, a nem megfelelő tápanyagok bevitele és a túl intenzív testmozgás is megzavarhatja a menstruációs ciklust. A túl sok stressz és a kevés alvás is hozzájárulhat a menstruáció kimaradásához, és funkcionális hipotalamusz amenorrhoea (FHA) diagnózisához, amelyet akkor állapítanak meg, ha már minden más lehetséges ok kizárásra került.

Mit tehetsz, ha a menstruációd hónapok óta kimarad?

Mindenek előtt fordulj orvoshoz, aki a terhesség kizárása után hormonvizsgálatokat fog végeztetni, és amennyiben eltérést tapasztal, elkezdi a kezelésedet.

Amennyiben életmódbeli tényezők miatt marad ki a menstruációd, érdemes átgondolnod a táplálkozásodat, és az úgynevezett egészséges étkezés, a magasabb zöldség, fehérje és rostbevitelre koncentrálnod, amelyhez akár dietetikus segítségét is kérheted. A testmozgás kiemelt fontosságú, de nem mindegy, mit és mennyit mozogsz, tehát érdemes ezt a területet is átgondolnod, hiszen ahogy az étkezés, úgy a testedzés is befolyásolhatja akár a hormonrendszeredet is.