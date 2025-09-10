Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
The Weeknd nem csak a színpadon tarol: különleges kávékollekciót mutatott be

énekes Nespresso kávé
Life.hu
2025.09.10.
A kávézás egy jelentőségteljes rituálé, ezt vallja Abel Tesfaye énekes is, vagyis The Weeknd. Ezért működik együtt a Nespressóval, amelynek részeként szponzorálták a sztár észak-amerikai turnéját, de különleges kávé-, kávégép- és kiegészítőkollekciót is piacra dobtak közösen.

A Nespresso világszerte – így Magyarországon is – bevezeti legújabb kávé-, kávégép- és kiegészítőkollekcióját, bemutatva kreatív együttműködését a Samra Origins kávémárkával, aminek megszületésében a legendás Abel Tesfaye “The Weeknd” is közreműködött. A Nespresso kávészakértelmét és The Weeknd egyedi művészetét ötvözve készült el az új Samra Origins Tanzania kávé, egy Vertuo Pop+ kávégép és egy exkluzív kiegészítőkollekció az együttműködés logójával, melyek együtt még magasabb szintre emelik a kávézás élményét.

A Nespresso és a The Weeknd együttműködése
Forrás: Nespresso

Az együttműködés legfontosabb üzenete, hogy a kávé nem csupán egy ital, hanem beszélgetésre és kreativitásra ösztönző közös élmény, amit fontos megosztanunk szeretteinkkel. The Weeknd számára azért is nagyon fontos a Samra Origins, mert ez a márka testesíti meg rajongását édesanyja, Samra iránt, aki mindig támogatta és inspirálta őt. Együttműködése a Nespressóval a mindennapi kávérituálék szépségéről és a meghitt pillanatokban születő őszinte kapcsolatokról szól. A kollaboráció az alkotás katalizátoraként mutatja meg a kávét: egy csészényi hangulatként, ami ihletet ad a művészethez, a zenéhez és a kultúrához.

 A kávé mindig is jelentőségteljes rituálé volt számomra. Ez a kapcsolódás az egész életutamra hatással volt, így az, hogy alapítottam egy kávés vállalkozást, teljesen természetesnek érződött.

„Nagyra becsülöm a Nespresso feddhetetlen elveit, a kiváló minőségű kávé és a dizájn iránti elkötelezettségét, nem beszélve a globális szemléletükről, ami az én munkámat is áthatja. Az együttműködésünk éppen ezért teljesen magától értetődő volt” − mondta Abel „The Weeknd” Tesfaye.

The Weeknd és a Nespresso közös kávéja és kiegészítői
Forrás: Nespresso

 A limitált kiadású, single origin Samra Origins Tanzania 100 százalékban mosott Arabica kávéból készül, amely a tanzániai Északi Felföldön fekvő Kilimandzsáró régióból származik. 

The Weeknd modern művészetét és a Nespresso kávészakértelmét egyesítő kávékapszula finom savai gyümölcsös ízjegyekkel keverednek, a feledhetetlen kávéélményt pedig a szárított gabona aromája teszi igazán kerekké. 

A kávé az Original és a Vertuo kínálatban egyaránt megjelenik majd – utóbbi várhatóan később, az ősz folyamán válik elérhetővé a magyarországi fogyasztók számára. A vásárlók egy új Vertuo Pop+ készüléket is választhatnak, amit a partnerség logója díszít. A kollekcióban szerepel még egy exkluzív jegeskávé tumbler és egy travel mug is, méghozzá jellegzetes márkajelzéssel és izgalmas színvilággal.

 „A Nespresso-nál hiszünk abban, hogy a kávéban és a zenében is megvan az az erő, amellyel áttörhetjük a határokat, és amellyel összehozhatjuk, sőt, inspirálhatjuk az embereket. 

Abellel és a Samra Origins márkával közösen sikerült tökéletesen összekapcsolnunk a kivételes ízek iránti elkötelezettségünket és az ő jövőbe mutató művészetét. 

Ez az együttműködés jó példa arra, hogyan gazdagíthatja életünket a kávé és a kreativitás. Örömmel üdvözöljük Abelt és rajongóit a Nespresso családban!” − mondta Leo Aizpuru, marketingigazgató, Nespresso.

A Nespresso 2025 tavaszán jelentette be először az együttműködést, amelynek részeként a vállalat The Weeknd észak-amerikai After Hours Til Dawn elnevezésű turnéját is szponzorálta. Az új kollekcióban szerepel a partnerség logójával díszített Vertuo Pop+ kávégép és a Nespresso | Samra Origins by The Weeknd Tanzania Original kávé, amelyek a nespresso.com oldalon és a Boutique-okban kaphatók szeptember 2-től. A Vertuo rendszerhez kínált Tanzania kávé ősszel jelenik meg a kínálatban.

 

 

