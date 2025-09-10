The Weeknd nem csak a színpadon tarol: különleges kávékollekciót mutatott be

A Nespresso világszerte – így Magyarországon is – bevezeti legújabb kávé-, kávégép- és kiegészítőkollekcióját, bemutatva kreatív együttműködését a Samra Origins kávémárkával, aminek megszületésében a legendás Abel Tesfaye “The Weeknd” is közreműködött. A Nespresso kávészakértelmét és The Weeknd egyedi művészetét ötvözve készült el az új Samra Origins Tanzania kávé, egy Vertuo Pop+ kávégép és egy exkluzív kiegészítőkollekció az együttműködés logójával, melyek együtt még magasabb szintre emelik a kávézás élményét.

A Nespresso és a The Weeknd együttműködése

Forrás: Nespresso

Az együttműködés legfontosabb üzenete, hogy a kávé nem csupán egy ital, hanem beszélgetésre és kreativitásra ösztönző közös élmény, amit fontos megosztanunk szeretteinkkel. The Weeknd számára azért is nagyon fontos a Samra Origins, mert ez a márka testesíti meg rajongását édesanyja, Samra iránt, aki mindig támogatta és inspirálta őt. Együttműködése a Nespressóval a mindennapi kávérituálék szépségéről és a meghitt pillanatokban születő őszinte kapcsolatokról szól. A kollaboráció az alkotás katalizátoraként mutatja meg a kávét: egy csészényi hangulatként, ami ihletet ad a művészethez, a zenéhez és a kultúrához.

A kávé mindig is jelentőségteljes rituálé volt számomra. Ez a kapcsolódás az egész életutamra hatással volt, így az, hogy alapítottam egy kávés vállalkozást, teljesen természetesnek érződött.

„Nagyra becsülöm a Nespresso feddhetetlen elveit, a kiváló minőségű kávé és a dizájn iránti elkötelezettségét, nem beszélve a globális szemléletükről, ami az én munkámat is áthatja. Az együttműködésünk éppen ezért teljesen magától értetődő volt” − mondta Abel „The Weeknd” Tesfaye.

The Weeknd és a Nespresso közös kávéja és kiegészítői

Forrás: Nespresso

A limitált kiadású, single origin Samra Origins Tanzania 100 százalékban mosott Arabica kávéból készül, amely a tanzániai Északi Felföldön fekvő Kilimandzsáró régióból származik.

The Weeknd modern művészetét és a Nespresso kávészakértelmét egyesítő kávékapszula finom savai gyümölcsös ízjegyekkel keverednek, a feledhetetlen kávéélményt pedig a szárított gabona aromája teszi igazán kerekké.

A kávé az Original és a Vertuo kínálatban egyaránt megjelenik majd – utóbbi várhatóan később, az ősz folyamán válik elérhetővé a magyarországi fogyasztók számára. A vásárlók egy új Vertuo Pop+ készüléket is választhatnak, amit a partnerség logója díszít. A kollekcióban szerepel még egy exkluzív jegeskávé tumbler és egy travel mug is, méghozzá jellegzetes márkajelzéssel és izgalmas színvilággal.