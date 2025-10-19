A múlt titkai ismét életre kelnek a Spektrum képernyőjén: jön a Várfoglalók új évada

A Filmdzsungel Stúdió által készített Várfoglalók során a stáb a nézőkkel együtt rakja ki a múlt mozaikját, hogy megmutassa, hogyan élt, működött és lélegzett egy letűnt kor. Az epizódok a történelem rejtett labirintusán kalauzolnak végig, ahol évszázadok titkai, legendái és hősei várják, hogy újra felfedezzék őket. A 2022-ben debütált nagy sikerű sorozat legújabb évada többek között Nagyvázsony, Visegrád, Eger és Hollókő várait mutatja be, de kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb helyszínekre is elkalauzol: a sámsonházai Fejérkő várától a sátoraljaújhelyi Újhely várán át a pácini kastélyig és a pécsváradi erődített monostorig – mindezt helyi szakértők, történészek és várbarátok kommentárjával színesítve.

Kép: AMC Networks

Az Aktív Magyarország támogatásával létrejövő Várfoglalók új évada nem mindennapi jeleneteket kínál. A közönség szemtanúja lehet, ahogy Visegrádon Vadon Jani leereszkedik egy éppen feltárás alatt álló ciszternába, valamint annak is, hogyan közelíti meg az egri várat szokatlan módon, a föld alatt barangolva. A Spektrum nézői részesei lehetnek egy teljes vértezetben zajló középkori MMA izgalmainak Szászváron, valamint a várvédők „csúcstechnológiás”, száraz borsóval és vízzel működő „hallgatózó készülékeit” is megismerhetik. Emellett testközelből születik újjá a képernyőn egy Botticelli-freskó, sőt az utolsó magyar király koronázási eszközeiről is lehull a lepel.

Ez már a harmadik Várfoglalók évad, de ugyanazzal a gyermeki lelkesedéssel forgattam, ahogy az első évadnál is. Számomra ez egy csodálatos utazás a történelemben, amely során a nézők az útitársaim lehetnek.

– mondta Vadon János.

A Várfoglalók teljesen új szemüvegen keresztül mutatja be a történelmet. Izgalmas kalandként, interaktív, élményszerű felfedezésként kelti életre a régmúlt nyers valóságát a legmodernebb technológiáknak köszönhetően: drónfelvételek, 3D látványrajzok és virtuális rekonstrukciók segítségével mutatja be a Spektrum nézőinek, hogyan élhették mindennapjaikat a várak egykori lakói, és milyenek lehettek az erődítmények több száz évvel ezelőtt.

Várfoglalók vasárnaponként 17:00-kor a Spektrum műsorán!