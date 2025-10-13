A vidéki élet varázsa a Spektrum Home-on – jön az Élet, érzés, Kalaznó új évada

A Spektrum Home műsorában a manapság már „Kalaznó-influenszerként” is emlegetett Pálinkás Norbert dokumentumfilm-rendező, valamint McMenemy Márk hobbikertész, műsorvezető az egész országgal megismerteti az aprócska, tolna megyei zsákfalut, Kalaznót. A mindössze párszáz fős, festői szépségű település ideális helyszín a vidéki életmód hiteles bemutatására. Az Élet, érzés, Kalaznó epizódjaiban a páros saját kezűleg újítja fel az előző tulajdonos, Emma néni régi parasztházát, miközben belekóstolnak a ház körüli munkákba és a falusi mindennapokba. Mindezt őszinte lelkesedéssel, sallangok nélkül, átélve a falusi életmód utánozhatatlan varázsát. A nem mindennapi házfelújítás során pedig nemcsak a falak és az udvar születnek újjá: maga az ember is.

Elég sok mindent csináltam és a világ számtalan szegletében megfordultam már életemben, de az elmúlt hat kalaznói évet a legizgalmasabb időszakomként élem meg. Valójában végre visszataláltam a vidéki, falusi gyökereimhez, ahol azt tanultam gyerekkoromban, hogy az ember szépen tud gondoskodni önmagáról és szinte mindent meg tud valósítani, ha nem ijed meg a kihívásoktól – és egy kis munkától. A hab a tortán, hogy mindezt még a filmezéssel is össze tudtam kapcsolni.

– nyilatkozta Pálinkás Norbert.

Betonkeverés és zsaluzás házilag, méhészkedés, sőt, még a trágyázás sem jelent akadályt – semmitől sem riad vissza az Élet, érzés, Kalaznó párosa. A kaland része a retró pálinkafőző üzem felfedezése, a traktoron utazás, egy újszülött kiscsikó első léptei, valamint a házi fogásokkal tarkított gasztrokaland is. Mindezt átitatja a vidéki élet jellegzetes hangulata: a hajnali kakaskukorékolás, a friss levegő és persze a zero stressz. A hely, ahol a mindennapi rohanás megszűnik, és a hagyományok varázsa a legapróbb örömökben kel életre. Egyetlen szóban összefoglalva: Kalaznó.

Az Élet, érzés, Kalaznó minden epizódja egyszerre edukál, szórakoztat és kikapcsol, tökéletes menedéket nyújtva a felgyorsult hétköznapokból. Mindeközben praktikus tippeket ad a házkörüli munkákhoz és inspiráló ötletekkel látja el a vidéki élet szerelmeseit. A Spektrum Home sorozatát nézve felmerülhet a nézőben: talán mindannyiunknak szüksége van egy kis Kalaznóra az életében.

– mondta McMenemy Márk.

