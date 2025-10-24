Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ne használd ezt a 7 gyakori kifejezést, ha nem akarsz arrogánsnak tűnni

Bába Dorottya
2025.10.24.
A jó benyomás és a magunkról kialakított kedvező kép számos előnnyel jár. Bizonyos kifejezések viszont szándékunktól függetlenül is arrogánsnak állítanak be minket – Összeszedtük a kerülendő szavakat!

Beszélgetések során önkéntelenül is hajlamosak vagyunk olyat mondani, amivel fellengzős, arrogáns képet mutatunk magunkról. Egy apró megjegyzés, rosszul megfogalmazott vélemény miatt súlyos hátrányba kerülhetünk, ennek kivédésére pedig összeszedtük azokat a kifejezéseket és szókapcsolatokat, melyeket lehetőleg ne használjunk.

Mondatok, amiktől arrogánsnak hangzunk
Bizonyos mondatoktól roppant arrogánsnak tűnünk.
Ettől a 7 kifejezéstől arrogánsnak tűnsz

1. Józan paraszti ész

Amikor egy eszmecsere során a józan paraszti észre hivatkozunk, tudat alatt azt üzenjük beszélgetőpartnerünknek, hogy türelmetlenek, elutasítóak vagyunk vele szemben. Attól még, hogy valami nekünk egyértelmű, az mások számára még lehet homályos, ráadásul az egyetértés nem egyenlő az intelligenciával.

Gyáva kijelentés is, mivel kitérünk a vita elől.

2. Erre nincs időm

Általában frusztrált emberek szava járása ez, de még akkor se használjuk, ha sikoltva kimenekülnénk a világból. Egy ilyen kifejezés mások szemében azt sugallja, hogy saját időnket értékesebbnek véljük a másikénál, emellett roppant lekezelő is. A konfrontáció fárasztó, de szükséges a nézeteltérések elsimításához.

3. Nyilván

Bár sokak számára nem nyilvánvaló, a fenti, ártatlannak tűnő szó valójában az arrogáns ember jellemző szava, aki úgy hiszi mindig mindent jobban tud. Lekezelő, megalázó a másik féllel szemben, de azzal sem kelt túl előnyös benyomást, hogy türelmetlennek, önelégültnek mutat minket.

4. Ezzel soha nincs problémám

Az empátia hiányának, a tapintatlanságnak a jele ez a kifejezés, mely az tüzeni, hogy a probléma, amivel jelenleg harcot vív a másik fél, valójában az ő rossz reakciójából fakad. Ezzel egyetemben azt a kódolt üzenetet is magában hordozza, hogy mi felsőbbrendűek, intelligensebbek vagyunk, hisz hasonló gond esetünkben fel sem merül.

Egy-egy ilyen kijelentés a viták gyakori forrása, mely akár egy barátság végét is jelentheti.

5. Már tudtam

Akkor is kerüljük az ehhez hasonló megszólalásokat, ha történetesen igazat mondunk. Ugyanis az efféle megfogalmazás azt sugallja, hogy minden tudás birtokában, a tanulás felett állunk, ami éket ver az eszmecserékbe. Mindemellett kisebbségi komplexusról, érzelmi intelligencia hiányáról is lerántja a leplet.

6. Nem akarok dicsekedni

Aki azt hiszi, hogy egy ilyen felütéssel a szerénység gránitszobra lesz, nem is tévedhetne nagyobbat, ráadásul még azt is világgá kürtöljük, hogy mindenkinek tudnia kell felsőbbrendűségünkről. Természetes igény, hogy megosszuk sikereinket, de az arrogáns viselkedés gyakori jelére, az álszerénységre senki sem kíváncsi.

7. Ne haragudj, de

Ami a „de” szócska előtt van, lényegtelen, amit ez a mondat is illusztrál. Lesöpörjük vele magunkról a felelősséget és azt is eláruljuk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szavainkkal belegázolunk a másik érzéseibe. Utóbbi révén pedig csak még bántóbbnak hangzik mondandónk.

