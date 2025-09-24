Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mutasd a mobilod, és megmondjuk intelligens vagy-e: apró, de annál árulkodóbb jelek

intelligencia mobiltelefon intelligens
Mennyire rendezett, vannak felesleges applikációk rajta, mennyi fénykép vár átnézésre? Miért fontos ez? A szakértők szerint kikövetkeztethető a magas intelligencia abból, ahogyan a mobilodat használod. Nézd meg, hogy a tiéd mit mutat!

Elgondolkodtál már azon, hogy a mobiltelefonod mennyire tükrözi a személyiségedet? Nem arról van szó persze, hogy milyen márkájú készüléket választasz, hanem arról, ahogyan használod. Meglepő lehet, de kutatások és pszichológiai megfigyelések szerint a mobilod felér egy intelligencia teszttel, vagyis többet árul el rólad, mint az elsőre hinnéd. 

A magas intelligencia jelei ott lapulnak a mobiltelefonokban.
A magas intelligencia jelei a mobiltelefonhasználatban is megmutatkoznak.
Forrás: Shutterstock

Mutasd a mobilod, mondjuk, hogy mennyi az intelligenciahányadosod

Na jó, azért ennyire nem hasonlít egy alapos IQ-teszthez, de tény, hogy sok minden leszűrhető belőle. Többek között az is, mennyire vagy intelligens. Naponta több órát töltünk a mobiltelefonunk nyomkodásával, hiszen már nem pusztán kommunikációs eszközként tekintünk rá, de nagy segítségünkre lehet például készségek fejlesztésében, vagy a személyes fejlődésünk elősegítésében is. Arra, hogy a mobilodban milyen árulkodó jelek mutatják az intelligenciádat, a YourTango gyűjtéséből fog fény derülni.

4 jel, hogy intelligens vagy a mobilod alapján

1. Rend uralkodik a képernyőn

Ha valaki rápillant a kezdőképernyődre, azonnal lesz egy benyomása rólad. Az igazán magas intelligenciával rendelkező emberek gyakran minimalista megoldásokat választanak. Nem hemzsegnek a képernyőn a felesleges ikonok, és nincs beállítva semmilyen spéci téma sem. Nem azért, mert ők különösebben mániákusan rendmániásak lennének, hanem mert egyszerűen szereti az átláthatóságot és a strukturáltságot.

2. Jegyzetek, listák, gondolatok

Akinek a telefonja tele van jegyzetekkel, bevásárlólistákkal, ötletekkel és hirtelen leírt gondolatfoszlányokkal, az szinte biztosan kreatív és jó problémamegoldó ember. A jegyzetek valójában nemcsak emlékeztetőként, de egyfajta „külső agyként” is funkcionálnak, tehát a mobiltelefon tulajdonosa kellően tudatos. Ez a szokás pedig az intelligens gondolkodás egyik apró, de árulkodó jele.

a magas IQ, intelligencia már egyetlen pillantással leszűrhető, ha az illető megmutatja a mobiltelefonját
Egy intelligens ember telefonján nincsenek felesleges alkalmazások, és a káosz is messze elkerüli.
Forrás: Shutterstock

3. Több ezer kép helyett csak a legjobbak

Egy másik érdekesség, hogy az intelligens emberek nem szoktak felesleges képeket őrizgetni a telefonjukban. Ha egy témakörben, eseményen több képet készítenek, kiválasztják azt az egyet, amit megtartanak, a többit pedig törlik. Tehát nem a mennyiségre, inkább a minőségre törekednek, ez a hozzáállás pedig az élet egyéb területein is visszaköszön. 

4. Nincs applikáció dömping

Sokan hajlamosak mindenféle appot letölteni, ami csak szembe jön velük, majd megfeledkeznek róluk, és örökre ott foglalják a tárhelyet. A magas intelligencia egyik ismérve, hogy csak azokat az applikációkat tárolják a mobiljukon, amire szükségük van, és valóban használják is. A többit mindig akkurátusan törlik. 

A mobiltelefonod a tükörképed

A mobil már nem egyszerűen egy eszköz, szinte a személyiségünk kiterjesztése. Nem véletlen, hogy ennyi mindent árul el rólunk. Az intelligencia pedig gyakran nem a nagy szavakban, hanem az ilyen apróságokban mutatkozik meg. Szóval legközelebb, amikor ránézel a saját mobilodra, gondolj bele, hogy vajon mit árul el rólad!

