Ha valaki állandóan erről 5 témáról beszél, alacsony az IQ-ja

Többféle módon megnyilvánulhat, ha valaki észosztáskor épp mosdóban volt sorbanállás helyett. Érdemes például megfigyelni, egyesek milyen témákat hoznak fel beszélgetéskor ugyanis az ember valós IQ-jának hű tükre kedvenc beszédtémája. Összeszedtük háta azokat a tárgyköröket, amikről jószerivel kevésbé intelligens emberek szoktak beszélni.

Bizonyos beszédtémák alacsony IQ-ról árulkodnak.

Forrás: E+

Ez az 5 beszédtéma az alacsony IQ-jú emberek kedvence

1. Anyagiakkal való kérkedés

A vagyoni helyzet és intelligencia sokszor épp fordított arányosságban állnak egymással. Aki beszélgetések során rendszeresen anyagi javaival, általa birtokolt luxuscikkekkel kérkedik, esetleg az elköltendő összegekről beszél, valójában csak azt bizonyítja, hogy kicsi az önbecsülése, elégedetlen az életével, csak a külsőségek fontosak neki.

Intelligens ember nem a megszerzett pénzre, hanem tudásra, fejlődésre, megszerzett élményekre és tapasztalatokra koncentrál.

2. Végtelen panaszáradat

Ugyan a panaszkodásnak is megvannak a maga pszichés előnyei, azonban nem mindegy, hogyan tesszük. Néha ki kell beszélni magunkból a feszültséget, azonban ha valakinek a végtelen panaszáradat az egyetlen mondanivalója, bárminemű megoldáskeresés nélkül, annak IQ-ja nem juthatott magas lépcsőfokra. Ez annak a jele, hogy képtelen reálisan értékelni a körülményeit, másoktól várja a megoldást, de még saját maga által okozott gondokért is másokat hibáztat.

3. Beszélgetés önmagunkról, önmagunkkal

Egy értelmes eszmecsere alapja a kétirányú kommunikáció, a másik fél iránti érdeklődés, azonban léteznek emberek, akik képesek levegővétel nélkül, órákig magukról beszélni. Aki állandóan csak magáról beszél, de még akkor is önmagát helyezi középpontba, ha mások problémáiról van szó, jószerivel igen alacsony érzelmi intelligenciájú, aki híján van az önkritikának.

4. Pletykálás, celebhírek

Álszentség volna azt írni, hogy senki sem pletykál, elvégre zaftos információkat tudhatunk meg így másokról, de még a kapcsolatokat is erősíti. Nem szabad azonban átesni a ló túloldalára, mert akinek egyedüli beszélgetési témája a mások életében való vájkálás, jószerivel képtelen mély dolgokról eszmecseréket folytatni, gondolkodása felületes.

Ennél már csak az kevésbé épületes, amikor valaki sztárokról pletykál.

5. Mások állandó kritizálása

Magas IQ-jú ember képes felérni a képességeit, döntésének következményeit, nem utolsósorban felelősséget vállal tetteiért. Éppen ezért az, aki minden beszélgetésében másokat savaz, kétségbe vonja eredményeiket, minden alkalmat megragadva a hibák kielemzésére, valójában önmagáról állít ki szegénységi bizonyítványt. Ez valójában az illető hiányos helyzetfelismeréséből, kivetített önbizalomhiányából, illetve kicsinyességéből fakadó viselkedésminta, ami belső bizonytalanságból fakad.