A 8 leggyakoribb tévhit, ami a férfiak fejében él a nőkről

Pópity Balázs
2025.10.01.
A férfiak évtizedek óta hiszik, hogy tudják mit akarnak a nők, de úgy tűnik, elég sokat tévednek. Íme a 8 legnagyobb tévhit, ami még mindig szilárdan él férfitársaim fejében.

A nők és a férfiak közti kommunikáció sosem volt egyszerű terep. Annyira máshogy szocializálódik a két nem, hogy mire párkeresésre kerül a sor, mi férfiak úgy érezzük, hogy misztikus élőlényekkel kell kommunikálnunk. Ennek köszönhetően rengeteg makacs sztereotípia és legenda él férfitársaim fejében, amit most igyekszem eloszlatni. Összeszedtem a 8 legmakacsabb tévhitet, amely egyes szingli pasik érve is arra, hogy miért nem akarnak elköteleződni. 

unkikornisnak öltözött nő, a tévhitek tárgya
A nők nem unikornisok, de nagyon sok férfi a tévhiteiből indul ki, amikor ismerkedni kezd 
Forrás: Shutterstock

1. Tévhit, hogy a nők soha semmivel nem elégedettek

Az igaz, hogy nők mindig keresik a módját, hogy jobbá tegyék a dolgokat, de nem igaz, hogy nem lehet a kedvükre tenni. Ha egy nő folyamatosan kritizálja a pasiját, akkor annak bizony oka van, ami legtöbbször bizalomvesztésből ered. Épp ezért a párkapcsolatban élő férfiak jobban teszik, ha meghallják az építő kritikát és a partnerükkel közösen leülve megkeresik a probléma gyökerét, különben könnyen elszabadulhat a pokol.

2. Tévhit, hogy az erős nőknek nincs szükségük törődésre

Nagyon sok férfi fölöslegesnek érzi magát, hogyha egy független, erős nővel hozza össze a sors. Ennél nem is tévedhetnének nagyobbat! Az igazság az, hogy annak a nőnek is szüksége van törődésre, aki mindent meg tud oldani, mert érezni akarja férfi erejét és támogatását.

3. Tévhit, hogy a nők irányítani akarják a férfiakat

Biztos vannak ilyenek is, de a többségük inkább csak szeretni akar. Ha egy nő azon kap egy férfit, hogy küszködik és túlterhelt, akkor próbál neki segíteni. A gond, hogy nagyon sok férfi visszaél a helyzettel, és ezzel átadja az irányítást a nőnek.

4. Tévhit, hogy a nő megtartásához rengeteg pénzre, kemény munkára és időre van szükség

Nagyon sok férfitársam fejében él az a kép, hogy egy párkapcsolat fenntartásához eszméletlen sok pénz kell, de ez nincs így. A nők többségének nem az az elvárása, hogy a férfi sugar daddyként viselkedjen és kiszolgálja az igényeit. Valóban, egy párkapcsolat sok erőforrást vesz igénybe, ugyanis a közös programok pénzbe kerülhetnek, a közös élményeknek pedig idő kell, a felmerülő problémákat meg kell oldani, de ami valójában számít egy párkapcsolatban, hogy legyenek közös élmények.

5. Tévhit, hogy a nők örülnek a szexuális tartalmú megjegyzéseknek

Megvan a füttyögő kőművesek képe? Na, ők azok, akik rosszul csinálják! Mexikóban talán örülnek a nők a füttyszónak és a szexuális megjegyzéseknek, de itt, Európában a nők többsége nem igazán díjazza a külsejére tett, kéretlen szexuális megjegyzéseket.

6. Tévhit, hogy ha egy nő visszaköszön, az az érdeklődés jele

Néhány pasinak már akkor kimegy a vér az agyából, amikor egy nő viszonozz a köszönését, de ez marhaág. Saját tapasztalatból mondom, ha nem úgy köszönt vissza a hölgy, hogy „Sziaaaaaaaa!”, így hosszan elnyújtott „a” hanggal, és közben nem csillogott a szeme, akkor csak simán nem akart bunkó lenni.

7. Tévhit, hogy a nők csak játsszák a megközelíthetetlent

Biztos vannak olyan nők, akik tényleg eljátsszák, de a többség nem ennyire jó színész. Van akinek ez a személyiségéből jön, míg mások hiába próbálják elrejteni, hogy tetszik nekik valaki, általában nem sokáig működik a dolog. A jelenség érthető: a gyengébbik nem képviselőinek óvatosabbnak kell lenniük, hiszen ők azok, aki nagyot kockáztatnak, hiszen a férfiak fizikai erőfölényben vannak hozzájuk képest. Gyereket is csak ők tudnak világra hozni, míg a férfi egy aktus után csak továbbáll, és kész. Az viszont igaz, hogy izgalmasabb az a nő, aki nem adja be könnyen a derekát.

8. Tévhit, hogy a nők féltékenykedése a bizalmatlanság jele

Nos, mindenki védi azt, ami hozzátartozik és értékes számára, különösen akkor, ha párkapcsolatban él vele. A féltékenység nem a bizalmatlanság jele, hanem annak a bizonyítéka, hogy élete szerelme értékes számára. 

