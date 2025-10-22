Nem Kim Kardashian találta fel a fanszőrbugyit: a vénuszbozóthoz aranykorában még verset is írtak

Napjainkban egy kis pehelyszőrtől is sikítófrászt kapunk, és vagyonokat hagyunk a kozmetikusnál, a szépségideál viszont nem volt mindig ennyire csupasz. Sőt, a középkorban, újkorban kifejezetten a dús szőrzet számított kívánatosnak, a nők pedig mindent megtettek a dús fanszőrzetért. Ez a mánia pedig olykor extrém méreteket öltött.
Evolúció vs. emberi kultúra: a fanszőr funkciója
Nem a kozmetikusok, valamint epilátorgyárosok megélhetése okán alakult ki a fanszőrzet, hanem fontos védelmi és párkeresési funkciója volt. Csakhogy amikor megalakultak ez első civilizációk, fittyet hánytunk a természet törvényeire. Így alakult, hogy a nagy ókori civilizációkban a csupasz vénuszdombot tartották kívánatosnak.
A középkor és a kereszténység elterjedésével pálfordulás történt, ugyanis az erkölcs és műveltség szimbóluma lett a dús intim fazon, az intim szőrtelenítést meghagyták az örömlányok „privilégiumának”.
A gyakori fertőzések, valamint a finoman fogalmazva is hézagos orvosi ismeretek okán a dús ágyéknak egészségmegőrző funkciója is volt. Azonban a középkor embere nem állt meg ott, hogy hagyta burjánzani vénuszdombját, apró díszekkel, csatokkal tették vonzóbbá. Egyedül az arcon megjelenő szőrt tüntették el, még a szemöldök és hajvonal sem volt biztonságban a csipeszek elől.
A dús intim szőrzet körüli őrület igazán csak az újkorban hágott tetőfokára.
Bájital és szerelmes üzenet: az újkor fanszőr kultusza
Mivel a tetvek a történelem folyamán szinte mindenkit kínoztak, védekezésül sok nő kénytelen volt teljesen megszabadulni fanszőrétől, csakhogy ezzel minden vonzerejét elvesztette. Ennek orvoslására kezdtek fanszőrparókákat gyártani, mely valamikor az 1450-es években terjedt el, a prostituáltak népszerű kelléke volt. Utóbbira jó példa, hogy Medici Katalin francia királyné udvarhölgyei számára tiltotta szeméremszőrzetük eltávolítását.
A dús intim szőrzet az újkor folyamán végig megmaradt, mint az abszolút szépségideál, mely a 18-19. századra egészen extrém mértéket öltött. Egy 1700-as években íródott vers Robert Burns tollából egy olyan történetet regélt el, melyben egy férfi csalódik, amikor nászéjszakáján felfedezi, hogy ifjú feleségének nincs intim szőrzete.
Az is egy bizarr szokás volt, hogy az úriemberek felé úgy jelzik érdeklődésüket, hogy fanszőrük lenyisszantott tincsét küldték nekik.
Ugyanakkor a férfiakat sem kellett félteni, hisz szeretőjük intim szőrzetét kalapjukra tűzve hirdették afférjukat, de gyűjtötték is a nők intim szőrzetét.
Egy 1705-ös feljegyzés szerint amikor egy házaspárral akarta megosztani ágyát egy nő, a férjnek ajándékozott pár szálat intim területeiről. Nemcsak a nemesség, de az alsóbb néprétegekben is különös kultusza volt a „vénuszbozótnak”, ugyanis a népi szerelmi mágiának gyakori hozzávalója volt egy intim szőr, olykor még bájitalba is bekerült.
A viktoriánus bozótosok – Hanyatlás és újjáéledés?
A viktoriánus kor álszemérmes világában szintén a dús szőrzet számított illendőnek, akiknek pedig az ólomkezelések vagy egyéb okok miatt nem volt elég sűrű, még mindig ott volt a paróka. II. Károly brit király egyik szeretőjének szőréből készült fanszőrparóka tiszteletére még külön skót ivótársaságot is alapítottak. (Hasonló ivóklub később IV. György tiszteletére is létrejött.)
Kisebb megszakításokkal egészen a huszadik század végéig a természetes szeméremszőrzet számított kívánatosnak, míg az 1990-es években a teljesen csupasz intimgyanta lett az abszolút favorit.
Közel három évtized után új köntösben, de visszatérni látszik a régi korok szelleme. Ugyanis Kim Kardasian felettébb hajmeresztő fanszőrbugyija bizarrságával versenyre hívja a legbizarrabb újkori szokásokat, ahogy a kifutókon is megjelent néhány provokatívabb szett. Ki tudja, talán a következő években megint a dús vénuszbozót lesz az abszolút szépségideál.