Nem Kim Kardashian találta fel a fanszőrbugyit: a vénuszbozóthoz aranykorában még verset is írtak

Napjainkban egy kis pehelyszőrtől is sikítófrászt kapunk, és vagyonokat hagyunk a kozmetikusnál, a szépségideál viszont nem volt mindig ennyire csupasz. Sőt, a középkorban, újkorban kifejezetten a dús szőrzet számított kívánatosnak, a nők pedig mindent megtettek a dús fanszőrzetért. Ez a mánia pedig olykor extrém méreteket öltött.

Az újkori dús fanszőrkultusz bizarr szintekre emelkedett.

Evolúció vs. emberi kultúra: a fanszőr funkciója

Nem a kozmetikusok, valamint epilátorgyárosok megélhetése okán alakult ki a fanszőrzet, hanem fontos védelmi és párkeresési funkciója volt. Csakhogy amikor megalakultak ez első civilizációk, fittyet hánytunk a természet törvényeire. Így alakult, hogy a nagy ókori civilizációkban a csupasz vénuszdombot tartották kívánatosnak.

A középkor és a kereszténység elterjedésével pálfordulás történt, ugyanis az erkölcs és műveltség szimbóluma lett a dús intim fazon, az intim szőrtelenítést meghagyták az örömlányok „privilégiumának”.

A gyakori fertőzések, valamint a finoman fogalmazva is hézagos orvosi ismeretek okán a dús ágyéknak egészségmegőrző funkciója is volt. Azonban a középkor embere nem állt meg ott, hogy hagyta burjánzani vénuszdombját, apró díszekkel, csatokkal tették vonzóbbá. Egyedül az arcon megjelenő szőrt tüntették el, még a szemöldök és hajvonal sem volt biztonságban a csipeszek elől.

A dús intim szőrzet körüli őrület igazán csak az újkorban hágott tetőfokára.

Bájital és szerelmes üzenet: az újkor fanszőr kultusza

Mivel a tetvek a történelem folyamán szinte mindenkit kínoztak, védekezésül sok nő kénytelen volt teljesen megszabadulni fanszőrétől, csakhogy ezzel minden vonzerejét elvesztette. Ennek orvoslására kezdtek fanszőrparókákat gyártani, mely valamikor az 1450-es években terjedt el, a prostituáltak népszerű kelléke volt. Utóbbira jó példa, hogy Medici Katalin francia királyné udvarhölgyei számára tiltotta szeméremszőrzetük eltávolítását.

A dús intim szőrzet az újkor folyamán végig megmaradt, mint az abszolút szépségideál, mely a 18-19. századra egészen extrém mértéket öltött. Egy 1700-as években íródott vers Robert Burns tollából egy olyan történetet regélt el, melyben egy férfi csalódik, amikor nászéjszakáján felfedezi, hogy ifjú feleségének nincs intim szőrzete.