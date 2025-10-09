Mocskos nyelvű papagáj, édeshármas és egy apáca – 7 szaftos titok Casanova hálószobájából

Giacomo Casanova neve mára egyet jelent a szenvedéllyel és a csábítás művészetével. Életét utazások, intrikák és szerelmi történetek szőtték át, miközben briliáns elméjével a kor legbefolyásosabb köreiben is otthonosan mozgott.

Casanova feljegyzései számos sikamlós esetről beszámolnak.

7 sikamlós tény Casanova hálószobájából

Ha valakinek a neve összeforr a csábítás mestere fogalmával, annak igen buja, izgalmas élete lehetett a hálószobában. Történészek szerencséjére Casanova, a 18. századi művelt kalandor bőséges írást hagyott hátra szerelmi életéről, amelyekből olyan részletek is napvilágra kerültek, hogy a Kámaszútra szégyenében el is bújhatna. Ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót.

1. Casanova hány nővel volt?

Casanova írásai alapján mintegy 132 nőt tudunk azonosítani, ami a monogámia világában ugyan soknak tűnhet, azonban a kalandorok és örömlányok fénykorában nem olyan kiemelkedő.

Elképzelhető, hogy ennél több nővel volt dolga, valójában írásainak részletessége és megnyerő stílusa volt az, ami miatt a nőcsábászok királyaként emlékszünk rá.

2. Papnak készült és az apácák kedvence volt

Kevésbé ismert tény, hogy Giacomo Casanova eredetileg papi iskolába járt, ám a cölibátus nem az ő asztala volt. Olyannyira nem, hogy évekig egy csinos apáca volt a szeretője, akivel még a hármas légyottba is belekóstolt.

3. Édeshármasban vesztette el a szüzességét

Sokan több éves szexuális tapasztalattal a hátuk mögött sem vállalják be az édeshármast, Giacomo Casanova azonban ezzel kezdte. Ugyanis egy ízben vacsorára volt hivatalos, első szerelméhez, Nanette-hez és a nő unokatestvéréhez Martion Savorgnanhoz, az este pedig a hálószobában zárult. Casanovának ez az egyik legmeghatározóbb élménye, híres önéletrajzába, a Histoire de ma vie-ben is ír róla.

4. Óvszer vs. törvénytelen gyerekek hada

A feljegyzések szerint a velencei hódító birkabelet használt óvszer gyanánt a nem kívánt gyermekáldás elkerülése érdekében. Ám volt, hogy enélkül hódolt a test örömeinek, aminek több tucat törvénytelen gyerek képében meg is lett az eredménye.

5. Nagy szerelmét egy magyar tisztnek köszönhette

Casanova igazán csak egyszer volt szerelmes, melyet egy magyar tisztnek köszönhetett. Ugyanis 1748-ban egy kis olasz város fogadójában, Cesenában tartózkodott, ahol egy titokzatos francia arisztokrata nővel, Henriette-el találkozott, akit egy magyar kapitány kísért.

Az intelligens, szellemes fiatal nő azonnal elbűvölte a szívtiprót, állítólag ő volt az egyetlen, akinek elnézte, hogy viccelődik vele. Több hónap szenvedélyes viszony után végül elváltak útjaik

6. Casanova és az afrodiziákumok

A ránk maradt feljegyzések alapján ahhoz, hogy bírja a tempót, Casanova rengeteg osztrigát evett, mellé nyers tojást fogyasztott. Így a történelem legnagyobb lepedőakrobatáj akár hét órán keresztül is képes volt helytállni a hálószobában.