Mocskos nyelvű papagáj, édeshármas és egy apáca – 7 szaftos titok Casanova hálószobájából

csábítás Casanova titok
Bába Dorottya
2025.10.09.
A történelem leghíresebb kalandora − az utókor legnagyobb örömére − részletes leírást készített afférjairól. Casanova legsikamlósabb hálószobatitkaiból szemezgettünk, amibe még a papír is belepirult.

Giacomo Casanova neve mára egyet jelent a szenvedéllyel és a csábítás művészetével. Életét utazások, intrikák és szerelmi történetek szőtték át, miközben briliáns elméjével a kor legbefolyásosabb köreiben is otthonosan mozgott. 

Portrait of Italian adventurer and author Giacomo Casanova (1725-1798) and Nina, one of his conquests - Engraving from Giacomo Casanova memories (Jacques Casanova de Seingalt) 19th century Private collection (Photo by Leemage/Corbis via Getty Images)
Casanova feljegyzései számos sikamlós esetről beszámolnak.
Forrás: Corbis Historical

7 sikamlós tény Casanova hálószobájából

Ha valakinek a neve összeforr a csábítás mestere fogalmával, annak igen buja, izgalmas élete lehetett a hálószobában. Történészek szerencséjére Casanova, a 18. századi művelt kalandor bőséges írást hagyott hátra szerelmi életéről, amelyekből olyan részletek is napvilágra kerültek, hogy a Kámaszútra szégyenében el is bújhatna. Ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót. 

1. Casanova hány nővel volt?

Casanova írásai alapján mintegy 132 nőt tudunk azonosítani, ami a monogámia világában ugyan soknak tűnhet, azonban a kalandorok és örömlányok fénykorában nem olyan kiemelkedő.

Elképzelhető, hogy ennél több nővel volt dolga, valójában írásainak részletessége és megnyerő stílusa volt az, ami miatt a nőcsábászok királyaként emlékszünk rá.

2. Papnak készült és az apácák kedvence volt

Kevésbé ismert tény, hogy Giacomo Casanova eredetileg papi iskolába járt, ám a cölibátus nem az ő asztala volt. Olyannyira nem, hogy évekig egy csinos apáca volt a szeretője, akivel még a hármas légyottba is belekóstolt.

3. Édeshármasban vesztette el a szüzességét

Sokan több éves szexuális tapasztalattal a hátuk mögött sem vállalják be az édeshármast, Giacomo Casanova azonban ezzel kezdte. Ugyanis egy ízben vacsorára volt hivatalos, első szerelméhez, Nanette-hez és a nő unokatestvéréhez Martion Savorgnanhoz, az este pedig a hálószobában zárult. Casanovának ez az egyik legmeghatározóbb élménye, híres önéletrajzába, a Histoire de ma vie-ben is ír róla. 

4. Óvszer vs. törvénytelen gyerekek hada

A feljegyzések szerint a velencei hódító birkabelet használt óvszer gyanánt a nem kívánt gyermekáldás elkerülése érdekében. Ám volt, hogy enélkül hódolt a test örömeinek, aminek több tucat törvénytelen gyerek képében meg is lett az eredménye.

5. Nagy szerelmét egy magyar tisztnek köszönhette

Casanova igazán csak egyszer volt szerelmes, melyet egy magyar tisztnek köszönhetett. Ugyanis 1748-ban egy kis olasz város fogadójában, Cesenában tartózkodott, ahol egy titokzatos francia arisztokrata nővel, Henriette-el találkozott, akit egy magyar kapitány kísért.

Az intelligens, szellemes fiatal nő azonnal elbűvölte a szívtiprót, állítólag ő volt az egyetlen, akinek elnézte, hogy viccelődik vele. Több hónap szenvedélyes viszony után végül elváltak útjaik

6. Casanova és az afrodiziákumok

A ránk maradt feljegyzések alapján ahhoz, hogy bírja a tempót, Casanova rengeteg osztrigát evett, mellé nyers tojást fogyasztott. Így a történelem legnagyobb lepedőakrobatáj akár hét órán keresztül is képes volt helytállni a hálószobában.

7. A mocskos nyelvű papagáj

Giacomo Casanova Marie-Anne Charpillon és annak anyja, Madame Charpillon cselszövésének áldozata lett. A Charpillon család tagjai hírhedt kurtizánokként tevékenykedtek Londonban a 1760-as években. Casanova ott ismerkedett meg a fiatal és rendkívül csábító Marie-Anne-nel, akibe rögeszmésen beleszeretett. A nő azonban – anyja és nagynénje segítségével – szándékosan játszott Casanova érzelmeivel, hol közeledve, hol elutasítva őt, hogy minél több pénzt és ajándékot csaljon ki tőle. A játék annyira eldurvult, hogy Casanova öngyilkosságot kísérelt meg. 

Később maga írta le, hogy Charpillon „összetörte a szívét és két lábbal taposta az önbecsülését”, ami örökre megváltoztatta a nőkhöz fűződő viszonyát. Akár mennyire is megalázottnak érezte magát, Casanova azért a bosszúállásnak szerét ejtette. Egy papagájnak betanított egy szöveget, hogy aztán a tőzsdén azt rikácsolja a madár: „Lady Charpillon nagyobb c*da, mint az anyja.” 

Mivel egy madarat nem tudtak bíróság elé állítani, a csaló nők kénytelenek voltak elviselni a szégyent.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

