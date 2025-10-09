Mocskos nyelvű papagáj, édeshármas és egy apáca – 7 szaftos titok Casanova hálószobájából

Giacomo Casanova neve mára egyet jelent a szenvedéllyel és a csábítás művészetével. Életét utazások, intrikák és szerelmi történetek szőtték át, miközben briliáns elméjével a kor legbefolyásosabb köreiben is otthonosan mozgott.
Ha valakinek a neve összeforr a csábítás mestere fogalmával, annak igen buja, izgalmas élete lehetett a hálószobában. Történészek szerencséjére Casanova, a 18. századi művelt kalandor bőséges írást hagyott hátra szerelmi életéről, amelyekből olyan részletek is napvilágra kerültek, hogy a Kámaszútra szégyenében el is bújhatna. Ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót.
Casanova írásai alapján mintegy 132 nőt tudunk azonosítani, ami a monogámia világában ugyan soknak tűnhet, azonban a kalandorok és örömlányok fénykorában nem olyan kiemelkedő.
Elképzelhető, hogy ennél több nővel volt dolga, valójában írásainak részletessége és megnyerő stílusa volt az, ami miatt a nőcsábászok királyaként emlékszünk rá.
Kevésbé ismert tény, hogy Giacomo Casanova eredetileg papi iskolába járt, ám a cölibátus nem az ő asztala volt. Olyannyira nem, hogy évekig egy csinos apáca volt a szeretője, akivel még a hármas légyottba is belekóstolt.
Sokan több éves szexuális tapasztalattal a hátuk mögött sem vállalják be az édeshármast, Giacomo Casanova azonban ezzel kezdte. Ugyanis egy ízben vacsorára volt hivatalos, első szerelméhez, Nanette-hez és a nő unokatestvéréhez Martion Savorgnanhoz, az este pedig a hálószobában zárult. Casanovának ez az egyik legmeghatározóbb élménye, híres önéletrajzába, a Histoire de ma vie-ben is ír róla.
A feljegyzések szerint a velencei hódító birkabelet használt óvszer gyanánt a nem kívánt gyermekáldás elkerülése érdekében. Ám volt, hogy enélkül hódolt a test örömeinek, aminek több tucat törvénytelen gyerek képében meg is lett az eredménye.
Casanova igazán csak egyszer volt szerelmes, melyet egy magyar tisztnek köszönhetett. Ugyanis 1748-ban egy kis olasz város fogadójában, Cesenában tartózkodott, ahol egy titokzatos francia arisztokrata nővel, Henriette-el találkozott, akit egy magyar kapitány kísért.
Az intelligens, szellemes fiatal nő azonnal elbűvölte a szívtiprót, állítólag ő volt az egyetlen, akinek elnézte, hogy viccelődik vele. Több hónap szenvedélyes viszony után végül elváltak útjaik
A ránk maradt feljegyzések alapján ahhoz, hogy bírja a tempót, Casanova rengeteg osztrigát evett, mellé nyers tojást fogyasztott. Így a történelem legnagyobb lepedőakrobatáj akár hét órán keresztül is képes volt helytállni a hálószobában.
Giacomo Casanova Marie-Anne Charpillon és annak anyja, Madame Charpillon cselszövésének áldozata lett. A Charpillon család tagjai hírhedt kurtizánokként tevékenykedtek Londonban a 1760-as években. Casanova ott ismerkedett meg a fiatal és rendkívül csábító Marie-Anne-nel, akibe rögeszmésen beleszeretett. A nő azonban – anyja és nagynénje segítségével – szándékosan játszott Casanova érzelmeivel, hol közeledve, hol elutasítva őt, hogy minél több pénzt és ajándékot csaljon ki tőle. A játék annyira eldurvult, hogy Casanova öngyilkosságot kísérelt meg.
Később maga írta le, hogy Charpillon „összetörte a szívét és két lábbal taposta az önbecsülését”, ami örökre megváltoztatta a nőkhöz fűződő viszonyát. Akár mennyire is megalázottnak érezte magát, Casanova azért a bosszúállásnak szerét ejtette. Egy papagájnak betanított egy szöveget, hogy aztán a tőzsdén azt rikácsolja a madár: „Lady Charpillon nagyobb c*da, mint az anyja.”
Mivel egy madarat nem tudtak bíróság elé állítani, a csaló nők kénytelenek voltak elviselni a szégyent.
