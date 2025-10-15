Újra a bozót a divat? Kim Kardashian fanszőrbugyit dobott a piacra

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megdöbbentő és arcpirító új terméket dobott piacra a világsztár: Kim Kardashian különféle fazonú fanszőrtangákkal rukkolt elő.

Kim Kardashian elképesztő új termékkel rukkolt elő, amit bizony senki se kért: fanszőrtangát dobott a piacra. A rajongói nem térnek magukhoz, teljesen le vannak döbbenve, ám akadnak olyanok is, akik egy okos marketingfogásnak tartják ezt a meghökkentő árucikket.

Kim Kardashian új terméke: a fanszőrzet tanga.
Kim Kardashian új terméke: a fanszőrzettanga.
Forrás: SKIMS

Kim Kardashian fanszőrtangát dobott piacra

A híres celeb a napokban osztotta meg az oldalán, hogy különféle színű és textúrájú szeméremszőrt imitáló tangákat kezd el árulni. A követőit teljesen sokkolta a hír, volt olyan is, aki a kommentekbe csak ennyit írt: 

„I’m calling 911!”

Vagyis hívom a mentőket! Emellett volt, aki azt tette szóvá, hogy nem fizetne ki 32 dollárt (majdnem 8000 forintot), mikor el is dobhatja a borotvát, (tehát megnövesztheti a saját szőrét).

Ezek a tangatípusok Kim Kardashian márkájának darabjai. A cég már korábban is rendhagyó termékekkel kísérletezett, például műcicis melltartóval és ez az áru sem kevésbé rendhagyó. 

Bár a legtöbben egy vicces és szokatlan terméknek tartják a szeméremszőrös bugyit, a megjelenés után az összes színű és fazonú tangát gyorsan elkapkodták.

A marketingesek odáig vannak az ötlettől, hogy milyen ügyes módon csalogatja Kim az érdeklődő vásárlókat az oldalára. Hiszen a „botrány” hatására rengeteg új vevő látogatja a weblapját, ahol a kicsit szolidabb, hétköznapibb darabokból ténylegesen vásárolnak. Kardashian ezzel a megdöbbentő áruval, annak is esélyt ad, hogy ismét divatba jöjjön a női szőrzet.

A szeméremparóka nem új keletű viselet

Kardashian tangája egy 21. századi merkin, vagyis a műszőrzet modern változata. A történelem során évszázadokon keresztül viseltek a nők szeméremparókákat, akárcsak manapság a filmekben is. Ez a tárgy eredetileg az 1400-as évekből származik: ekkor a prostituáltak viselték ezt a kiegészítőt. Akkoriban ugyanis a dús fanszőrzet volt a divat, viszont a tetvek miatt a kéjnők leborotválták a sajátjukat. Ezeket a kellékeket továbbá azért is használták, hogy a különféle betegségeket megelőzzék vagy akár elrejtsék. Később a 19. században is visszatért a divatba a műszőrzet, ahogy az a képen is látható.

Szeméremparóka 19.században.
Szeméremparóka a 19. században.
Forrás: Twitter

Kim Kardashian termékei különböző árnyalatokban és más-más fazonokban (például göndör vagy egyenes stílusban) is elérhetőek, így mindenki megtalálhatja magának a megfelelőt. 

