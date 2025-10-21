Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Boszorkányok és kalózok védőszentje – 5 meglepő hiedelem a fekete macskákról

babona hiedelem fekete macska balszerencse
Te mit csinálsz, ha átsétál előtted? A fekete macska hol szerencsét, hol balszerencsét jelent, de vannak olyan országok, ahol a szerelem nagyköveteként tekintenek rá, míg máshol a megtestesült női erő jelképe. Most mindent megtudhatsz róla.

Közeleg a halloween, a boszorkányok és rémek éjszakája, amikor egy kicsit mind szeretünk elmélyülni a babonák világában. Elérkezett hát az idő, hogy jobban megvizsgáljuk a fekete macska körüli hiedelmeket. Tudtad például, hogy ha sokat napozik, a szőre elveszíti feketeségét, és rozsdabarna lesz? És azt, hogy szinte kivétel nélkül sárga szemük van, amitől még földöntúlibbnak tűnik a megjelenésük? Ugyan ezek tények, de számos babona is kötődik ezekhez az állatokhoz, ami hol szerencsét, hol balszerencsét jelent.

5 fekete macska babona
A fekete macska maga sem érti, hogy miért van körülötte ennyi babona és hiedelem.
Forrás: Shutterstock

A Sátán szolgájától a hajadonok kincséig − A fekete macska és a babonák

1. A boszorkányok segítője, avagy maga a gonosz

A középkorban többféle babona szólt a fekete macska ellen. Egyesek úgy hitték, a boszorkányok familiárisa, vagyis egyfajta természetfeletti erővel bíró segítőtárs. Mások szerint a boszorkány képes volt fekete macskává változni, hogy így lessen meg embereket, vagy épp meneküljön el előlük. Ebben az időszakban gyakran estek a babonás népek áldozatául, csak úgy, mint gazdáik. Ebben nem sokat segített az a pápai nyilatkozat sem, amelyben őméltósága kijelentette, hogy a fekete macskák egyenesen a pokolból származnak. Ezzel együtt pedig nőtt a betegségek száma is, hiszen a macskapopuláció megritkításával elszaporodtak a rágcsálók, amik számtalan fertőző betegséget terjesztettek. 

2. Szerelmi talizmánok

A fekete macska Kelet-Ázsiában és Európa egyes részein szerencsétlenség helyett inkább szerelmet hozott. Japánban például úgy tartották, hogy a hajadon nők több udvarlót vonzanak be, ha fekete macskát tartanak. Angliában pedig volt idő,amikor a menyasszonyoknak adtak ajándékba egy ilyen cicát, mivel úgy hitték, garantálja a boldog házasságot.

3. A tengerészek kabalája

A hajókon – főleg a hosszabb hajóutak során – a macskáknak mindig fontos szerepük volt, hiszen levadászták a kellemetlenkedő rágcsálókat. A brit matrózok azonban nem csak emiatt szerették, ha fekete macska került a fedélzetre. Úgy vélték ugyanis, hogy egy ilyen színű állat jó szerencsét hoz a hajónak és garantálja a biztonságos visszatérésüket. A kalózok már árnyaltabban álltak hozzá a fekete macskához. Ha indulás előtt leugrott róla, az a szemükben hatalmas balszerencsét jelentett, egyesek egészen odáig merészkedtek, hogy kijelentették, ez a hajó bizony el fog süllyedni. 

fekete macska nem hoz balszerencsét, maximum egy kis rendetlenséget
A fekete macskás gazdik egészen biztosan a jó szerencsét látják benne.
Forrás: Shutterstock

4. A szerencsehozó fekete macska

Míg hazánkban balszerencsének számít, ha egy fekete macska keresztezi az utad, a világ más pontjain ennek az ellenkezője igaz. Skóciában például a küszöbön üldögélő fekete cica azt jelzi, hogy a házhoz hamarosan nagy pénz áll. Hasonló jelentéssel bír Franciaországban is, ahol a fekete macska a jólétet szimbolizálja, Németországban pedig azt jelzi, hogy a nap szerencsésen fog záródni. Ezekben az országokban egészen biztosan nem sorakoznak a menhelyeken úgy a gazdára váró fekete macskák, mint például nálunk.

5. A női erő és szabadság jelképe

A boszorkányos hiedelmek hátterében valójában egy mélyebb jelentés rejlik. A fekete macska és a női függetlenség között ugyanis könnyű párhuzamot vonni. A színe miatt ráadásul némileg félelmetes és misztikus benyomást is kelt. A modern boszorkányok, wiccák számára a fekete cica az erő és az önállóság megtestesítője. 

