A 2000-es évek kultikus csajos filmjei, amelyeket muszáj újranézned

A 2000-es évek filmkorszaka felejthetetlen romantikusokat és szívmelengető csajos filmeket hagyott nekünk hátra. A rózsaszín, csillivilli, női barátságokról szóló történetek különleges helyet kaptak a szívünkben. Most összegyűjtöttük a korszak kultikus klasszikusait, amelyek olyan sok mindent adtak nekünk!
Legendás ruha-összeállítások, klisés szerelmi vallomások, szívfacsaró női barátságok és rengeteg csillám. Vedd elő a kényelmes pizsidet és a kedvenc italodat, mert ezután a nosztalgikus visszaemlékezés után meg lesz a ma esti programod.
A Bajos csajok film igazi popkulturális jelenséggé változott, ma már halloweeni jelmezek, smink- és divattrendek, mémek tömkelege foglalkozik a kultikus filmmel. A film humora, stílusa és zseniális színészei történelmet alkottak.
Ez a film minden fiatal lány álmát testesítette meg, hiszen egyik napról a másikra hercegnő válik főszereplőnkből. A Neveletlen hercegnő pizsiparti-jelenete örökre irigylésre méltó csajos program marad. Édes, humoros és ízig-vérig csajos.
A Hajrá csajok című pomponlányos filmsorozaton egy egész generáció nőtt fel. A hip-hop és a Y2K stílus keveredése izgalmat visz a történetbe. Humoros, könnyed és igazán nosztalgikus.
A Vadócka a divat, a brit humor és a fiatalkori szerelem kavalkádját adta számunkra. Tökéletesen bemutatja a tinédzser barátságok kaotikus világát és az első szerelem szépségét.
A Doktor Szöszi nemcsak a rózsaszín esztétikáról, de az önmegvalósításról és a társadalmi sztereotípiák ledöntéséről is szól. Elle karaktere igazi példakép volt a fiatal lányok számára, azt közvetítette, hogy bármit elérhetnek az életben.
A házinyuszi című film egy nagyon alul értékelt klasszikusa a 2000-es éveknek. Meglepő humora, öltözködési stílusa beírta magát a csajos filmek könyvébe.
A Step Up filmsorozat végig kísérte a 2010-es éveket. Nem mehetünk el amellett sem, hogy az első filmben a szívtipró Chaning Tatum alakítja a szerelmes főhőst, ami már önmagában is elegendő lenne, de a film zenéi és táncstílusa is magáért beszél.
