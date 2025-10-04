Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A 2000-es évek kultikus csajos filmjei, amelyeket muszáj újranézned

Öveket becsatolni, indul a nosztalgiavonat! Összegyűjtöttük a 2000-es évek legikonikusabb csajos filmjeit. Ha ezt a listát meglátod, garantáljuk, hogy az összeset újra akarod majd élni!

A 2000-es évek filmkorszaka felejthetetlen romantikusokat és szívmelengető csajos filmeket hagyott nekünk hátra. A rózsaszín, csillivilli, női barátságokról szóló történetek különleges helyet kaptak a szívünkben. Most összegyűjtöttük a korszak kultikus klasszikusait, amelyek olyan sok mindent adtak nekünk!

Ezeket a 2000-es évekbeli csajos filmeket neked is újra kell nézned!
Legendás ruha-összeállítások, klisés szerelmi vallomások, szívfacsaró női barátságok és rengeteg csillám. Vedd elő a kényelmes pizsidet és a kedvenc italodat, mert ezután a nosztalgikus visszaemlékezés után meg lesz a ma esti programod. 

Filmajánló a 2000-es évek csajos filmjeiből

Bajos csajok 2004

A Bajos csajok film igazi popkulturális jelenséggé változott, ma már halloweeni jelmezek, smink- és divattrendek, mémek tömkelege foglalkozik a kultikus filmmel. A film humora, stílusa és zseniális színészei történelmet alkottak. 

Bajos csajok (2004)
Neveletlen hercegnő

Ez a film minden fiatal lány álmát testesítette meg, hiszen egyik napról a másikra hercegnő válik főszereplőnkből. A Neveletlen hercegnő pizsiparti-jelenete örökre irigylésre méltó csajos program marad. Édes, humoros és ízig-vérig csajos.

Hajrá csajok: mindent bele

A Hajrá csajok című pomponlányos filmsorozaton egy egész generáció nőtt fel. A hip-hop és a Y2K stílus keveredése izgalmat visz a történetbe. Humoros, könnyed és igazán nosztalgikus.

Hajrá csajok
Vadócka

A Vadócka a divat, a brit humor és a fiatalkori szerelem kavalkádját adta számunkra. Tökéletesen bemutatja a tinédzser barátságok kaotikus világát és az első szerelem szépségét.

A Vadóca a tinédzser barátságokat mutatja be
Doktor Szöszi

A Doktor Szöszi nemcsak a rózsaszín esztétikáról, de az önmegvalósításról és a társadalmi sztereotípiák ledöntéséről is szól. Elle karaktere igazi példakép volt a fiatal lányok számára, azt közvetítette, hogy bármit elérhetnek az életben. 

Doktor Szöszi
A házinyuszi

A házinyuszi című film egy nagyon alul értékelt klasszikusa a 2000-es éveknek. Meglepő humora, öltözködési stílusa beírta magát a csajos filmek könyvébe. 

A házinyuszi
Step Up

A Step Up filmsorozat végig kísérte a 2010-es éveket. Nem mehetünk el amellett sem, hogy az első filmben a szívtipró Chaning Tatum alakítja a szerelmes főhőst, ami már önmagában is elegendő lenne, de a film zenéi és táncstílusa is magáért beszél.

Step Up
