Így alkosd újra Dakota Johnson outfitjeit a Többesélyes szerelem című filmből

Végre Magyarországra is megérkezett a várva várt Többesélyes szerelem című romantikus film. A filmet augusztus 14-én mutatták be, és eddig hihetetlenül nagy sikert aratott. Amit már most, biztosra tudunk, hogy a film stílusa, esztétikája és Dakota Johnson karakterének outfitjei igazi trendteremtők lesznek. Inspirálódj, és alkosd újra ezeket az ikonikus szetteket!

Dakota Johnson és Pedro Pascal a Többesélyes szerelem című filmben

A Többesélyes szerelem (Materialists) egy modern romantikus vígjáték, amelyben a főszereplők Lucy (Dakota Johnson), Harry (Pedro Pascal) és John (Chris Evans). A film feldolgozza a modern társkeresési problémákat, érintve a házasság, az anyagiasság és a sikeresség témáit is. A filmben Lucy egy matchmaker, ami tulajdonképpen társkeresési közvetítőt takar, és mint minden sikeres New York-i nő, Lucy is kivételes ízléssel rendelkezik. A ruhatára egyszerre minimalista, professzionális és érett. Ha új stílusinspirációt keresel, akkor Dakota Johnson karaktere tökéletes forrás lehet!

Így öltözik Dakota Johnson legújabb karaktere

A film nyitójelenetében láthatjuk, ahogy Lucy készülődik, majd magabiztosan vonul New York utcáin. Az első szett ezt az „erős nő" hangulatot tükrözi a fekete blézer és szoknya összeillő párosával. Az outfitnek külön izgalmat és textúrát ad a fehér selyeming és a fekete bőr válltáska kontrasztja.

Ezt a szettet könnyen újraalkothatod egy co-ords párosítással, egy szatén inggel, frissen beszárított hajjal és egy hangsúlyos táskával.

Dakota Johnson a Többesélyes szerelem című filmben

Lucy egyik legikonikusabb megjelenése ez a kék, pánt nélküli ruha, amelyet a filmben egy esküvőn viselt. Az élénkkék ruha tökéletesen passzolt Dakota Johnson tónusaihoz és alkatához. Bár ez a ruha különleges alkalomra illő, de tökéletes inspiráció lehet a következő ünnepi alkalmakra. A pánt nélküli fazon a '90-es évek egyik kedvence volt, és ez egy örökre divatos stílus marad. A film dizájnerei az egyszerű, de nagyszerű ruhát minimalista, ezüst ékszerekkel és magas sarkú cipővel párosították, amelyek nem elnyomták, hanem kiemelték Dakota szépségét.

Lucy ikonikus kék ruhája

Lucy később, a film végéhez közeledve egy sárga és barna színekben gazdag nyári ruhát visel, amit hosszú fehér zoknival és egy fekete sportcipővel kombináltak. A szett egy nagyon hangsúlyos jelenet része, így a ruha romantikus fodrai és játékossága csak plusz érzelmi faktort ad a moziélményhez.