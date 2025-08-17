Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így alkosd újra Dakota Johnson outfitjeit a Többesélyes szerelem című filmből

divat Dakota Johnson outfit
Megérkezett a Többesélyes szerelem című romantikus film. Dakota Johnson zseniális karakterének stílusa már most trendinggel. Ha te is beleszerettél a nagyvárosi lány izgalmas stílusába, akkor ezekkel a stílustippekkel te is újraalkothatod outfitjeit.

Végre Magyarországra is megérkezett a várva várt Többesélyes szerelem című romantikus film. A filmet augusztus 14-én mutatták be, és eddig hihetetlenül nagy sikert aratott. Amit már most, biztosra tudunk, hogy a film stílusa, esztétikája és Dakota Johnson karakterének outfitjei igazi trendteremtők lesznek. Inspirálódj, és alkosd újra ezeket az ikonikus szetteket!

Dakota Johnson, pedro Pascal
Dakota Johnson és Pedro Pascal a Többesélyes szerelem című filmben
Forrás: Profimedia

A Többesélyes szerelem (Materialists) egy modern romantikus vígjáték, amelyben a főszereplők Lucy (Dakota Johnson), Harry (Pedro Pascal) és John (Chris Evans). A film feldolgozza a modern társkeresési problémákat, érintve a házasság, az anyagiasság és a sikeresség témáit is. A filmben Lucy egy matchmaker, ami tulajdonképpen társkeresési közvetítőt takar, és mint minden sikeres New York-i nő, Lucy is kivételes ízléssel rendelkezik. A ruhatára egyszerre minimalista, professzionális és érett. Ha új stílusinspirációt keresel, akkor Dakota Johnson karaktere tökéletes forrás lehet!

Így öltözik Dakota Johnson legújabb karaktere

A film nyitójelenetében láthatjuk, ahogy Lucy készülődik, majd magabiztosan vonul New York utcáin. Az első szett ezt az „erős nő" hangulatot tükrözi a fekete blézer és szoknya összeillő párosával. Az outfitnek külön izgalmat és textúrát ad a fehér selyeming és a fekete bőr válltáska kontrasztja. 

Ezt a szettet könnyen újraalkothatod egy co-ords párosítással, egy szatén inggel, frissen beszárított hajjal és egy hangsúlyos táskával.

divat, dakota johnson, outfit
Dakota Johnson a Többesélyes szerelem című filmben
Forrás: Profimedia

Lucy egyik legikonikusabb megjelenése ez a kék, pánt nélküli ruha, amelyet a filmben egy esküvőn viselt. Az élénkkék ruha tökéletesen passzolt Dakota Johnson tónusaihoz és alkatához. Bár ez a ruha különleges alkalomra illő, de tökéletes inspiráció lehet a következő ünnepi alkalmakra. A pánt nélküli fazon a '90-es évek egyik kedvence volt, és ez egy örökre divatos stílus marad. A film dizájnerei az egyszerű, de nagyszerű ruhát minimalista, ezüst ékszerekkel és magas sarkú cipővel párosították, amelyek nem elnyomták, hanem kiemelték Dakota szépségét.

divat, dakota johnson, outfit
Lucy ikonikus kék ruhája
Forrás: Profimedia

Lucy később, a film végéhez közeledve egy sárga és barna színekben gazdag nyári ruhát visel, amit hosszú fehér zoknival és egy fekete sportcipővel kombináltak. A szett egy nagyon hangsúlyos jelenet része, így a ruha romantikus fodrai és játékossága csak plusz érzelmi faktort ad a moziélményhez. 

Ezt az outfitet egyszerűen újragondolhatod: válassz egy midi vagy maxi nyári ruhát, ami lenge és nőies, majd viseld hozzá a kedvenc sneakeredet, a hajadat pedig egy egyszerű kontyban, vagy fonatban viseld a laza, nyárias hangulatért. 

divat, dakota johnson, outfit
Dakota Johnson és Chris Evans
Forrás: Profimedia

Mint minden sikeres nagyvárosi üzletasszonynak, Lucynak is megvan a tökéletes fehér ing és világos farmer kombója. A magas derekú, egyenesszabású farmer tökéletesen passzol Dakota alkatához, a fehér, lezser inggel párosítva pedig az igazi csendes luxus érzetét kelti. Ebből az outfitből is látszik, hogy minden a jó fazonon és a szabáson múlik. 

dakota johnson többesélyes szerelem
Dakota Johnson a Többesélyes szerelem című filmben
Forrás: Profimedia

