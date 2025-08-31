Romkomkvíz: csak az igazi rajongók tudják, melyik romantikus filmből valók ezek az idézetek

Ebben a romkomkvízben azokat az ikonikus alkotásokat elevenítjük fel, amiket mindenki kívülről fúj – legalábbis azt hiszi! De vigyázz, néha a memóriánk megtréfál bennünket és ezek a feladványok bizony trükkösebbek, mint gondolnád!

Ebből a romkomkvízből kiderül, mennyire biztos a tudásod!

Forrás: Arhiv

Romkomkvíz a 2000-es évek igazi nagyágyúinak

Volt valami a levegőben a kétezres években: vastag talpú cipők, fura szájkontúr, nyomogatós telefonok és indokolatlan mennyiségű csillámpor. Bár ma már kissé gyermekdednek és furának tűnik, imádtuk minden egyes pillanatát, hiszen pontosan annyira szerethető és ártatlan volt, mint azok a romantikus filmek, amiket rongyosra néztünk a VHS kazettáinkon.

Nem voltak kiugró filmtörténeti alkotások, de soha nem is akartak többnek látszani, mint amik: egyszerű, habkönnyű filmek, amik mégis megérintettek minket és amikből még a mai napig lelkesen idézünk.

Hiszen melyik épelméjű lány ne vágyott volna a kiskutyaszemű Hugh Grant hamiskás mosolyára, vagy olyan barátokra, mint Bridget Jones sleppje? Ha pedig valaha is ábrándoztál arról, hogy a mozgólépcső tetején ott várjon rád a nagy Ő, vagy hogy az utolsó pillanatban a reptéren fussatok össze, akkor ez a kvíz most neked szól!

Indulhat a romkomkvíz? Nincs más dolgod, csak elolvasni az idézetet és kiválasztani, hogy melyik romantikus filmben hangzott el!