Romkomkvíz: csak az igazi rajongók tudják, melyik romantikus filmből valók ezek az idézetek

arhiv -
agytorna romantikus komédia kvíz
Nagy Kata
2025.08.31.
Bridget Jones, Holiday, vagy Igazából szerelem – vajon annyira jól ismered ezeket az örök klasszikusokat, mint amennyire gondolod? Ebből a romkomkvízből most kiderül!

Ebben a romkomkvízben azokat az ikonikus alkotásokat elevenítjük fel, amiket mindenki kívülről fúj – legalábbis azt hiszi! De vigyázz, néha a memóriánk megtréfál bennünket és ezek a feladványok bizony trükkösebbek, mint gondolnád! 

Romkomkvíz
Ebből a romkomkvízből kiderül, mennyire biztos a tudásod! 
Forrás: Arhiv

Romkomkvíz a 2000-es évek igazi nagyágyúinak 

Volt valami a levegőben a kétezres években: vastag talpú cipők, fura szájkontúr, nyomogatós telefonok és indokolatlan mennyiségű csillámpor. Bár ma már kissé gyermekdednek és furának tűnik, imádtuk minden egyes pillanatát, hiszen pontosan annyira szerethető és ártatlan volt, mint azok a romantikus filmek, amiket rongyosra néztünk a VHS kazettáinkon.

Nem voltak kiugró filmtörténeti alkotások, de soha nem is akartak többnek látszani, mint amik: egyszerű, habkönnyű filmek, amik mégis megérintettek minket és amikből még a mai napig lelkesen idézünk. 

Hiszen melyik épelméjű lány ne vágyott volna a kiskutyaszemű Hugh Grant hamiskás mosolyára, vagy olyan barátokra, mint Bridget Jones sleppje? Ha pedig valaha is ábrándoztál arról, hogy a mozgólépcső tetején ott várjon rád a nagy Ő, vagy hogy az utolsó pillanatban a reptéren fussatok össze, akkor ez a kvíz most neked szól! 

Indulhat a romkomkvíz? Nincs más dolgod, csak elolvasni az idézetet és kiválasztani, hogy melyik romantikus filmben hangzott el!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Csak egy lány vagyok, aki egy fiú előtt áll, és azt kéri, szeresse őt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 A boldogság nem nagy dolgokból áll, hanem apró részletekből.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Nem számít, mennyire őrült, ha igaz, akkor igaz.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mindenki kicsit őrült. A szerelemben csak az számít, hogy találj valakit, akinek ugyanaz az őrülete, mint neked.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Ha minden nap újra kell hódítanom, hát megteszem. Mert te vagy az egyetlen, akit akarok.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Lehet, hogy nem tudom megoldani az összes problémád, de melletted akarok lenni, amikor szembe kell nézned velük.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Az élet nem arról szól, hogy mennyi levegőt veszel, hanem arról, hogy mennyi pillanat veszi el a lélegzeted.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 A szerelem olyan, mint az oxigén. Nélküle nem élhetsz.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Ha elveszítesz valakit, akit szeretsz, olyan, mintha a világ kifordulna a sarkaiból.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Az, hogy rád találtam, csoda. És tudom, hogy nem érdemlem meg, de hálás vagyok érte.

 

