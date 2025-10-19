Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trauma

Halálközeli élmények, amikor a túlélés a legnagyobb büntetés

trauma halál halálközeli élmény
Vakító fehér fény, feltétel nélküli szeretet és béke. Te mit tennél, ha mindezeket megtapasztalhatnád, majd hirtelen visszakerülnél a szürke hétköznapokba? Többek között erről is vallottak a halálközeli élményeket megélt emberek.

Van valami mélyen megrázó és egyben csodaszerű abban, amikor valaki visszatér a halálból. A legtöbben azt feltételeznénk, ennél nagyobb ajándékot nem is kaphat egy ember. A valóságban azonban a hála és az új perspektíva mellett más érzések is kavarognak a halálközeli élményt átélőkben. Ez derül ki egy új kutatásból, amely rávilágít, hogy ezt a terhet bizony nagyon nehéz cipelni.  

halálközeli élmény nagy fényesség
Sokan számolnak be arról, hogy a halálközeli élmény során egy nagy fény felé haladnak.
Forrás: Shutterstock

Halálközeli élmény, ami mindent felforgat

A Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice című folyóiratban megjelent tanulmányban, a Virginiai Egyetem kutatói 167 túlélőt kérdeztek. A halálközeli élményt átélők mind megmagyarázhatatlan dolgokról számoltak be: elhagyták a testüket, egy ismeretlen, éles fény felé lebegtek, feltétel nélküli szeretet éreztek vagy találkoztak elhunyt szeretteikkel. Sokan közülük úgy érezték, sikerült megérteniük az élet értelmét. Ebből a felfokozott állapotból aztán visszacsöppentek a rideg valóságba, ahol a mindennapok többszörös súllyal nehezedtek rájuk.

Közel minden második résztvevő úgy érezte, a halálközeli élmény teljesen felforgatta az életét. Ötből egy pedig arról beszélt, hogy megromlottak a kapcsolatai, elhalványultak a barátságai, vagy épp teljesen tönkrement a házassága. A halál mezsgyéjén járva végtelen béke járta át őket, ami után a hétköznapok kicsinyesnek és zajosnak érződnek.

Minden nap küzdenem kell, hogy újra megtaláljam a helyem a világban

 − mondta az egyikük.

Dr. Bruce Greyson, a kutatás vezetője úgy véli, ezek a visszatérési problémák valójában egyfajta spirituális kultúrsokkból fakadnak. Azok, akik a halálközeli élmény során megtapasztalták a feltétel nélküli szeretetet, a biztonságot árasztó fényt és a békét, nagyon nehezen tudnak boldogulni az életben. Abban a világban, ahol mindennapos a stressz, az aggódás és a túlélésért folytatott harc. 

halálközeli élményt sokak műtét során élne át
A halálból visszatérők feltétel nélküli szeretetről és békéről mesélnek.
Forrás: Shutterstock

Visszatértek, de megváltoztak

A résztvevők 70 százalékának változott meg a spirituális vagy vallási meggyőződése, míg mások épp elvesztették a régi hitüket. A halálközeli élmény hatására több mint egyharmaduk gyökeresen más életpályát választott – például munkát váltott, elköltözött, de olyanok is akadnak, akik gyakorlatilag hátrahagyták korábbi életüket. 

A legtöbben félnek beszélni az élményeikről, és míg 85 százalékuk szeretett volna, több mint a felük nem mert, mivel félt, hogy őrültnek nézik majd. A 2025-ös kutatás eredményei azt mutatják, hogy hatalmas különbséget jelentett, ha valaki hitt nekik. Az első személy, aki meghallgatta őket – legyen az rokon, barát vagy egy terapeuta –, döntő szerepet játszott a felépülésükben. Akiket tehát komolyan vettek, gyorsabban és könnyebben tudtak újra boldogulni az életben. A különböző támogató közösségek pedig sok esetben még a terápiánál is hatékonyabbnak bizonyultak. Dr. Greyson szerint a probléma gyökere az, hogy a legtöbb szakember nincs felkészítve az ilyen élményekre és kliensekre.

A halálközeli élményt átélők közül sokan akár évekig is küzdhetnek a visszailleszkedéssel. Miért? Az ok igen egyszerű: két valóság között rekedtek. Az egyik az, amit megtapasztaltak – a színtiszta és mindent átható szeretet világa –, míg a másik a materialista mindennapok sivár kavalkádja. 

Ők azok, akik egyszer már legyőzték a halált, és bár megérezhették az örökkévalóságot, ez a tudás inkább átokként, mint áldásként lebeg a fejük felett. Talán pont ez a halál lényege, hogy utána már nem találjuk helyünket az élők közt. 

A küszöbön innen és túl: mivel magyarázhatók a halálközeli élmények?

„A tudat nemcsak a koponyánk falai között létezik" - mondja Paulinyi Tamás. A pszi-kutatóval a halálközeli élmények rejtélyes világáról beszélgettünk.

Műtét közben 45 percig volt halott egy férfi — amit látott, az egész életét megváltoztatta

Műtét köben 45 percen át volt halott egy férfi. A halálból visszatérve elmesélte, hogy a halálközeli élmény után miért kérdőjeleződött meg benne minden, amit eddig biztos tudásnak hitt.

Látta a poklot, majd a sátán szemébe nézett egy szíven szúrt férfi

"Azt mondta, hogy lekerült a pokolba, és egyenesen az ördög szemébe nézett"

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu