Halálközeli élmények, amikor a túlélés a legnagyobb büntetés

Van valami mélyen megrázó és egyben csodaszerű abban, amikor valaki visszatér a halálból. A legtöbben azt feltételeznénk, ennél nagyobb ajándékot nem is kaphat egy ember. A valóságban azonban a hála és az új perspektíva mellett más érzések is kavarognak a halálközeli élményt átélőkben. Ez derül ki egy új kutatásból, amely rávilágít, hogy ezt a terhet bizony nagyon nehéz cipelni.

Sokan számolnak be arról, hogy a halálközeli élmény során egy nagy fény felé haladnak.

Forrás: Shutterstock

Halálközeli élmény, ami mindent felforgat

A Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice című folyóiratban megjelent tanulmányban, a Virginiai Egyetem kutatói 167 túlélőt kérdeztek. A halálközeli élményt átélők mind megmagyarázhatatlan dolgokról számoltak be: elhagyták a testüket, egy ismeretlen, éles fény felé lebegtek, feltétel nélküli szeretet éreztek vagy találkoztak elhunyt szeretteikkel. Sokan közülük úgy érezték, sikerült megérteniük az élet értelmét. Ebből a felfokozott állapotból aztán visszacsöppentek a rideg valóságba, ahol a mindennapok többszörös súllyal nehezedtek rájuk.

Közel minden második résztvevő úgy érezte, a halálközeli élmény teljesen felforgatta az életét. Ötből egy pedig arról beszélt, hogy megromlottak a kapcsolatai, elhalványultak a barátságai, vagy épp teljesen tönkrement a házassága. A halál mezsgyéjén járva végtelen béke járta át őket, ami után a hétköznapok kicsinyesnek és zajosnak érződnek.

Minden nap küzdenem kell, hogy újra megtaláljam a helyem a világban

− mondta az egyikük.

Dr. Bruce Greyson, a kutatás vezetője úgy véli, ezek a visszatérési problémák valójában egyfajta spirituális kultúrsokkból fakadnak. Azok, akik a halálközeli élmény során megtapasztalták a feltétel nélküli szeretetet, a biztonságot árasztó fényt és a békét, nagyon nehezen tudnak boldogulni az életben. Abban a világban, ahol mindennapos a stressz, az aggódás és a túlélésért folytatott harc.

A halálból visszatérők feltétel nélküli szeretetről és békéről mesélnek.

Forrás: Shutterstock

Visszatértek, de megváltoztak

A résztvevők 70 százalékának változott meg a spirituális vagy vallási meggyőződése, míg mások épp elvesztették a régi hitüket. A halálközeli élmény hatására több mint egyharmaduk gyökeresen más életpályát választott – például munkát váltott, elköltözött, de olyanok is akadnak, akik gyakorlatilag hátrahagyták korábbi életüket.