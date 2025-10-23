Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Itt a feketeleves − Viharos szél, heves zivatarok jönnek: hatalmasat fordul az időjárás

hidegfront csapadék időjárás
Csütörtökön délután esővel köszönt be a hidegfront. A hosszú hétvégén zordabb időjárás várható.

Október 23-án délig, kora délutánig 22 fokos tavaszias meleg jellemezte az időjárásunkat, de estétől széllel és lehűléssel zivatarok, záporok, de akár tartós eső is érkezhet. 

Változik az időjárás: esővel széllel érkezik a hidegfront
Változik az időjárás: esővel széllel érkezik a hidegfront
Forrás: Shutterstock

Leviszi a fejünket a szél: nem viccel az időjárás 

A HungaroMet előrejelzése délutántól nyugati és északnyugati megyékben viharos szél lehet, helyenként 70–75 km/órás lökésekkel. Az esti órákban érkezik a hidegfront, csapadékos időjárás várható. A front előtt a Nyugat-Dunántúlon zivatarokra is lehet számítani.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala vármegyére, míg Komárom-Esztergom vármegyére, ezeken az területeken az esőzés miatt nehéz közlekedésre kell számítani. Az északnyugati és nyugati tájakon éjfélig akár 15–25 milliméternyi csapadék is hullhat.

Felhős égbolt, szürkeség, pára

Pénteken északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős.  Szombaton kezdetben változóan, később ismét erősen felhős égbolt valószínű, és a déli országrészben helyenként ismét eleredhet az eső. Vasárnap többnyire borult, párás, szürke idő ígérkezik, eső is eshet. A nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul  − írja a Köpönyeg előrejelzésében. 

