Divatikon a viharban: 5 esőkabát, ami nem csak a napodat, de az outfitedet is megmenti

Nagy Kata
2025.09.24.
Hamarosan megtapasztalhatjuk a szeptember kevésbé napos oldalát, így ideje felszerelkezni azokkal a trendi esőkabátokkal, amikkel szárazabb maradsz, mint az új randipartnered humorérzéke.

Egy jó esőkabát olyan, mint a kedvenc kozmetikusod: megbízható és mindig lehet rá számítani. 

Fiatal nő esőkabátban
Egy stílusos esőkabáttal megkoronázhatod az outfited. 
5 csinos esőkabát, amivel a pocsolyák felett is úgy libbenhetsz, mint a kifutón 

Nemsokára beüt az esős időszak, amitől már előre félünk, hiszen túlságosan is jól fel tudjuk eleveníteni, hogy milyen érzés az, amikor egyszerre próbáljuk fogni a laptop táskánkat, a félig kiömlő forró kávénkat és az esernyőnket, miközben feszülten kerülgetjük a feneketlen mélységű pocsolyákat. Ha pedig ennek fejében még a hajunkat is a szájfényes ajkainkra fújja a szél, akkor kész, vége: olyan szinten túlstimulálódunk, hogy történhet bármi, abból a napból már semmi jó nem fog kisülni.

 Szerencsére azonban már vannak olyan időjárás-biztos darabok, amik egyszerre trendik és elképesztően praktikusak: mi most ezekből a darabokból csemegéztünk. 

1. Rains 

Rains esőkabát 48 990 Ft
Ritkán látunk kifejezetten csinos esőkabátokat, de ez a Rains darab olyan stílusos, hogy ránézve szinte imádkozunk, hogy minél több eső essen ősszel

2. H&M 

H&M esőkabát 29 995 Ft
Ha a rövidebb kabátok híve vagy, akkor sem kell az esernyőért nyúlnod: ez a bézs, légáteresztő dzseki minden igényt kielégít. 

3. Tchibo 

Tchibo kabát 29 995 Ft
Hangsúlyos vastag övével gyönyörűen kiemeli a derekat ez a sötétkék, vízlepergető dzseki. 

4. Decathlon

Decathlon dzseki 5 990 Ft
Attól, hogy az idő borús, nem kell, hogy a kedved is az legyen: ezzel a mintás, aranyos kabátkával biztosan feldobod a reggeledet! 

5. Mohito

Mohito dzseki 21 995 Ft
Ha klasszikus, de mégis a sportos fazonokat részesíted előnyben, ez a rövid, krémszínű dzseki hű társad lehet a következő napokban. 

