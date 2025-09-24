Divatikon a viharban: 5 esőkabát, ami nem csak a napodat, de az outfitedet is megmenti

Egy jó esőkabát olyan, mint a kedvenc kozmetikusod: megbízható és mindig lehet rá számítani.
Nemsokára beüt az esős időszak, amitől már előre félünk, hiszen túlságosan is jól fel tudjuk eleveníteni, hogy milyen érzés az, amikor egyszerre próbáljuk fogni a laptop táskánkat, a félig kiömlő forró kávénkat és az esernyőnket, miközben feszülten kerülgetjük a feneketlen mélységű pocsolyákat. Ha pedig ennek fejében még a hajunkat is a szájfényes ajkainkra fújja a szél, akkor kész, vége: olyan szinten túlstimulálódunk, hogy történhet bármi, abból a napból már semmi jó nem fog kisülni.
Szerencsére azonban már vannak olyan időjárás-biztos darabok, amik egyszerre trendik és elképesztően praktikusak: mi most ezekből a darabokból csemegéztünk.
Ritkán látunk kifejezetten csinos esőkabátokat, de ez a Rains darab olyan stílusos, hogy ránézve szinte imádkozunk, hogy minél több eső essen ősszel.
Ha a rövidebb kabátok híve vagy, akkor sem kell az esernyőért nyúlnod: ez a bézs, légáteresztő dzseki minden igényt kielégít.
Hangsúlyos vastag övével gyönyörűen kiemeli a derekat ez a sötétkék, vízlepergető dzseki.
Attól, hogy az idő borús, nem kell, hogy a kedved is az legyen: ezzel a mintás, aranyos kabátkával biztosan feldobod a reggeledet!
Ha klasszikus, de mégis a sportos fazonokat részesíted előnyben, ez a rövid, krémszínű dzseki hű társad lehet a következő napokban.
