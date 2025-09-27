Mire van szükséged esős időben? 140 feletti az IQ-d, ha megoldod ezt a feladványt

Van, aki egy jó könyvvel és egy bögre forró teával szereti átvészelni a szürke, esős napokat, mások azonban online játékokkal vagy agytornával szórakoztatják magukat. Ha a második tábort erősíted, hoztunk neked egy különleges IQ-tesztet, méghozzá egy esőkabátos, gumicsizmás és esernyős rejtvényt. Ez nemcsak szórakoztat, hanem azt is elárulja, mennyire penge az agyad. Ha 11 másodpercen belül megfejted, az IQ-d valószínűleg 140 felett van!
A logikai feladványok nem véletlenül lettek ennyire népszerűek. Igazi edzés a szürkeállománynak. A matematikai logikára épülő rejtvények különösen hatékonyak, mert egyszerre fejlesztik az analitikus gondolkodást, a figyelmet és a problémamegoldó képességet. Szakértők szerint, ha rendszeresen játszol ilyenekkel, azzal nemcsak a memóriádnak teszel jót, hanem hosszú távon még a szellemi frissességedet is megőrizheted.
A mostani feladványban három tipikus esős időben használatos tárgy kapott szerepet: egy esőkabát, egy esernyő és egy gumicsizma. A rejtvény lényege, hogy ki kell számolnod a hiányzó értéket. A csavar az, hogy mindössze 11 másodperc áll rendelkezésedre. Nézd meg alaposan a sorokat, próbáld felismerni a mintát, és törd a fejed, mielőtt lejár az idő. Készen állsz? Akkor induljon a visszaszámlálás!
Ha sikerült 11 másodpercen belül kitalálnod, hatalmas gratula, hiszen ez kiemelkedő logikai képességekről árulkodik. Ha viszont nem sikerült, ne csüggedj, mert az ilyen feladványok pont arra jók, hogy gyakorold velük a koncentrációt és a gondolkodást.
A helyes megfejtés:
Esőkabát = 9
Esernyő = 3
Gumicsizma = 4
Tehát: 9 × 4 – 3 = 33
Ha megjött a kedved, teszteld magad másfajta fejtörőkkel is, hiszen ilyen esős időben a legjobb amit tehetsz, hogy bekuckózol, de hasznosan töltöd az időd.
