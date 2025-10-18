Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az igazi rémálom: hátborzongató kísértet követte útján a maratont futó nőt

Shutterstock - Viverra27
ijesztő maraton kísértet
Nagy Kata
2025.10.18.
Kay Borleis egy blogbejegyzésben írta le az ijesztő élményét, amikor maratonfutás közben a tudta nélkül egy kísértettel találkozott.

Kísértethistóriának is beillene a hawaii futónő különös története. 

futónő egy erdőben, ahol kísértettel találkozott
Ezen a szakaszon találkozott a nő a kísértettel. 
Forrás: kayborleis.com

Rejtélyes kísértettel találkozott egy futónő egy hawaii erdőben 

Számtalanszor előfordult már velünk, hogy futás közben csillagokat láttunk az erőlködéstől, de a hawaii Kay Borleis egy jóval ijesztőbb dologgal szembesült, amikor visszanézte a futásáról készült felvételeket. A fiatal művészeti vezető épp egy 5X30 km-es maratont készült lefutni Oahu Honolulu Mauka ösvényein, ami különösen megerőltető volt, mivel az erdő talaját vastagon borítja a sár és a vastag gyökerek. 

A verseny ennek ellenére remekül alakult egészen addig, míg Kaynak az utolsó körben meg nem sérült a lába, ami a 20 éves futókarrierje során még sosem fordult vele elő.

Érthető módon csalódottan hazament és azonnal elkezdte átnézni a futamfelelőse által készített képeket, hogy küldjön belőlük egy párat a barátainak. Ekkor bukkant rá egy olyan felvételre, ami miatt valósággal meghűlt a vér az ereiben. A videón Kay látható hátulról az erdőben, bal oldalt a fák között mellette pedig egy rejtélyes alak, amihez foghatót még sosem látott. 

fénykép egy futó nőről és egy kísértetről
Íme a rejtélyes kísértet, akivel Borleis találkozott. 
Forrás: kayborleis.com

A legfurcsább az volt, hogy a nő egyáltalán nem emlékezett arra, hogy bárkivel is találkozott volna a futás során és nem is volt indokolt, hogy bárki ott legyen, hiszen a futóknak és társaiknak szigorúan az óramutató járásával megegyező irányban kellett haladniuk. 

Ráadásul mivel korán reggel kezdődött a verseny, arra is kevés esély van, hogy turisták lettek volna a környéken és a többi futót megkérdezve mindenki egyértelműen leszögezte, hogy senkivel nem találkozott a verseny során. 

Borleis-t nem hagyta nyugodni a történet és kutatásba kezdett a környékről, ami nem nyugtatta meg különösebben: rábukkant ugyanis egy helyi legendára, ami szerint a környéket az elhunyt hawaii harcosok, az úgynevezett nightmarcherek szellemei kísértik

Állítólag ezek az alakok többnyire éjszaka jelennek meg és ha valaki rájuk néz, rövid időn belül meghal. 

Ezek után Kay szerencsésnek mondhatja magát, hogy csak utólag vette észre a fura alakot és ép bőrrel megúszta az ijesztő élményt

