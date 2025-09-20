Hírességek elátkozott tárgyai – relikviák, amelyek a mai napig borzongást keltenek

Autók, ékszerek, hangszerek és filmkellékek, melyeket balszerencsés események, titokzatos halálesetek vagy kísérteties történetek öveznek. Vajon valóban elátkozott tárgyakról van szó, vagy csak a véletlenek különös összjátékáról?

James Dean és híres autója, a Little Bastard — A Porche is az elátkozott tárgyak istáján van

Forrás: NORTHFOTO



1. elátkozott tárgy: James Dean híres autója, a Little Bastard



Máig az egyik legismertebb és legtöbb bizarr elemet felsorakoztató történet James Deanhez köthető: az akkori idők egyik leghíresebb színésze 1955. szeptember 30-án szenvedett halálos balesetet kedvenc sportautójával, egy Porsche 550 Spyderrel, amelyet Little Bastardnak, vagyis „Kis Gazembernek” nevezett el.

A baleset helyszínéről az autó roncsait trélerrel szállították el. Ismeretlen okból kifolyólag a tréler letért az útról és fának csapódott: a sofőr kirepült az ablakon, a Porsche pedig leszakadt a platóról, ráesett és agyonnyomta. A dupla tragédia után az autót George Barris gyűjtő vásárolta meg, de ő sem járt nagyobb szerencsével: a roncs szállítás közben leesett a trélerről, és eltörte a szerelőjének mindkét lábát. George ezt követően úgy döntött, inkább kiárulja a Spyder alkatrészeit, és csak a karosszériát tartja meg.

A kocsi jó néhány alkatrészét egy évvel később beépítették egy másik Spyderbe: a tulajdonos, Dr. Troy McHenry, orvos és hobbi autóversenyző, 1956-ban tragikus módon életét vesztette egy verseny során.

A kocsi karosszériáját később kiállításokra vitték, ahol állítólag többször „magától” leesett az állványról, és sokaknak komoly sérüléseket okozott.

1960 körül a Porschét egy utazó kiállítás keretében zárt kamionban szállították Floridából Los Angelesbe, de soha nem érkezett meg a célállomásra. Sem az autót, sem a szállítókamiont nem találták meg — ez lett a „Little Bastard” legnagyobb rejtélye.

Évtizedek óta keringenek hírek arról, hogy valaki titokban birtokolja a roncsot, illetve, hogy a darabjai különböző magángyűjteményekben bukkantak fel. 2005-ben például felröppent egy hír, miszerint a roncs egy washingtoni falba lehet beépítve, de ezt soha nem bizonyították.

A Hope-gyémánt – a balsors köve

Forrás: AFP

2. elátkozott tárgy: a Hope-gyémánt – a balsors köve

A Hope-gyémánt a világ egyik leghíresebb, legendákkal övezett ékköve. Sötétkék színe, hosszú története és az állítólagos „átka” miatt a popkultúra és az ékszertörténet kiemelt szereplője.