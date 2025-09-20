Hírességek elátkozott tárgyai – relikviák, amelyek a mai napig borzongást keltenek

Autók, ékszerek, hangszerek és filmkellékek, melyeket balszerencsés események, titokzatos halálesetek vagy kísérteties történetek öveznek. Vajon valóban elátkozott tárgyakról van szó, vagy csak a véletlenek különös összjátékáról?
Máig az egyik legismertebb és legtöbb bizarr elemet felsorakoztató történet James Deanhez köthető: az akkori idők egyik leghíresebb színésze 1955. szeptember 30-án szenvedett halálos balesetet kedvenc sportautójával, egy Porsche 550 Spyderrel, amelyet Little Bastardnak, vagyis „Kis Gazembernek” nevezett el.
A baleset helyszínéről az autó roncsait trélerrel szállították el. Ismeretlen okból kifolyólag a tréler letért az útról és fának csapódott: a sofőr kirepült az ablakon, a Porsche pedig leszakadt a platóról, ráesett és agyonnyomta. A dupla tragédia után az autót George Barris gyűjtő vásárolta meg, de ő sem járt nagyobb szerencsével: a roncs szállítás közben leesett a trélerről, és eltörte a szerelőjének mindkét lábát. George ezt követően úgy döntött, inkább kiárulja a Spyder alkatrészeit, és csak a karosszériát tartja meg.
A kocsi jó néhány alkatrészét egy évvel később beépítették egy másik Spyderbe: a tulajdonos, Dr. Troy McHenry, orvos és hobbi autóversenyző, 1956-ban tragikus módon életét vesztette egy verseny során.
A kocsi karosszériáját később kiállításokra vitték, ahol állítólag többször „magától” leesett az állványról, és sokaknak komoly sérüléseket okozott.
1960 körül a Porschét egy utazó kiállítás keretében zárt kamionban szállították Floridából Los Angelesbe, de soha nem érkezett meg a célállomásra. Sem az autót, sem a szállítókamiont nem találták meg — ez lett a „Little Bastard” legnagyobb rejtélye.
Évtizedek óta keringenek hírek arról, hogy valaki titokban birtokolja a roncsot, illetve, hogy a darabjai különböző magángyűjteményekben bukkantak fel. 2005-ben például felröppent egy hír, miszerint a roncs egy washingtoni falba lehet beépítve, de ezt soha nem bizonyították.
A Hope-gyémánt a világ egyik leghíresebb, legendákkal övezett ékköve. Sötétkék színe, hosszú története és az állítólagos „átka” miatt a popkultúra és az ékszertörténet kiemelt szereplője.
Az eredetileg 120, jelenleg 45,52 karátos, mélykék, ultraibolya fényben enyhén vörösesen foszforeszkáló gyémánt vélhetően Indiából származik, és 17. században került Európába. A legenda szerint a Sita istennőt ábrázoló szobor szemét díszítette ez a különleges drágakő egy hindu szentélyben. Egy tolvaj kivájta és ellopta a követ, ezzel pedig magára haragította az istennőt: átka a gyémánt összes későbbi tulajdonosára lesújtott.
A követ Jean-Baptiste Tavernier francia kereskedő hozta át Európába, aki később csúnyán tönkrement anyagilag – testét pedig állítólag fenevadak tépték szét. A gyémántot tőle XIV. Lajos vásárolta meg, és a francia koronakincstár részévé tette. A későbbiekben a kőből ékszert készíttettek, amit nagy előszeretettel viselt XVI. Lajos és felesége, Marie Antoinette is — mindketten tragikus sorsra jutottak, hiszen 1793-ban kivégezték őket. A legendák szerint az ékszert lefejezésük előtt ellopták a királyi családtól, mely évekkel később Londonban bukkant fel: Henry Philip Hope brit bankár családjához került — innen származik a kő neve. Hope leszármazottai egytől-egyig csődbe mentek.
A Hope gyémántot jelenleg a Smithsonian Múzeumban őrzik Washingtonban, mely mára hivatalosan is az amerikai népé lett: a gyémántot 1958-ban Harry Winston világhírű ékszerész ajándékozta a Smithsoniannak.
Maga a Poltergeist-horrorfilmsorozat is hátborzongató, hát még a filmhez kötődő morbid legendák: Az 1982-ben indult sorozatot állítólag valódi emberi csontok felhasználásával forgatták, mert az olcsóbb volt, mint műanyag másolatokat készíteni.
A filmek szereplői közül többen fiatalon, tragikus körülmények között haltak meg:
Dominique Dunne színésznő, aki Dana karakterét alakította a Poltergeist II ben, 22 évesen lett gyilkosság áldozata: volt barátja ölte meg, mert képtelen volt beletörődni a szakításba.
Heather O’Rourke , a film egyik kulcsszereplőjét, Carol Anne-t alakító tündéri gyerekszínész 12 évesen váratlanul meghalt egy akut bélelzáródás miatt, az 1988-as Poltergeist III bemutatója előtt.
Julian Beck, aki Kane tiszteletes szerepét játszotta, gyomorrákban halt meg, Will Sampson, a filmbeli sámán pedig súlyos betegség miatti operáció után.
A sorozatos tragédiák és a forgatási körülmények miatt született a nem is annyira alaptalan legenda, hogy a film „elátkozott”.
Elvis híressé vált fehér Steinway zongoráját 1955-ben vásárolta Memphisben, és gyakran játszott rajta a Graceland-kápolnában. Graceland Elvis Presley legendás lakóháza és birtoka Memphisben, amit 1957-ben vett, és haláláig, 1977- ig élt itt. Ma múzeum és nemzeti történelmi emlékhely, ahol meg lehet nézni Elvis otthonát, a stúdióját, a híres fehér zongorát, az autóit, sőt a kertben található a Presley család sírkertje is.
A különleges hangszerhez több legenda fűződik: Presley depressziós korszakában állítólag ezen komponált, így a rajongók szerint „magába szívta” nemcsak a lényét, hanem a sötét energiáit is. Több látogató állította, hogy a híres fehér zongora olykor magától megszólalt, és éjszakai biztonsági őrök is mesélték, hogy a zeneszobából halk zongoraszó hallatszott, miközben senki sem volt a házban.
1982-ben, Elvis halála után a zongorát számos aukción árverezték, és több új tulajdonosa is furcsa balszerencséről, családi tragédiákról számolt be – ezért újra és újra továbbadták.
Elvis hívei hittek abban, hogy a zongora „hazavágyik” Graceland-be, ezért történt a sok szerencsétlenség.
James Dean autója, a Hope-gyémánt, a Poltergeist kellékei és Elvis fehér zongorája mind arra emlékeztetnek minket: a tárgyak is hordozhatnak, raktározhatnak energialenyomatokat a lelkünkről, az életünkről, és a negatív energiák olykor „átokká” válhatnak.
