Ördögűzésen vett részt II. Erzsébet: megdöbbentő, amit tapasztalt

Amikor a brit királyi család keménykezű királynőjének neve és az „ördögűzés” egy mondatban szerepel, az ember akaratlanul is felkapja a fejét. Azonban nem egy szenzációhajhász összeesküvés-elméletről van szó: II. Erzsébet királynő valóban ott volt egy szelleműzésen a Sandringham birtokon. A történet most újra reflektorfénybe került, mi pedig felfedjük, mi is történt valójában azon az éjszakán.

A Sandringham birtokon vett részt II. Erzsébet királynő az ördögűzésen.

Forrás: Northfoto

Szellemjárás II. Erzsébet királynő palotájában

Az egész eseménysorozat Kenneth Rose, királyi életrajzíró és újságíró személyes naplóiból került nyilvánosságra, most pedig egy olyan podcastban idézte fel Robert Hardman királyi életrajzíró, amely a brit királyi család természetfeletti hitét vizsgálta. A szóban forgó szellemészlelés 2000 körül történt, egy olyan szobában, ahol II. Erzsébet édesapja, VI. György király 1952-ben elhunyt. A személyzet arról számolt be, hogy különös, megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztaltak a helyiségben: furcsa zajokat és egy nyugtalanító szellemalak jelenlétét.

Állítólag II. Erzsébet királynő apja, VI. György király szelleme kísértett a palota egyik szobájában

Forrás: Getty Images

Kísértet, szentelt víz és egy „csendes ördögűzés”

A személyzet annyira megrémült, hogy tanácsért fordult az anyakirálynőhöz, aki meglepő módon nem söpörte le a dolgot az asztalról. Ehelyett egy helyi lelkészt hívott, hogy tartson egy „vallásos tisztító szertartást”. Bár nem klasszikus értelemben vett ördögűzésről volt szó:

Nem volt drámai démonűzés, mint ahogy a filmekben látni. Azt mondták, hogy a szobában egy nyugtalan lélek lakozik, és a lelkésznek meg kell áldania a teret

- idézi a Daily Mail Robert Hardmant, aki megjegyezte, hogy a cél ugyanaz volt: megszabadítani a helyiséget a nyugtalanító jelenléttől. És most kapaszkodj meg: II. Erzsébet királynő is részt vett a szertartáson édesanyja és udvarhölgye, Prue Penn társaságában. Állítólag rajtuk kívül csak a lelkész tartózkodott a szobában, miközben különleges imákat mondott, sőt, még szentáldozást is tartott, hogy elűzzék a szellemet. Egyesek szerint az elhunyt VI. György volt a „látogató”, mások Diana hercegné szellemére gyanakodtak. Azt ugyan nem tudni, hogy a királyi családtagok elhitték-e a személyzet hátborzongató beszámolóit, vagy csupán a szolgálókat akarták biztosítani, hogy aggodalmaikat komolyan veszik.