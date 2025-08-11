Ördögűzésen vett részt II. Erzsébet: megdöbbentő, amit tapasztalt

Amikor a brit királyi család keménykezű királynőjének neve és az „ördögűzés” egy mondatban szerepel, az ember akaratlanul is felkapja a fejét. Azonban nem egy szenzációhajhász összeesküvés-elméletről van szó: II. Erzsébet királynő valóban ott volt egy szelleműzésen a Sandringham birtokon. A történet most újra reflektorfénybe került, mi pedig felfedjük, mi is történt valójában azon az éjszakán.
Az egész eseménysorozat Kenneth Rose, királyi életrajzíró és újságíró személyes naplóiból került nyilvánosságra, most pedig egy olyan podcastban idézte fel Robert Hardman királyi életrajzíró, amely a brit királyi család természetfeletti hitét vizsgálta. A szóban forgó szellemészlelés 2000 körül történt, egy olyan szobában, ahol II. Erzsébet édesapja, VI. György király 1952-ben elhunyt. A személyzet arról számolt be, hogy különös, megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztaltak a helyiségben: furcsa zajokat és egy nyugtalanító szellemalak jelenlétét.
A személyzet annyira megrémült, hogy tanácsért fordult az anyakirálynőhöz, aki meglepő módon nem söpörte le a dolgot az asztalról. Ehelyett egy helyi lelkészt hívott, hogy tartson egy „vallásos tisztító szertartást”. Bár nem klasszikus értelemben vett ördögűzésről volt szó:
Nem volt drámai démonűzés, mint ahogy a filmekben látni. Azt mondták, hogy a szobában egy nyugtalan lélek lakozik, és a lelkésznek meg kell áldania a teret
- idézi a Daily Mail Robert Hardmant, aki megjegyezte, hogy a cél ugyanaz volt: megszabadítani a helyiséget a nyugtalanító jelenléttől. És most kapaszkodj meg: II. Erzsébet királynő is részt vett a szertartáson édesanyja és udvarhölgye, Prue Penn társaságában. Állítólag rajtuk kívül csak a lelkész tartózkodott a szobában, miközben különleges imákat mondott, sőt, még szentáldozást is tartott, hogy elűzzék a szellemet. Egyesek szerint az elhunyt VI. György volt a „látogató”, mások Diana hercegné szellemére gyanakodtak. Azt ugyan nem tudni, hogy a királyi családtagok elhitték-e a személyzet hátborzongató beszámolóit, vagy csupán a szolgálókat akarták biztosítani, hogy aggodalmaikat komolyan veszik.
Nem ez volt azonban az első eset a Sandringham birtokon. A brit királyi család tagjai – bármennyire is kifinomultnak tűnnek – nem állnak teljesen távol a szellemvilágtól. A kastélyban történt már olyan, hogy karácsonyi képeslapok maguktól mozogtak, a villanyok önálló életet éltek vagy lépteket hallottak a folyosón, miközben senki sem volt ott.
Egy alkalommal a fiatal III. Károly király is megijedt egy természetfeletti eseménytől: a könyvtárból futva menekült ki a birtok egyik dolgozójával együtt. 1996-ban pedig az egyik alkalmazott Tony Jarred, a királynő egyik kedvenc intézőjének szellemével találkozott – legalábbis így mesélte. Sandringham több mint 20.000 holdas területe így nemcsak a brit királyi család egyik kedvenc rezidenciája, hanem állítólag egy igazi szellemmágnes is.
Bár II. Erzsébet királynő hite mindig erős volt, köztudottan nem volt babonás. Az viszont árulkodó, hogy még ő is hajlandó volt megjelenni ezen a szertartáson – talán azért, hogy megnyugtassa a személyzetet, vagy mert maga is érzett valamit? Ezt már sosem tudjuk meg. Egy biztos: ez az esemény újabb izgalmas adalék a brit királyi család rejtélyes történetei közé, ahol a pompa és a protokoll mellett néha a túlvilág is belép a palotába.
